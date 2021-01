Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans l’après-midi de ce 6 janvier 2020, un groupe de manifestants sympathisants de Donald Trump a pris d’assaut le Capitole des États-Unis pour se plaindre d’une fausse fraude électorale. Cette situation est une nouvelle mondiale qui s’avère très populaire sur Twitch, une plate-forme surtout connue pour la diffusion de jeux vidéo.

Tel que rapporté par PC Gamer, la couverture de l’événement par HasanAbi, streamer politique, avec plus de 200 000 téléspectateurs simultanés. Dans son émission, ce streamer a commenté ce qui se passait tout en montrant le contenu présenté par les bulletins d’information télévisés.

Cette émission a été couronnée la plus réussie sur Twitch cet après-midi. Il a même dépassé de loin le phénomène Rust et a permis une ascension dans la catégorie Just Chatting. Pour vous donner une idée, l’un des flux les plus populaires actuellement est ElRubius avec plus de 119 000 téléspectateurs. D’autre part, le flux Awesome Games Done Quick compte 83 000 téléspectateurs au moment où nous écrivons cette note.

Twitch prouve que c’est plus que des jeux vidéo

Comme vous le savez bien, Twitch est né en tant que plateforme de streaming de jeux vidéo et n’a depuis longtemps rien vu d’autre. Cela dit, des faits comme celui-ci montrent que son potentiel est beaucoup plus grand et que pour les nouvelles générations, c’est le moyen de consommer du contenu en direct.

Le fait est qu’en plus de la diffusion de l’événement d’aujourd’hui, nous avons également vu des gens couvrir des événements comme les débats présidentiels américains avec un grand succès. De plus, même les politiciens ont créé des chaînes Twitch pour diffuser leurs conférences ou se connecter avec leurs électeurs.

Ainsi, Twitch a le potentiel de devenir une plaque tournante pour la consommation de contenu en direct de toutes sortes. Des actualités aux contenus sportifs et aux jeux vidéo. Nous verrons si la plateforme Amazon évite les controverses et parvient à tenir toutes ses promesses.

Et pour vous, que pensez-vous de ce phénomène? Dites le nous dans les commentaires.

