Un projecteur laser 4K UHD, une multiprise Anker USB-C, une réduction sur Xbox Game Pass Ultimate, une statuette de bain Geralt, une batterie de cuisine en acier inoxydable Cuisinart, un mini ensemble Diamond Bomb et une mine de rouge à lèvres mat Pony Effect K-beauty Les meilleures offres de vendredi.

Offre sponsorisée: Jusqu’à 87% de réduction sur tout

Si la quarantaine vous rend anxieux, vous avez peut-être passé du temps à nettoyer votre placard. Si vous vous êtes rendu compte que la plupart de votre garde-robe est remplie de choses que vous ne porterez jamais réellement, il est peut-être temps d’essayer de nouveaux fils. Ne faites pas trop de folies, cependant, une bonne vente vaut la peine d’attendre. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir jusqu’à 87% de réduction chez JACHS NY sur des pièces comme cette chemise en chambray à imprimé oiseau pour 12 $, ce short chino en zig-zag pour 12 $ ou ce henley à capuche en polaire pour 35 $ si vous commencez tôt votre tenue d’hiver.

Si vous recherchez des vêtements pour femmes, JACHS propose une sélection assez clairsemée, avec seulement 25 articles, et les remises ne sont pas aussi fortes que sur les vêtements pour hommes, mais cela vaut tout de même le coup d’œil si vous voulez économiser 20 $ sur une pièce ou deux.

Peut-être que le moment n’est pas le meilleur moment pour se lancer dans des aventures dignes d’Instagram, mais j’espère que nous pourrons nous aventurer un peu bientôt. Une fois que nous l’avons fait, vous voudrez être prêt à capturer ces moments en plein air. La caméra d’action Osmo de DJI est tombée à 248 $ aujourd’hui, ce qui en fait une aubaine difficile à battre pour ce que l’on appelle une très bonne caméra mobile.

Vous pourrez également filmer de nombreuses vidéos 4K, car il est livré avec une carte SD de 128 Go et son écran frontal facilitera la prise de selfies environ cent fois plus que sans elle.

Cette offre a été initialement publiée le 26/05/2020 et mise à jour le 04/09/2020.

Depuis que Vava m’a époustouflé avec son projecteur de télévision intelligente laser à ultra-courte focale 4K au CES plus tôt cette année, j’ai eu des conversations dans les deux sens presque chaque semaine pour essayer d’obtenir une réduction pour les lecteurs de Kinja Deals. Aujourd’hui est le jour où cela s’est finalement produit. Comme la prophétie l’a prédit, vous pouvez réduire de 200 $ le projecteur à partir d’aujourd’hui sur le site Web de Vava en utilisant le code promotionnel LABORDAY200. Vous pouvez le commander dans une finition noire ou blanche directement auprès de l’entreprise.

Mais ne vous inquiétez pas de la création d’un nouveau compte. Vous pouvez vérifier avec PayPal pour accélérer le processus.

Cet accord a été initialement publié par Gabe Carey le 8/5/2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 9/4/2020.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le chargeur sans fil rapide 10 W de RAVPower pour 12 $ en coupant un coupon Amazon et en insérant un code promotionnel SRQX4VJR. Il est compatible avec presque tous les appareils utilisant la recharge sans fil Qi, y compris vos iPhones, Samsung Galaxies, smartwatches, AirPods, etc. RAVPower affirme que son chargeur fonctionne 30 à 80 minutes plus rapidement que les pads sans fil classiques, ce qui semble à peu près correct pour un chargeur 10W, mais rappelez-vous que cela dépend fortement de l’appareil que vous utilisez.

En prime, le chargeur est alimenté par un adaptateur Qualcomm Quick Charge 3.0 capable de 18W avec un câble micro-USB fourni. Vous obtenez en quelque sorte deux produits en un ici, car vous pouvez utiliser l’adaptateur directement avec n’importe quel appareil compatible pour obtenir une charge beaucoup plus rapide que la configuration sans fil, parfaite pour une recharge de dernière minute.

12 $

Depuis amazonUtilisez le code SRQX4VJR

2868 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en avril 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 04/09/2020.

Si votre voiture est trop vieille pour Bluetooth ou si vous êtes fatigué de tâtonner avec une connexion casque filaire à votre smartphone, cet adaptateur Bluetooth à 15 $ de 1Mii (avec code promo 54TW3I4W) est là pour réaliser votre transformation qui change votre vie. Il est doté de sa propre prise 3,5 mm pour le port auxiliaire de votre voiture, ce qui vous permet d’émettre des mélodies et des appels au système audio de votre véhicule en direct. À l’inverse, branchez une paire d’écouteurs dans sa prise jack 3,5 mm pour les rendre sans fil. Il reste encore beaucoup de câbles à gérer, il existe donc un clip intégré pour vous aider à tout gérer.

15 $

Depuis amazonUtilisez le code 54TW3I4W

261 achetés par les lecteurs

Nous sommes dans les jours d’attente des barbecues dans la cour et de la journée à la piscine. Mais cela signifie que des nuits d’automne fraîches autour d’un Chimenea sont en route. Garder les airs éteints et passer de bons moments fait toujours partie de la table. Les haut-parleurs de pelouse ne sont pas seulement pour le plaisir estival. Gardez ces rainures bien en automne. Ces haut-parleurs Bluetooth Vivatar sont à 59% de réduction aujourd’hui et sont là pour vous aider.

Facile à placer autour de la cour ou de la piscine en fonction de vos besoins musicaux et de la configuration. Ils sont étanches donc pas de soucis pour la pluie ou les arroseurs. Ils sont rechargeables par USB et se couplent rapidement avec votre téléphone pour des heures de plaisir d’écoute. Créez votre liste de lecture estivale et préparez-vous aux sons apaisants de votre terrasse paradisiaque.

Si vous avez déjà lu quelques-uns de nos articles sur SideDeal et que vous aimez ce que vous avez vu, ils offrent des frais mensuels de 5 $ pour bénéficier de la livraison gratuite sur toutes vos commandes, quel qu’en soit le nombre. Sinon, il s’agit d’un tarif fixe de 8 USD.

Si vous avez besoin d’une charge rapide en déplacement, le chargeur sans fil de 10 000 mAh d’Aukey peut le faire sans fil et via une ligne USB jusqu’à 18 W, et aujourd’hui, vous pouvez en ajouter un à votre sac de gadgets pour 24 $ avec le code de coupon UKPTPVBA. Les vitesses de charge sans fil atteignent jusqu’à 10 W pour la liste croissante des appareils compatibles, mais, bien sûr, d’autres appareils seront plafonnés à leur vitesse maximale possible, et le chargeur trouvera tous les détails sales pour vous.

34 $

D’Amazon

1 acheté par les lecteurs

Si vous avez une pléthore d’appareils que vous devez brancher, je vous suggère un Anker PowerPort Strip. Il coûte 33 $ et vous pouvez brancher vos cordons USB-C, ainsi que des clés USB traditionnelles et trois prises de courant. J’attraperais ça avant qu’il ne disparaisse!

33 $

D’Amazon

119 achetés par les lecteurs

Carte microSD SanDisk 256 Go | 50 $ | Photo B&H

Que vous ayez rempli votre Switch avec de nouveaux jeux et DLC, ou que vous ayez simplement besoin d’une carte de rechange au cas où vous manquez d’espace pour toutes vos photos, il est peut-être temps pour un nouveau stockage. Cette carte microSD de 256 Go de SanDisk se vend généralement 70 $, mais aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir auprès de B&H Photo pour seulement 50 $. Même si vous disposez d’un peu d’espace disque disponible pour le moment, c’est bien d’en avoir un à portée de main lorsque vous commencez à manquer de ressources.

Cet accord a été initialement publié le 6/7/2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 9/3/2020.

Cet accord a été initialement publié par Gabe Carey le 8/5/2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 9/4/2020.

