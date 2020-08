Niantic détaille ce nouveau mécanisme, la liste des créatures compatibles et le contenu associé.

Comme annoncé, l’ignifuge Pokemon aller a enfin introduit le mégaévolution, le mécanisme phare qui a fait ses débuts en 3DS avec Pokémon X et Y et s’est ensuite développé avec Omega Ruby et Alpha Sapphire. Et aussi comme on s’y attendait, Niantic a partagé une nouvelle entrée sur le blog du jeu détaillant certains changements par rapport à ce qui a été vu dans les RPG de base de la saga, ainsi que de nouveaux contenus connexes.

En guise de bilan, dans le passé, il était nécessaire de déverrouiller le méga-bracelet dans la route principale, ainsi que d’équiper notre Pokémon de sa méga-pierre correspondante, afin qu’il adopte temporairement une forme plus puissante, une seule fois au cours du combat. Pokémon GO adopte une perspective plus douce: le méga bracelet est un simple cosmétique, et le Pokémon méga évolué ils restent dans cet état pendant un certain temps. En d’autres termes, vous pouvez utiliser la même méga évolution au cours de plusieurs activités.

De plus, vous n’avez pas besoin d’une méga pierre dans le processus: cette fois, nous utilisons une nouvelle ressource appelée méga énergie, obtenu en battant les Pokémon qui dirigent les Mega Raids. Après l’avoir activé pour la première fois, son coût est réduit pour la prochaine fois. Niantic nous encourage à profiter de ce statut pour participer à plus de raids, batailles de gym, matchs compétitifs avec des amis et plus encore. Gardez à l’esprit, bien sûr, que vous ne pouvez Méga Évoluer qu’un Pokémon à la fois: si vous Méga Évoluez un deuxième membre de votre équipe alors qu’un autre est déjà dans cet état, le premier retrouvera son apparence et sa puissance habituelles.

Pour l’instant, nous pouvons méga évoluer Venusaur, Blastoise et Charizard, ce dernier en M-Charizard X et M-Charizard Y; ainsi que Beedrill. La méga-énergie de ce dernier est obtenue dans un nouveau enquête thématique. D’autre part, tout au long du mois de septembre, nous aurons à notre disposition un événement structuré en plusieurs phases qui comprend des combats, des raids et plus encore.

En savoir plus: Pokémon Go et Niantic.

