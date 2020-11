La sélection des nominés comprend The Last of Us Part 2, Doom Eternal ou Ghost of Tsushima.

Une liste de nominés pour le prix du jeu de l’année suscite toujours un débat; Il nous manque tous des jeux et nous en avons beaucoup d’autres, mais la nouvelle édition des Game Awards a été particulièrement émue par l’absence d’un jeu vidéo que beaucoup tenaient pour acquis que le tant attendu GOTY allait remporter. Que Half Life Alyx soit tombé de cette liste de gagnants a généré un débat intense sur les réseaux sociaux et, bien sûr, dans la communauté 3DJuegos, mais il n’est pas le seul nominé à avoir provoqué une certaine polémique et nous vous demandons donc: Que pensez-vous des nominations aux GOTY aux Game Awards?

Si nous ne permettons que des jeux avec des graphismes réalistes et d’action soient récompensés, nous contribuons à nous charger d’originalité.“Je pense que ce sont tous de bons jeux, mais il en reste quelques-uns en route, pour moi deux grands Alyx et Crusader Kings 3”, commente-t-il Supremebubbah. “Je suppose que parce que les deux titres n’ont pas été massivement joués, l’un pour être VR et l’autre pour être de stratégie, ils ne sont pas entrés, mais pour moi, ils auraient dû être nominés au moins”. C’est une opinion générale parmi les lecteurs, avec Alyx présent dans la majorité des commentaires, même si rares sont ceux qui ont également regretté l’absence de Flight Simulator ou du beau Ori and the Will of the Wisps.

Hadès n’est plus seulement la meilleure chose qui soit sortie cette année, mais il est fort possible que nous parlions du meilleur roguelike jamais réalisé“La grande hypocrisie de toujours. Beaucoup de parties de jeux vidéo, beaucoup de revendications et beaucoup de bruit, mais quand un jeu arrive qui veut faire passer l’expérience de ce médium à un nouveau niveau (Alyx), il est ignoré car il est moins accessible et ne se vend pas autant. Regrettable, dit-il Raiku85. Mais il y a aussi eu un débat sur la nomination de jeux comme Animal Crossing: New Horizons, certains fans critiquant son choix et beaucoup d’autres le défendant. “Non seulement je considère qu’il est correct qu’il soit nominé, mais que cela me semble un gagnant plus que digne. Il a été accompagné par les critiques de la presse, du public, des ventes et des répercussions tant dans le monde des jeux vidéo qu’à l’extérieur” , commentaires Alexil92.

«Si de la communauté des joueurs elle-même, nous n’autorisons que des jeux avec des graphismes réalistes, des histoires profondes et des récompenses basées sur l’action, nous aidons à nous charger d’originalité dans les jeux vidéo», ajoute-t-il à propos d’Animal Crossing. “Vous ne pouvez pas mettre de limite sur le concept de ce qu’est ou n’est pas un” bon jeu vidéo “.” Un autre jeu qui a généré la discorde parmi certains fans est le fantastique Hades, qui est devenu l’un des jeux indépendants les plus populaires et les mieux notés de 2020.

“Hadès n’est plus seulement la meilleure chose qui soit sortie cette année, mais il est fort possible que nous parlions de la meilleur roguelike jamais fait“, points forts Agu-marte96. “Ce jeu a signifié à son genre la même chose que Hollow Knight a fait à la metroidvania à l’époque.” Évidemment, on parle beaucoup d’absences, mais comme vous pouvez le voir, la présence de jeux spécifiques est également critiquée, et Ghost of Tsushima sur PS4 ne s’en débarrasse pas.

Lorsqu’un jeu arrive qui veut faire passer l’expérience de ce support à un nouveau niveau (Alyx), il est ignoré car il est moins accessible et ne se vend pas autant.“Half Life Alyx est un pari courageux qui s’est bien déroulé, et nous pouvons convenir qu’il profite à l’industrie, mais il a été laissé de côté par des paris beaucoup plus conservateurs et génériques tels que Ghost of Tsushima”, dit-il. Feelfist, “un titre que même si je le trouve très agréable, et que j’ai personnellement aimé, je pense qu’il a aussi des défauts très évidents et c’est encore un pari de plus sur un format qui à bien des égards n’a pas sa propre personnalité. Ghost of Tsushima est un grand jeu, mais pas un GOTY. “

Plus de la moitié des lecteurs ont voté que vous appréciez la sélection des nominés, bien qu’il y ait de grandes absences, et avec pratiquement le même nombre de votes, d’autres ont choisi les options pour et contre les candidats. Cela dit et après la présentation de la liste des nominés aux GOTY aux Game Awards 2020, il ne reste plus qu’à attendre la célébration de cet événement où, comme chaque année, il y aura aussi d’abondantes annonces et premières. Date? Le 10 décembre, le gala de remise des prix est diffusé depuis trois villes différentes en raison de la crise sanitaire.