Si vous voulez faire entrer Shia Lebouf dans votre garde-robe, c’est-à-dire Nike, cette Apple Watch Series 5 spéciale a besoin d’une place sur votre poignet. Il est livré avec Nike Run Club pour les courses guidées, ainsi que des bracelets Nike exclusifs et des cadrans de montre. Le modèle 40 mm avec connectivité GPS + cellulaire se trouve généralement dans la boutique de Nike pour 500 $, mais il est descendu à 425 $ aujourd’hui. Vous pouvez trouver une réduction similaire pour le modèle 44 mm, ce qui porte le prix de 529 $ à 450 $.

Ne manquez pas votre chance d’acheter un OnePlus 7T chez B&H Photo, qui offre actuellement une réduction de 150 $ pour un total de 450 $. Déjà une valeur stellaire au PDSF, le OnePlus 7T contient une mer de spécifications et de fonctionnalités phares, y compris le chipset Snapdragon 955+ de Qualcomm, 8 Go de RAM, un écran AMOLED de 6,55 pouces avec HDR10 +, deux haut-parleurs avec Dolby Atmos, 128 Go de stockage et Charge rapide de 30 W. Pour les besoins des photographes, nous avons un objectif grand angle 48MP, un téléobjectif 12MP et un objectif ultra-large 16MP, plus un objectif grand angle 16MP à l’avant pour les selfies.

Il s’agit d’un modèle GSM déverrouillé, vous pouvez donc l’utiliser librement sur AT&T, T-Mobile ou presque tout autre opérateur aux États-Unis qui n’est pas Verizon, Sprint ou l’un des plus petits utilisateurs de leurs réseaux.

Il se passe beaucoup de choses étranges dans les cieux ces jours-ci. Que vous soyez un stargazer en herbe ou que vous cherchiez à donner à vos tykes une longueur d’avance dans leurs cours de sciences, Amazon propose un télescope pour débutants très apprécié jusqu’à 85 $, une réduction de 35% par rapport à son coût habituel. Il a une distance focale de 400 mm et une ouverture de 70 mm, et à en juger par les exemples d’images dans les critiques, c’est tout ce dont vous aurez besoin pour voir la lune en détail, ainsi que Saturne, Jupiter et leurs différentes lunes. Un adaptateur pour smartphone et une télécommande sans fil sont inclus pour les besoins de photographie, un étui de transport pour les voyages et des oculaires à grossissement supplémentaire dans la boîte.

G / O Media peut obtenir une commission

85 $

D’Amazon

1 acheté par les lecteurs

Normalement 29 $, le Roav Viva d’Anker est un chargeur de voiture à deux ports qui dispose également d’un microphone intégré pour la commande vocale Alexa. Compatible avec les appareils Android et iOS, vous pouvez en ajouter un à votre cockpit pour seulement 16 $ aujourd’hui avec un code promotionnel viva0901. Le chargeur dispose de ports PowerIQ rapides et d’un microphone qui réduit 30% du bruit ambiant pour garantir que vos commandes Alexa parviennent à votre téléphone indemnes.

16 $

De amazoneUtilisez le code viva0901

2523 achetés par les lecteurs

Chez Newegg, vous pouvez obtenir une paire de Powerbeats Pro pour 179 $, soit environ 20 $ de réduction sur son prix actuel. Ces écouteurs offrent le son Beats en plein essor que beaucoup ont appris à aimer, avec la même puce Apple H1 que vous trouverez dans les derniers AirPods. Cela permet des connexions plus rapides et plus fiables et une activation Siri mains libres pour les utilisateurs d’iPhone. Cette paire fonctionne également avec Android.

Au-delà des capacités auido supérieures, vous achetez des Powerbeats pour une autonomie longue durée de neuf heures (24 heures au total avec l’étui de chargement), ainsi que des crochets d’oreille pour les garder accrochés aux côtés de votre tête pendant les entraînements intenses.

Êtes-vous toujours sur la route? Profitez-en Chargeur portable RAVPower 16750mAh, soit 39% de réduction, ce qui fait un prix bas de 14 $. Il peut charger deux appareils en même temps et dispose d’une lampe de poche pratique au cas où vous seriez pris au piège dans le monde sans une. Qu’attendez-vous, cette offre ne durera pas longtemps. Utilisez simplement le code NOUVEAU19 à la caisse pour profiter des économies.

Si vous utilisez une carte mère LGA 1151 et que vous voulez la meilleure mise à niveau possible sur le type de socket existant, cette offre sur le Core i9 9900K d’Intel devrait être votre première considération. Newegg l’a pour seulement 370 $ avec code GAMERDAYS49. De plus, il est livré avec une copie de Marvel’s Avengers, un butin de super-héros qui sortira pour 60 $ dans quelques jours.

Cette puce Coffee Lake fonctionne en stock à 3,6 GHz, possède huit cœurs et 16 threads et atteint une fréquence maximale de 5,0 GHz sous Turbo Boost. Ce «K» sur son nom signifie qu’il est également déverrouillé, de sorte que les bricoleurs expérimentés peuvent overclocker pour des performances encore meilleures. Si vous n’avez pas besoin d’un processeur graphique dédié, vous serez heureux de savoir que ce modèle est équipé de graphiques Intel 630, qui ne pourront pas faire de gros travaux, mais devraient être suffisants pour les applications de jeu et multimédia légères.

Que vous soyez devenu accro aux applications ou que vous cherchiez à stocker plus de jeux sur votre Nintendo Switch, tout le monde pourrait trouver une raison de profiter de cette offre pour la carte microSD EVO Select 256 Go de Samsung. Il est descendu à 30 $ aujourd’hui, ce qui représente une économie considérable de 40%.

Il s’agit d’une carte U3 qui a des vitesses de lecture / écriture de 100/90 mégaoctets par seconde et devrait fonctionner dans presque tous les appareils modernes prenant en charge la microSD. Vous obtiendrez également un adaptateur pour l’utiliser avec encore plus d’appareils comme les appareils photo numériques.

G / O Media peut obtenir une commission

30 $

D’Amazon

1286 achetés par les lecteurs

Si c’est trop pour vous, le modèle de 128 Go est également réduit à 20 USD aujourd’hui.

20 $

D’Amazon

254 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié le 24/06/2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 02/09/2020.

Parfois, vous voulez simplement placer votre gros cul sur une chaise et faire de même avec votre téléphone. Si vous avez dépassé le câblage et l’enchevêtrement, ce chargeur iHome de SideDeal est là pour vous faire économiser avec un socle de chargement sans fil, trois ports USB prenant en charge des vitesses de charge de 2,4a et une lampe RVB qui alterne entre quatre modes de couleur différents pour agir comme votre lumière d’ambiance, le tout pour 39 $.

Cela ne fait jamais de mal d’avoir une paire de bons écouteurs à portée de main, vous ne savez jamais quand vous allez avoir besoin d’arrêter un tas de bruits gênants ou simplement d’écouter un podcast pendant que vous vous calmez et détendez-vous. Les véritables écouteurs sans fil ne permettent pas seulement de garder la musique en place. Comme ils n’ont aucun fil suspendu, ils ne s’emmêleront autour de rien et ne sont pas trop inconfortables. Cependant, ils peuvent être chers! Généralement 150 $, les Galaxy Buds + de Samsung sont réduits à 130 $ sur Amazon, si vous n’avez pas besoin de beaucoup plus qu’un bon son et une longue durée de vie de la batterie. Vous n’obtiendrez pas de résistance à la transpiration ni de prise en charge multi-appareils, mais si ces derniers ne sont pas des compromis, cet accord est difficile à laisser passer.

G / O Media peut obtenir une commission

130 $

D’Amazon

53 achetés par les lecteurs

Jolie en rose portable, cette enceinte Bluetooth Philips est à 70% de réduction pour la semaine prochaine. Économisez 35 $ sur cet adorable haut-parleur sans fil et obtenez jusqu’à huit heures de musique avec une seule charge. Ne vous inquiétez pas de jouer votre hymne de fin d’été préféré trop fort, la fonction anti-écrêtage garde tous les grooves sans distorsion. L’association avec votre téléphone ou un autre appareil Bluetooth est simple et rapide. Il existe même un microphone intégré pour prendre des appels à tout moment. Mettez cette mignonne dans votre sac de week-end et ne soyez jamais sans son tueur.

