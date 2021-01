Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que Sony ait assuré avoir distribué des millions de PlayStation 5 en un temps record, divers rapports indiquent que la société n’a pas été en mesure de répondre à la demande de sa nouvelle console sur des marchés importants, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon. La pénurie de PS5 est déjà un problème en soi et a même été prise comme une blague car il est très difficile d’acheter la console et plus encore en ces temps où les seules options sont les ventes en ligne ou les revendeurs. Dans ce contexte, le marché japonais a dû s’adapter et à nouveau il y a des magasins qui organisent des loteries.

Les magasins japonais utilisent la loterie pour définir qui peut acheter une PS5

Selon un rapport de Nikkei (via PlayStation Lifestyle), divers magasins au Japon ont dû organiser des loteries pour définir les clients pouvant acheter une PS5 car le stock de la nouvelle console est très limité. Ces types d’actes ne sont pas étranges pour le marché japonais, car depuis la montée en puissance du Switch, les entreprises ont dû faire face à la forte demande qu’il y a pour la console Nintendo, en particulier aux moments où la distribution ne répond pas aux attentes. . De cette manière, les clients japonais s’inscrivent dans l’un de ces magasins et après un tirage au sort, les chanceux sont déterminés qui pourra faire l’achat de leur PS5.

De même, le rapport Nikkei souligne que Sony aurait rompu sa promesse de distribuer plus d’unités de PS5 pendant la saison des fêtes, ce qui a conduit à une grande pénurie qui, bien qu’elle soit vécue dans le monde entier, semble être plus critique au Japon. quelque chose d’étrange dans le cas de l’une des grandes entreprises de ce pays.

Récemment, un rapport accusait Sony de ne pas prendre au sérieux le marché japonais, notant que les ventes de PS5 ont été les plus faibles de l’histoire de la marque et ceci parce que la société ne cherchait pas une bonne distribution dans le pays.

Malheureusement, la situation de la pandémie a eu un impact sur diverses lignes impliquées dans la fabrication, la distribution et la vente de consoles, et le processus n’a pas été normalisé, donc le futur proche ne semble pas si encourageant pour pouvoir acheter un système de nouvelle génération.