La vente se déroule jusqu’au 8 septembre et cet article est livré gratuitement.

Il a été difficile de trouver le Nvidia Shield Pro en vente ces derniers temps, donc cette modeste réduction de 10 $ sur Amazon vaut toujours votre considération. Jusqu’à 190 $ après la réduction de prix, ce boîtier Android TV prend en charge le streaming 4K HDR, y compris Dolby Vision si vous avez les applications et la télévision pour le prendre en charge. Ce modèle particulier est livré avec 3 Go de RAM et 16 Go de stockage intégré, et vous pouvez l’étendre en utilisant l’un des deux ports USB inclus. Vous bénéficierez également de la connectivité d’Alexa et de l’Assistant Google pour la recherche de contenu mains libres et le contrôle de la maison intelligente.

Les joueurs voudront envisager de prendre la manette. C’est plutôt cher à 79 $ – en fait, vous pourriez probablement gagner une console de la génération actuelle pour le coût combiné des deux – mais c’est la seule façon de profiter de tous les jeux sur Google Play et GeForce Now.

190 $

D’Amazon

35 achetés par les lecteurs

79 $

D’Amazon

35 achetés par les lecteurs

Pour 56 $ (après application du code de coupon VHCUZN84 sur Amazon), ce petit hub USB-C élégant de Aukey contient 12 types de connexions différents:

1 port Ethernet Gigabit 2 ports HDMI 1 port VGA 2 ports USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 2 ports USB 2.0 1 port de données USB-C 1 port de chargement USB Power Delivery Emplacements pour cartes SD et microSD

Je suis sûr que c’est tout ce dont tout le monde devrait avoir besoin avec un seul port USB. Le port HDMI supplémentaire est particulièrement agréable, vous permettant d’exécuter une configuration quadruple moniteur à partir d’un ordinateur portable si vous le souhaitez.

56 $

Depuis amazoneUtilisez le code VHCUZN84

925 achetés par les lecteurs

La vente de la fête du Travail de HP pourrait tout aussi bien s’appeler «Back to School Redux», car les parents détestent leur matériel d’apprentissage virtuel fourni par l’école. Si vous préférez créer votre propre centre de formation, HP vous offre la possibilité parfaite de le faire avec jusqu’à 60% de réduction

L’une des meilleures offres que vous trouverez est un ordinateur portable de jeu à 200 $ de réduction, vous offrant une GTX 1660 Ti qui peut propulser de nombreux jeux modernes jusqu’à la suprématie de 60 images. Il existe un ordinateur de bureau de jeu avec un matériel similaire et une remise identique, mais avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération mis à niveau par rapport au i5 de l’ordinateur portable. Vous trouverez également des imprimantes, des moniteurs et des périphériques de jeu bon marché.

Voici un avant-goût de tout ce qui est en vente, et assurez-vous de visiter notre grand aperçu des meilleures offres de la vente.

Vous essayez de convaincre votre partenaire ou votre colocataire de vous laisser Splitwise le grand téléviseur? Alors ai-je une réduction pour vous. L’offre du jour de Best Buy est de 600 $ de réduction sur un téléviseur 4K de classe 8 de 82 po de la série 8 de Samsung, avec prise en charge HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 100/120 Hz. Si vous êtes comme moi et que vous prévoyez d’emporter votre PC de jeu avec vous, il possède également AMD FreeSync, qui est également compatible avec une large gamme de cartes Nvidia de nos jours. Pas un joueur? Pas de problème. La fonctionnalité intelligente intégrée, optimisée par Tizen OS, facilite le téléchargement de services et d’applications de streaming pour votre plaisir visuel.

Ce n’est peut-être pas le modèle le plus récent, ayant été usurpé par la série Q60T (également en vente actuellement), mais il est sorti en 2019, il a donc toutes les cloches et les sifflets que vous attendez d’un téléviseur moderne comprenant Alexa, Google Compatibilité avec l’Assistant et Samsung Bixby (RIP). Écoutez vos émissions, films et clips préférés depuis votre iPhone ou iPad avec pratiquement aucun décalage grâce aux capacités natives de 5 GHz. S’il omet la norme Dolby Vision, le HDR10 + est néanmoins beaucoup plus omniprésent, car il s’agit d’une solution ouverte contrairement à Dolby Vision, qui est propriétaire. Laissez le disque montrer, vous allez vous régaler.

Si 82 « est trop grand ou trop cher, le modèle de la série 6 de 75 » de Samsung (2020) est également réduit à 800 $ chez Best Buy. Il possède un écran 4K HDR, un lissage de 120 mouvements, un mode de jeu à faible latence et fonctionne également sur le système d’exploitation Tizen. Amazon Alexa est en place pour le contrôle vocal, et un navigateur Web complet signifie que vous n’êtes pas limité aux applications spécifiques à la télévision. Avec tout le World Wide Web – WWWW – à votre disposition, 50 $ de réduction supplémentaire le ramènent à la moitié du prix de la série 82 « Classe 8, mais avec moins de fonctionnalités haut de gamme et un écran légèrement plus petit.

Je ne sais pas pour vous les gars, mais j’oublie souvent de brancher mon iPhone 8 Plus (un peu ancien) presque tous les deux soirs, même si le cordon se trouve juste sur ma table de chevet. Je suis sûr qu’il y a deux ou trois personnes qui font la même chose, et je suis ici pour vous dire que nous n’avons plus à souffrir. Le socle de chargement et le socle de chargement Anker Powerwave sont regroupés dans un seul paquet pour 23 $, aucun code nécessaire.

Vous pouvez charger à la fois les iPhones et les androïdes à une assez bonne vitesse. La meilleure partie est que vous n’avez pas besoin de retirer votre coque de téléphone pour obtenir une bonne charge! Il peut fournir de l’énergie avec des boîtiers jusqu’à 5 mm d’épaisseur, alors ne vous inquiétez pas que votre téléphone tombe mystérieusement et se brise le dos sur le sol froid et dur. J’attraperais ce duo avant qu’il ne disparaisse!

G / O Media peut obtenir une commission

23 $

D’Amazon

783 achetés par les lecteurs

Cet article a été initialement publié par Ignacia Fulcher le 29/04/2020 et mis à jour par Quentyn Kennemer avec de nouvelles informations le 31/08/2020.

Amazon organise une grande vente Razer avec des remises importantes sur les périphériques et les accessoires. Mais d’abord, si vous avez perdu la bave devant l’incroyable ordinateur portable de jeu Razer Blade, le moment est venu d’envisager l’achat. Le modèle de base commence à 2300 $, mais vous pouvez économiser 200 $ aujourd’hui. Vous utiliserez certaines des technologies les plus avancées pour embellir un ordinateur portable, y compris un panneau OLED 4K, des circuits Intel de 10e génération, un RTX 2070 MAX-Q, 16 Go de RAM, les dernières options de connectivité filaire et sans fil, le tout dans un unibody élégant en aluminium.

Ailleurs, vous pouvez vous procurer le Razer Tartarus v2 avec ses 32 touches programmables pour 60 $. Ce pourrait être le compagnon idéal dans les RPG ou à côté de votre bâton de vol pour vous amuser avec Flight Simulator. Le casque sans fil Razer Thresher sans décalage vous permet également de rester immergé sans être lié par USB, et il est descendu à 80 $ aujourd’hui.

Achetez la vente complète sur Amazon.

2,1 K $

D’Amazon

2 achetés par les lecteurs

60 $

D’Amazon

154 achetés par les lecteurs

80 $

D’Amazon

16 achetés par les lecteurs

Je suis sûr que nous avons intégré de nouvelles routines dans nos vies grâce à la pandémie. Si vous vous lavez constamment les mains, désinfectez et essuyez tout, vous n’êtes pas seul. Mais n’oubliez pas votre téléphone lors de la stérilisation. On m’a dit que les désinfectants sont là où il en est pour un téléphone presque totalement exempt de germes. Pour le mois suivant, utilisez le code Q65ZGXQM au moment du départ et obtenez celui-ci pour 40% de réduction.

Ce n’est pas seulement votre téléphone que vous pouvez nettoyer à presque 100%: clés, bijoux, pinceaux de maquillage, masques et tout ce que vous pouvez intégrer ici honnêtement. Ce qui est cool avec ce désinfectant, c’est qu’il a un triple usage et est également un chargeur sans fil et fonctionne comme une machine d’aromathérapie. J’en ai un et j’aime vraiment ça, je fais mes clés, mes masques et mon iPhone en même temps. Je suggère d’utiliser la fonction d’aromathérapie car après tout le processus, les articles sentent un peu … zappé. Il s’adapte à la plupart des téléphones et l’ensemble du processus prend environ quinze minutes. Il nécessite un adaptateur (qui n’est pas inclus) pour faire fonctionner le désinfectant et le chargeur. Mais dans l’ensemble, c’est l’une des meilleures offres pour quelque chose que nous devrions tous posséder de nos jours.

Ce code est valable jusqu’au 30 septembre et les membres Prime peuvent profiter d’une livraison gratuite d’un jour.

24 $

Depuis amazonUtilisez le code Q65ZGXQM

499 achetés par les lecteurs

Préparez-vous à aller sur le canapé et à encourager votre équipe préférée, alors que le sport revient. Cet automne, le grand match revient, avec des téléviseurs encore plus grands de Samsung pour s’assurer que la soirée de match est tout aussi explosive pour vous que pour les joueurs qui se dirigent vers le terrain. Assurez-vous que votre cinéma maison est en bon état pour sonner pendant la saison avec une large gamme d’écrans haute résolution, tous à prix réduit du 30 août à la fin du 27 septembre. Trouvez le téléviseur de la bonne taille pour vos besoins avec les fonctionnalités nécessaires pour compléter votre caverne de divertissement personnelle. Faites en sorte que toute la famille soit enthousiasmée par cette pièce explosive qu’elle vient de partager sur les réseaux sociaux … ou vous harcelez sans cesse.

Que vous soyez prêt à assister à des slam dunks ou à des danses de touché très cool et de bonne qualité, Best Buy vous a couvert avec notre promotion Retour aux sports. Découvrez les meilleurs choix de vente chaque semaine et trouvez le téléviseur parfait pour vous et votre équipe.

Il y a de fortes chances que les sols de votre maison aient vu un peu plus de crasse après plusieurs mois de quarantaine. C’est un effet secondaire malheureux de passer plus de temps à marcher partout, mais ce n’est pas totalement désespéré. Avec le bon balai ou l’aspirateur, vous pouvez redonner à vos sols un aspect éclatant en un rien de temps. Ce n’est pas l’option la moins chère, mais les robovacs offriront l’expérience la moins exigeante si vous n’avez pas trop envie de passer vos samedis à rassembler toutes les miettes ou si vous avez d’autres priorités. À l’heure actuelle, un modèle reconditionné du BoostIQ RoboVac 30C d’Eufy coûte 130 $ lorsque vous utilisez le code 93XPS69. Il peut se connecter à Alexa ou à Google Assistant et sa batterie devrait durer jusqu’à 100 minutes selon eufy. Il convient de noter, cependant, que la garantie incluse n’est que de trois mois, vous pourriez donc économiser de l’argent à l’avance, mais si vous rencontrez des problèmes par la suite, vous devrez peut-être débourser un peu plus d’argent.

Graphique: Gabe Carey

Après avoir accueilli son premier direct passionnant dans ce qui semble des âges, il est devenu clair que, contrairement aux Jeux Olympiques de Tokyo, le héros de la classe ouvrière Mario Mario pourra assister à son propre anniversaire cette année. C’est vrai, c’est le 35e anniversaire du plombier moustachu, alors bien sûr, Nintendo a eu quelques surprises dans ses manches, à savoir la collection Super Mario 3D 64 / Sunshine / Galaxy, qui devrait arriver plus tard ce mois-ci, le 18 septembre. .

En attendant, si vous ne pouvez pas en avoir assez, les autres aventures de Mario sont en vente pour 40 $, y compris: New Super Mario Bros.U Deluxe – un sidecroller 2D qui est apparu à l’origine sur la Wii U en 2012 – Mario Tennis Aces , et Super Mario Maker 2. Ce dernier, un créateur de niveau personnalisé semblable à LittleBigPlanet, est en vente chez Best Buy, tandis que les deux autres sont de 20 $ sur Amazon. En attendant de vous délecter de la nostalgie avec les favoris de l’ancien temps dans un forfait à durée limitée, pourquoi ne pas rencontrer votre bon ami Mario et voir comment il va ces derniers temps?

40 $

D’Amazon

1004 achetés par les lecteurs

40 $

D’Amazon

1941 achetés par les lecteurs

Xbox Game Pass Ultimate est l’une des meilleures offres en matière de jeux. Même sans remises importantes comme trois mois pour 25 $ chez CDKeys (normalement 45 $), vous bénéficierez de tous les avantages du Xbox Live Gold et du Game Pass pour un prix modique. Cela signifie que vous bénéficierez d’un jeu en ligne, de jeux gratuits, de remises exclusives, d’avantages en jeu et bien plus encore, que vous soyez sur Xbox One, PC ou sur la Xbox Series X à venir.

Cet accord a été initialement publié le 9/1/2020 et mis à jour par Quentyn Kennemer avec de nouvelles informations le 9/4/2020.

Si vous recherchez une souris de jeu bon marché pour commencer, nous ne pouvons pas penser à une meilleure option pour le moment que la Razer Basilisk Essential, à son prix le plus bas jamais atteint à 30 $. Il n’y a pas une tonne de portée dans son capteur optique à 6400 DPI, mais c’est encore beaucoup pour trouver votre sensibilité parfaite dans les jeux que vous fréquentez. Cette souris a également un éclairage Chroma RGB, et ses sept boutons sont programmables pour tous vos tricheurs – je veux dire, les macros.

30 $

D’Amazon

4 achetés par les lecteurs

J’ai le regret d’admettre que je n’ai toujours pas joué à Kingdoms of Amalur alors que cela était sur mon radar depuis des années. Si vous êtes dans le même bateau, vous pourriez aussi bien attendre Re-Reckoning, une remasterisation du RPG original comprenant tous les DLC publiés à ce jour. À partir du 8 septembre, garantissez une copie PS4 à votre porte en pré-commande pour 34 $, une réduction de 15%. Et c’est Amazon, donc votre commande ne sera pas facturée tant qu’elle ne sera pas expédiée. Les propriétaires de Xbox One peuvent également l’acheter pour les 40 $ habituels.

34 $

D’Amazon

1 acheté par les lecteurs

40 $

D’Amazon

4 achetés par les lecteurs

Même après tout ce temps, Splatoon 2 est toujours l’une des meilleures expériences multijoueurs sur Switch. Il existe une communauté active et de nombreux modes différents à essayer. Alors pourquoi ne pas participer à ce festival éclaboussant de peinture aujourd’hui avec un exemplaire qui ne coûte que 40 $ chez Amazon? Cependant, vous devrez attendre environ une semaine pour qu’il soit expédié.

40 $

D’Amazon

2167 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié par Elizabeth Henges en juillet 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 04/09/2020.

J’ai déjà dit et je le répète, Kotobukiya fabrique certaines des plus belles statues du marché. À la fois sexy et impertinente, la série Bishoujo donne une touche ludique à tous vos personnages de bandes dessinées préférés. Aujourd’hui, nous avons la voleuse sournoise et élégante Catwoman. Si elle pouvait glisser ceci pour vous, elle retirerait plutôt 25% de réduction aujourd’hui.

Cette version des ennemis les plus attachants et les plus durables de notre Batman préféré est parée de sa combinaison classique avec un fouet et un ami félin à la remorque. Conçu par Shunya Yamashita, Selina prend une pause pour trimballer sa nouvelle cachette. Les détails sur elle sont magnifiques, de ses bottes à talons chics à son sourire satisfait. Laissez cette sirène de Gotham City voler votre cœur et votre portefeuille aujourd’hui.

Livraison gratuite en un jour pour les membres Prime.

93 $

D’Amazon

1 acheté par les lecteurs

Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu solide avec une remise solide, Amazon réduit l’Acer Nitro 5 de 150 $ jusqu’à la fin de la journée. Cet ordinateur portable de jeu de 15,6 po dispose d’un écran 144 Hz, ainsi que d’une alimentation interne suffisante pour correspondre, y compris le Core i7 de 9e génération d’Intel, un RTX 2060 pour les graphiques, 16 Go de mémoire DDR4. Il y a aussi un SSD de 256 Go, le Wi-Fi 6, le système MaxxAudio d’Acer, RVB rétroéclairage, et plus encore.

900 $

Parfois, tout ce dont vous avez besoin, ce sont des bougies, un canard en caoutchouc et un tonneau en bois rempli d’eau chaude fumante pour vous détendre après une longue journée à repousser les berserkers. Geralt le sait. Et si vous avez joué aux jeux The Witcher (ou vu la série Netflix), vous le savez probablement aussi. Au printemps dernier, Dark Horse nous a offert une reconstitution incroyablement détaillée de la scène de la baignoire Geralt de The Witcher III: Wild Hunt basé, et je ne vous chie pas, sur «une scène du jeu devenue Internet Meme», selon la liste Amazon.

Avons-nous demandé cela? Oui. L’avons-nous mérité? Oui aussi. Meme est-il un nom propre maintenant? Je ne sais pas, mais vous pouvez acheter votre propre baignoire Geralt pour 26% de réduction sur le prix de liste, en baisse de 80 $, pour une durée limitée seulement. Et si c’est trop à dépenser pour un bibelot ironique à coller sur votre bureau qui fera rire ici et là, peut-être que la vraie baignoire Geralt était les amis que nous nous sommes fait en cours de route.

59 $

D’Amazon

1 acheté par les lecteurs

Avouez-le, vous adorez le Baby Yoda. Parce que le bébé Yoda était concentré si méticuleusement groupé, il est difficile de nier l’attrait de l’enfant, même si vous voulez le manger. Et avec la saison 2 de The Mandalorian confirmée pour le 30 octobre, il est pratique qu’Amazon propose cette recréation Funko Pop des principaux protagonistes de la série à 24% de réduction, ce qui ramène le sous-total à 25 $ avant le paiement. Alors que la page de liste suggère que l’ornement est sorti plus tôt cette semaine, notre suivi de l’historique des prix remonte à début juin.

Quoi qu’il en soit, il est plus réaliste de 30 $ que le prix catalogue initial de 32 $, car c’est le plus élevé que nous ayons jamais vu. Pourtant, une réduction de 5 $ vaut mieux que rien, et on ne sait pas quand elle pourrait rebondir. Avec des remises plus modestes, vous pouvez trouver plus de variantes Baby Yoda Funko Pop, y compris une adorable manie de la Force, le super mignon Baby Yoda mangeant une grenouille (oopie) et le Baby Yoda Funko Pop original qui reste toujours le produit préféré de nos lecteurs de l’année jusqu’à présent, à un bon 18% de réduction. Tous moins chers que le moment mandalorien et enfant mais sans le suspense dramatique d’arrêt sur image. Pour plus de Funko Pops bon marché de vos histoires préférées, jetez un œil à nos meilleures offres.

25 $

D’Amazon

2 achetés par les lecteurs

19 $

9 $

D’Amazon

193 achetés par les lecteurs

9 $

D’Amazon

4463 achetés par les lecteurs

Cela n’a aucun sens de dépenser 60 $ sur une manette officielle Nintendo Switch Pro pour les enfants indisciplinés de cinq ans. Si votre tout-petit n’arrive pas à arrêter de lancer des Joy-Con dans la pièce, il est temps de prendre à la place l’un de ces contrôleurs PDP filaires bon marché à 15 $.

Celui-ci a une étoile Super Mario au milieu, mais sinon tous les boutons dont vous avez besoin pour une expérience de jeu complète. La façade est interchangeable, vous pouvez donc échanger le design si vous trouvez quelque chose d’autre que vous aimez. Attention, vous manquerez des fonctionnalités telles que le grondement, les amiibo et les commandes de mouvement, mais c’est précisément pourquoi il est si bon marché, mais si vos besoins sont particuliers, n’ayez pas peur d’en prendre un.

15 $

D’Amazon

58 achetés par les lecteurs

Si vos enfants ne retournent pas encore à l’école, voici un autre cycle d’enseignement à distance. Je suis sûr que garder leur intérêt ou leur attention est un défi en soi, surtout si vous essayez également de travailler à la maison. S’il existe un moyen de combiner apprentissage et plaisir, cela peut aider à soulager tout le monde. Prenez un après-midi pour faire preuve de créativité et fabriquer vos propres bonbons grâce à la magie de la science. Ce kit de chimie de bonbons est 19% de réduction aujourd’hui et pourrait être exactement cela.

Tout le monde aime les bonbons, ce pourrait donc être une excellente activité pour toute la famille. La cuisine est de la chimie et il n’est jamais trop tôt pour apprendre à préparer soi-même de la nourriture. Chaque délicieuse expérience aidera vos enfants à apprendre les principes importants des sciences physiques qui peuvent être appliqués à la vie quotidienne. Ce kit illustrera pourquoi le sucre cristallise et vous obtenez alors des bonbons de roche! Éclairez les tikes sur les phases de la matière en chauffant le chocolat et en le modelant. Je n’ai jamais été une conversion particulièrement bonne, mais si je faisais des mesures pour des oursons en gomme, je ne serais peut-être pas aussi merdique en maths maintenant. Le kit est livré avec tout ce dont vous avez besoin: moules en plastique / métal, thermomètre, spatule, fourchette à tremper, feuilles, gobelets en papier, bâtonnets et emballages. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez un manuel de quarante-huit pages plein d’idées et d’instructions. Vous ne transformerez pas votre enfant en nouveau Walter White, mais s’ils obtiennent un A en chimie, cela en valait peut-être la peine.

Livraison gratuite en un jour pour les membres Prime.

30 $

D’Amazon

4 achetés par les lecteurs

Après des années d’attente, The Last of Us Part II a finalement été lancé plus tôt cette année. Il a reçu un accueil critique mitigé principalement en raison de son contenu, mais dans l’ensemble, c’est un jeu que chaque propriétaire de PlayStation 4 doit avoir sur le radar, surtout si vous êtes déjà investi dans l’histoire. Amazon l’a pour 10 $ de réduction, ce qui est le meilleur rabais post-lancement que nous ayons vu à ce jour.

Dans la partie II, Ellie est en tournée de vengeance et se lance dans toutes sortes de manigances dangereuses auxquelles elle n’appartient probablement pas. L’histoire est captivante et polarisante, alors que vous en veniez à la détester ou à l’aimer, vous apprécierez la balade .

50 $

D’Amazon

251 achetés par les lecteurs

Arrêtez de gaspiller de l’argent avec de vieilles piles alcalines que vous finirez par jeter et prenez des packs rechargeables pour votre Xbox One. Cet ensemble Beboncool a deux batteries et leur chargeur, et il tombe à 17 $ sur Amazon.

Les batteries ont une capacité de 2550 mAh, ce qui devrait vous permettre de jouer plus de 15 heures, et il ne faut que quelques heures pour les recharger une fois qu’elles sont épuisées. C’est mon alternative préférée aux kits plug-and-play, car cela signifie que je n’ai jamais à rester attaché à la boîte.

17 $

D’Amazon

254 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en juillet 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 9/1/2020.

Dorbz est le cousin de la taille d’une pinte de la famille Funko. La plupart mesurent environ trois pouces de hauteur et les figurines en vinyle les plus mignonnes des entreprises. Entertainment Earth a quelques X-Men marqués jusqu’à seulement 4 $. Ajoutez ces petits mutants à votre collection ou offrez-en un à votre élève préféré de l’école Xavier pour jeunes surdoués.

Cold ne commence pas à résumer le comportement froid d’Emma Frost, mais le natif de Boston a le pouvoir amusant d’être également sur le point de se transformer en diamants. Ajoutez des capacités télépathiques et elle est excellente dans les fêtes.

Ici, nous avons Sabretooth avec des cheveux moelleux et des crocs ressemblant à des chats. Bien que Victor Creed soit techniquement plus fort que son demi-frère Logan, il n’est pas moins mignon.

Cette chose la plus radieuse à propos de Psylocke est son katana, soyons réalistes. Eh bien, cela et sa capacité à concentrer ses énergies télépathiques dans un solide couteau psychique. Dans la chronologie de Betsy, elle possède maintenant la télékinésie, la télépathie et l’empathie. Tout cela est utile si vous voulez vous battre contre ou avec les X-Men.

Petite sœur du professeur X, Mystique a été l’un des personnages les plus fascinants à regarder se transformer, non littéralement. C’est son truc. Elle peut en fait changer ses cellules pour imiter l’apparence et les traits d’autres mutants, humains et animaux. Maintenant, elle ne peut pas prendre les pouvoirs d’un mutant, mais leur ressembler et leur ressembler, ce qui est toujours assez génial.

Livraison gratuite sur les commandes de plus de 79 $.

Si vous ne l’avez pas déjà joué, Assassin’s Creed IV: Black Flag a été l’un des meilleurs jeux de la série. Ubisoft nous a mis en contact avec un package le contenant et une copie d’Assassin’s Creed Rogue, et maintenant vous pouvez obtenir la paire dans cette «Rebel Collection» pour seulement 20 $. La collection comprend les DLC respectifs de chaque jeu.

Black Flag a été le premier à apporter le gameplay de pilotage de navire qui est devenu un incontournable dans les grands titres du monde ouvert Creed d’aujourd’hui, et il est également allé le plus loin en son temps pour diversifier vos options de combat, vous êtes maintenant un assassin pirate, et tout. Jouez-y si vous vous demandez d’où Odyssey, Origins et Valhalla tirent leur charme et leur beauté. Et dans Rogue, vous jouez fondamentalement en tant que Templier au milieu d’une crise d’identité majeure, et cela suffit pour vous transporter tout au long de 2020. Les deux jeux sont tout aussi convaincants, alors déposez rapidement 20 $ et faites votre choix.

20 $

D’Amazon

24 achetés par les lecteurs

Si vous avez fait le plein de Joy-Cons Nintendo Switch pour vous amuser en famille, une station de chargement est presque obligatoire. Le Chargeplay Quad d’HyperX vous offre une telle solution d’une marque qui a fait ses preuves à 50% de réduction sur le prix catalogue, ce qui ramène votre total final à 15 $. Comme son nom l’indique, vous pouvez lancer quatre Joy-Cons sur la chose. Combinez cela avec les deux qui se chargeront une fois connectés directement à votre Switch, et vos sessions Mario Party ne devraient jamais être déraillées par le redoutable avertissement de batterie faible.

15 $

D’Amazon

283 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en mars 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 31/08/2020.

Pour 129 $, achetez 10 ustensiles de cuisine en acier inoxydable de Cuisinart à MorningSave. Je le fais ressembler à un seau de poulet frit, mais ces plats de cuisson encapsulés en aluminium chauffent rapidement et uniformément. Voici tout ce que vous trouverez dans la boîte:

1 casserole de 1,5 litre avec couvercle 1 casserole de 2,5 litres avec couvercle 1 poêle à sauter de 3 litres avec couvercle 1 marmite de 6 litres avec couvercle 1 insert de cuisson à la vapeur de 18 cm (convient à une casserole de 2,5 litres)

Achetez le vôtre chez MorningSave avant qu’ils ne se vendent.

Cet accord a été initialement publié par Quentyn Kennemer le 13/07/2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 04/09/2020.

Mes bébés cottagecore sont maintenant à vous de briller. L’automne signifie des feux douillets, de gros pulls, des teintes chaudes et des épices de citrouille. Mettez une citrouille dessus! Eh bien, tout dans la vente de décoration d’automne de Wayfair est à peu près cela.

Les températures commencent à baisser et cela me rend très heureux, avec toutes les belles tonalités d’automne qui surgissent. La meilleure chose à propos de toutes ces décorations est que vous les laissez de côté jusqu’en décembre. J’adore l’esthétique douce du cottage de cette couronne de fil de fer en coton de 22 « (49 $). Je laisserais cette couronne de capsules de coton biologique toute l’année, si délicate et jolie. Il est temps de devenir basique, et je veux dire que dans C’est la saison où la citrouille est littéralement dans tout, y compris les oreillers lombaires. Cet oreiller à carreaux en coton Happy Pumpkin Season (33 $) a une ambiance de chalet de campagne et rehaussera votre décor de récolte où que vous le placiez. Cet automne Crow on Pumpkin (32 $) a attiré mon attention car il semble qu’il n’a été conçu que pour exister dans le village de Wallace et Gromit. J’ai remarqué que beaucoup de ces décorations se vendent rapidement, alors s’il y a quelque chose que vous aimez, prenez-le maintenant. De plus, vous pourrez en profiter cela beaucoup plus longtemps.

Toutes les commandes de plus de 35 $ sont expédiées gratuitement.

C’est bizarre, ça ne ressemble pas à une saison de football. Peut-être que c’est la non-actualité du camp d’entraînement, le retrait des joueurs ou le fait de savoir que je ne serai pas dans un stade cette année qui a rendu tout cela terne. C’est une déception générale. Mais cela ne veut pas dire que je ne serai pas dans mon maillot pour le premier match de la saison. La meilleure façon de rendre cela plus agréable est d’avoir nos meilleurs amis de la fourrure à nos côtés également parés. Chewy veut que vous soyez prêt pour tous les grands matchs avec cette vente NFL.

Donc en fonction de votre équipe, le prix fluctuera de quelques dollars. De toute évidence, en tant que champions en titre et en début de saison, Kansas City n’est guère plus que les autres franchises actuellement. Les maillots (13 $) sont 100% satin, poly mesh, légers et confortables pour que les doggos ou les chatons soient heureux les quatre trimestres. Maintenant, ajoutez un collier (8 $) pour les bijoux de votre bon garçon (porte-nom / ID) comme mon vétérinaire l’appelle. Il est en nylon durable et ajustable pour un ajustement confortable mais bien ajusté. Les laisses (10 $) montrent également la fierté de l’équipe. Ils vont même jusqu’à la longueur parfaite de distance sociale de six pieds.

Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 49 $.

C’est bien d’avoir quelques plantes chez vous. Ils apportent un peu de joie, de vie, et peuvent égayer un petit espace. Aujourd’hui, profitez de 27% de réduction sur ce pack de douze plantes succulentes entièrement enracinées et prêtes à prospérer de Plants for Pets.

Les plantes succulentes sont faciles à entretenir et avec autant de cadeaux, elles font également de superbes cadeaux si vous trouvez un adorable pot décoratif pour les transporter. Elles font la décoration parfaite pour les appuis de fenêtre comme je les ai dans ma chambre. Chaque succulente est unique en taille, couleur et texture, et cueillie à la main. Cette société mélange également un cactus ou deux pour la variété. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez un guide d’entretien détaillé au cas où vous pensez avoir la malédiction du pouce noir. Mais je suis convaincu que vous pourrez garder en vie chacun de ces bébés comme des plantes. Et si vous ne pouvez pas bien, il y en a tellement ici pour vous entraîner que vous êtes sûr de garder au moins la moitié en vie. Mais sérieusement, ce sont les plantes les plus difficiles à tuer. J’ai confiance en vous les mamans de la Terre et les papas des plantes.

Ceux-ci sont livrés gratuitement pour les membres Prime.

27 $

D’Amazon

16 achetés par les lecteurs

Que vous soyez en déplacement pour des promenades sociales ou des courses d’épicerie essentielles, ou même simplement dans une autre pièce pour faire des affaires de la WFH, vous devez toujours garder un œil sur les événements à l’intérieur de votre maison. Heureusement pour vous, Eufy organise une vente sur ses caméras de sécurité intérieures 2K, à la fois les modèles standard et pan / tilt.

Directement d’Amazon, vous pouvez vous procurer une caméra d’intérieur fixe pour 36 $ en coupant le coupon, et celui-ci ne nécessite pas l’Eufy Homebase. Ou, prenez la version améliorée de panoramique et d’inclinaison pour 40 $ si vous entrez le code promotionnel ENDOOR88 à la caisse.

40 $

D’Amazon

6 achetés par les lecteurs

36 $

À partir d’AmazonUtiliser le code Clip

6 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en avril 2020 et mis à jour par Quentyn Kennemer avec de nouvelles informations le 03/09/2020.

Comme je l’ai dit dans une coopérative précédente, je suis à la recherche de mon premier aspirateur sans fil. Ainsi, même si je ne peux pas garantir moi-même le Dyson V7 Absolute, des rumeurs suggèrent que c’est l’une des meilleures options (faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires), et Dyson fabrique généralement des produits de haute qualité, ce qui rend cette affaire difficile à réaliser. ignorer: Newegg vend l’aspirateur sans fil Dyson V7 Absolute pour 190 $.

Cet accord a été initialement publié par Gabe Carey le 6/10/2020 et mis à jour par Jordan McMahon avec de nouvelles informations le 9/2/2020.

L’hiver, pour de nombreuses raisons, craint tout le chemin de l’enfer et retour, mais il y a des choses pour le rendre moins supportable. Surtout quand il s’agit de l’air sec – vous n’avez vraiment pas à faire face à ce genre de négativité pendant des mois à la fois. C’est là que l’humidificateur TaoTronics est utile, à 25 $ avec une combinaison d’un code promotionnel et d’un coupon découpé, vous pouvez fournir un tas d’humidité dans votre chambre afin que vous puissiez dormir confortablement. L’humidificateur a une grande capacité et peut fonctionner jusqu’à 50 heures sans s’arrêter. Il a même une fonction de brouillard froid lorsqu’il fait un peu chaud et que la dernière chose dont vous avez besoin est l’air chaud qui vous rend … plus chaud. Et pas dans le bon sens! Utilisez simplement le code 18AH024 à la caisse pour bénéficier de toutes les économies.

Graphique: Ignacia Fulcher

Si vous êtes un habitué de Kinja Deals, sachez que nous sommes de grands fans des couteaux Kyoku. Ils sont très tranchants et sont une nécessité pour tout cuisinier amateur en herbe. Ce couteau de chef de huit pouces est fabriqué en acier japonais damas et possède une poignée ergonomique. C’est seulement 76 $ avec le code promotionnel KYOKUS95 avec le coupon supplémentaire coupé sur la page. Prenez-le avant qu’il ne disparaisse.

76 $

Depuis amazonUtilisez le code KYOKUS95

1090 achetés par les lecteurs

Il n’en faut pas beaucoup pour donner une touche de couleur ou réaménager une pièce pour lui donner une nouvelle vie. Et cela ne devrait certainement pas casser la banque. Wayfair est connu pour ses ventes insensées qui vous aident à faire exactement cela. Avec leur vente de rénovation domiciliaire, obtenez plus de 50% de réduction sur certains articles dans un éventail de catégories. Prenez septembre pour faire de petites améliorations ici et là, beaucoup de temps même avec cette offre se terminant le 29.

Économisez 149 $ sur ce magnifique ensemble de meuble-lavabo de salle de bain simple Knighten de 24 po. Les quatre couleurs de ce modèle sont maintenant en vente, mais le blanc est la meilleure option à la fois en valeur et en harmonie avec votre décor actuel. Blanc brillant et fait de céramique et de bois manufacturé cette armoire à deux portes vous offre un espace de rangement supplémentaire pour vos accessoires de salle de bain.

G / O Media peut obtenir une commission

Cette suspension à une seule cloche Moris 1 (56 $) est la seule du genre et est en vente dans cette couleur Toffee Swirl. Cela me fait absolument penser à des planètes comme Jupiter ou Saturne. Cet éclairage conviendra parfaitement à un amoureux de la NASA. Même le nom sonne comme un élément de notre système solaire, Moris 1.

G / O Media peut obtenir une commission

J’ai l’œil sur ce banc de rangement pour chaussures Cubeicals en option pour stocker mes disques dans ma chambre avec un emplacement pour placer ma plaque tournante, donc il ne doit pas être uniquement pour les chaussures. Bien que cela semble plutôt intéressant dans un couloir, et si vous avez des petits, cela pourrait être une bonne solution de les amener à mettre leurs coups de pied au même endroit. Facile à assembler et fabriqué en bois manufacturé, les couleurs espresso et blanc sont actuellement en vente.

G / O Media peut obtenir une commission

Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 35 $

Perfectionner la lèvre mate nécessite un peu de patience et une main ferme – si vous êtes comme moi, vous n’avez ni l’une ni l’autre de ces choses. Donc, si vous voulez quand même opter pour l’effet mat velouté, pourquoi ne pas opter pour une beauté coréenne préférée en vente pour au moins ne pas gaspiller trop d’argent en essayant de perfectionner le look boudeur?

Les rouges à lèvres Pony Effect sont 25% de réduction avec un coupon sur Amazon – assurez-vous de cliquer sur la case du coupon avant de l’ajouter à votre panier. Le rouge à lèvres mat effet poney est disponible en six teintes différentes. Personnellement, j’apprécie à quel point le nom est charmant lorsque je ne peux pas choisir une couleur, et que le riche rouge «Ne parlez pas» me donne une ambiance sans doute. Look de week-end? Trié.

21 $

Vouloir être durable et élégant est à la mode, car cela signifie que vous vous souciez de la planète et c’est dope. Everlane est définitivement à la pointe de ces principes. Leur nouvelle sneaker Forever entièrement recyclable combine tout cela. Marier des matériaux écologiques confortables et un style classique est ce qu’ils font le mieux.

Fabriquées à partir de toile de coton recyclé et de caoutchouc, cette chaussure vit l’essence même de son nom, elle peut vivre une autre vie. Étonnamment léger et durable même si les matériaux proviennent de sources durables. Vous pouvez les jeter dans la laveuse et les associer à presque n’importe quoi. Leur design est fait pour la polyvalence, il n’y a donc pas grand-chose avec ce design intemporel. Ils sont disponibles en cinq couleurs de base et sont disponibles en tailles pour hommes et femmes. Ils ne dureront peut-être pas éternellement, mais si vous tombez amoureux, une autre paire ne cassera pas la banque.

Toutes les commandes de plus de 75 $ sont expédiées gratuitement.

Bellesa est si gentille avec nous. Ils savent juste comment nous rendre heureux, tellement heureux. Pour fêter le week-end de vacances, bénéficiez jusqu’à 25% de réduction sur l’ensemble du site avec le code FÊTE DU TRAVAIL.

La renommée de Bellesa fait partie des vibrateurs les plus beaux, les plus efficaces et les plus sexy. Mais je veux aussi mettre en valeur leur ligne de t-shirts. Le mantra de la société, et honnêtement cela devrait être tout le nôtre, «No Fake Orgasms» (24 $) est probablement l’un de mes favoris qu’ils ont à offrir. C’est quelque chose que tout le monde devrait prospérer.

Comme mentionné, Bellesa conçoit en fait ses propres jouets, ce qui est phénoménal. Mon préféré est le Nirvana Wand (95 $). C’est en fait une baguette magique et elle est facilement devenue ma préférée. Il est déjà en solde. Avec l’offre supplémentaire, vous économiserez 64 $. C’est une bonne affaire pour un jouet aussi incroyable.

Le jeu peut aussi être très amusant avec un partenaire. Nous voulons aussi que les couples participent à l’action. La technologie du sexe est dope et les vibrateurs portables / à distance font partie de cela. Le Unite (80 $) peut être porté en toute sécurité et confortablement pendant les rapports sexuels. La télécommande conviviale peut être contrôlée par vous ou votre partenaire. Mais pourquoi ne pas laisser votre S.O. conduire, ils peuvent toujours appuyer sur votre bouton à trois mètres de distance.

Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 29 $ et cette offre semble se terminer lundi.

Pendant les quatre prochains jours, laissez Bad Girl RiRi vous offrir un petit embellissement de la fête du Travail. Cet ensemble en édition limitée de mini favoris Fenty Beauty est un régal rien que pour vous. Économisez 7 $ sur le mini ensemble Diamond Bomb pour bébé et entrez dans l’automne avec tout l’éclat et la puissance que Rihanna nous a accordés.

Cet ensemble comprend le Diamond Bomb All-Over Diamond Veil qui est dans un mini pour la toute première fois. Il est associé à un mini luminizer universel pour les lèvres Gloss Bomb (de couleur Fu $$ y), par exemple le glamour en déplacement.

Mais ce n’est pas tout pour les offres du week-end Fenty. Dépensez 50 $ et prenez un cadeau de 3 pièces dans une trousse de maquillage Fenty Beauty. L’échantillon de mascara frontal complet de luxe et le miroir compact rose s’ajouteront automatiquement une fois que vous aurez atteint la bonne quantité.

Livraison gratuite sur toutes les commandes et les deux offres sont valables jusqu’au 7 septembre.

Vous tous, laissez-moi vous dire: j’ai vu des vidéos désagréables de personnes méchantes crachant sur les visages d’autres personnes. Si vous êtes particulièrement vulnérable et que vous avez affaire à des hordes de personnes quotidiennement, envisagez d’acheter ce pack de dix écrans faciaux pour seulement 19 $. Des bretelles élastiques se connectent à une bande de mousse qui le maintient à l’aise sur votre front, et il est réglable, de sorte qu’il peut convenir aux enfants et aux adultes.

Cet accord a été initialement publié par Quentyn Kennemer en juillet 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 04/09/2020.

Bien que je ne sois certes pas familier avec Sunski en tant que marque, nos amis de Huckberry le sont et ils ne m’ont jamais laissé tomber auparavant. Fondée par un gars nommé Tom Stewart qui a voyagé en Australie il y a 10 ans et s’est inspiré d’une paire de lunettes de soleil rétro des années 80 ou quelque chose du genre, Sunski est née d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Maintenant, ils ont un large choix de montures à prix réduit chez Huckberry, y compris leurs lunettes à lumière bleue Dipseas, qui protègeront vos yeux des dangers de vos appareils et coûtent actuellement 44 $. Dans le département des nuances, les Yubas polarisés exclusifs à Huckberry se déclinent en deux saveurs distinctes: choisissez entre un coloris transparent ou un dégradé noir / marron. Il y a beaucoup plus à offrir, mais enfin, pour gagner du temps, nous devons parler de la collection Premium Treelines à 67 $. Une fois équipés, ces mauvais garçons vous feront ressembler à une combinaison de Willy Wonka et Hunter S. Thompson de Johnny Depp, et je le dis sincèrement comme un compliment.

Peu importe à quel point vous vous plaignez et gémissez ici, COVID-19 est toujours là-bas, tuant des gens. Pas pour paraître morbide, mais c’est vrai. Les écrans faciaux peuvent être un excellent moyen d’augmenter la protection contre le virus, en particulier lorsqu’ils sont utilisés avec un masque. Ils sont également utiles si vous êtes avec des gens toute la journée pour votre travail. MQDirect a un accord sur un pack de 10 écrans faciaux pour seulement 15 $ avec le code exclusif KINJASHIELDS! C’est 50% de réduction sur le prix initial de 30 $. Alors protégez-vous et protégez les autres contre les germes. Qu’est-ce que tu attends?

Ella Paradis lance avec style le Mois de la sensibilisation à la santé sexuelle. Ils n’hésitent pas à nous faire de bonnes affaires avec ces gemmes ne sont pas différentes. À partir d’aujourd’hui, obtenez jusqu’à 60% de réduction et la livraison gratuite avec le code LA MAIN D’OEUVRE lors de votre prochain achat. Cela fonctionnera jusqu’au 10 septembre. Mais ce n’est pas tout, bien sûr, ils en ont plus! Des lots généreux, un cadeau à satisfaire tout au long du mois. Venez pour les offres, restez pour les jouets.

Le premier est le forfait santé sexuelle (50 $). Évalué à 160 $, il comprend le masseur Pixie Wand, l’huile Dona, le nettoyant pour jouets Lelo et un grand sac en satin pour tous les ranger. C’est un excellent kit de démarrage. C’est une réduction de 69% sur tout cela, bien.

Le pack Goddess Vibes (44 $) consiste à embrasser votre Aphrodite intérieure. Cet ensemble comprend également le vibrateur Better Love Pixie Wand et un vibrateur Queen of Hearts Couples. Mais mon préféré dans cet ensemble est le jeu de cartes de tarot Kheper Games Sex Fortunes. La fortune sourit aux audacieux. Ce pack est à 78% donc il ne durera pas!

Le forfait Sona #StaySafe (70 $) consiste à rester et à prendre soin de soi. Engagez-vous dans un moment sexy en solo avec le stimulateur clitoridien le plus vendu Lelo Sona. Vous recevrez également le nettoyant pour jouets de Lelo, alors prenez-en soin également. De plus, vous obtenez le grand sac en satin pour garder votre nouveau bestie sain et sauf. Cette offre est de 52% sur le prix d’origine.

Et enfin le Bundle Clitorally Amazing (65 $) le meilleur du lot. Si ce n’est pas un régal pour vous, je ne sais pas ce que c’est. Il s’agit de montrer à votre double clicker l’amour qu’il mérite. Faites votre choix parmi le stimulateur clitoridien Butterfly, Better Love Blowfish et Mini Zip. C’est une offre folle et vous économisez 76% sur certains des produits les mieux notés.

Livraison gratuite sur toutes les commandes et le code fonctionne jusqu’à jeudi prochain.

Partez avec bae avec ce pack Baecation d’Ella Paradis. Il ne coûte que 39 $ et comprend une baguette magique Better Love, une huile de massage, des poignets en dentelle pour la merde perverse, des huiles de massage, du lubrifiant et un sac en satin pour tout contenir. Pourquoi ne pas avoir des relations sexuelles en toute sécurité avec votre partenaire pendant les vacances de la fête du Travail? Prenez-le avant qu’il ne disparaisse!

Si vous partez en dehors de la ville pour le long week-end, n’oubliez pas d’emporter l’essentiel. Ajoutez également ce favori des fans d’Ella Paradis à la liste. Le Wand Petite vient de se refaire une beauté et c’est magnifique. La nouvelle couleur bleu métallique est fascinante. Prenez 33% de réduction (avec le code PLAGE) votre nouveau compagnon de voyage pour les vacances les plus relaxantes de tous les temps.

Le Wand Petite est une version plus portable de sa grande sœur avec toute la puissance et moins de bruit. Toutes les caractéristiques classiques sont toujours là, y compris le silicone sans danger pour le corps, le cou flexible et la convivialité de la douche. Les dix vibrations ultra-puissantes emballent un punch pintsized dans six modèles différents. L’étui de voyage vous permet d’être discret et la serrure le garde pour de bon. Comme avec le modèle à l’ancienne, celui-ci est également sans fil et rechargeable par USB. Vous recevrez même un guide de plaisir pour vous aider avec le jeu et une garantie d’un an.

Livraison gratuite sur toutes les commandes nationales.

C’est la saison de la rentrée, mais vous devez avoir quelques articles supplémentaires sur votre liste lorsque vous magasinez pour des fournitures cette année. Achetez un pack de masques pour enfants de MQ Direct, 25% de réduction lorsque vous utilisez le code KINJAKIDS à la caisse. Vous pouvez en attraper 50 ou 200 et donner à votre enfant une protection supplémentaire cette année scolaire. Parce que ce n’est que 2020 pour vous. Ils ont des pandas sur eux, donc ils sont plutôt mignons au moins.

Cette offre a été initialement publiée par Elizabeth Henges le 29/08/2020 et mise à jour par Gabe Carey avec de nouvelles informations le 30/08/2020.

Je n’ai pas encore eu la chance de jouer à Remedy’s Control, mais je sais que c’est un jeu magnifique et étrange. En gros, le candidat parfait pour un livre d’art! The Art and Making of Control est sur le point de sortir cette saison des fêtes, et vous pouvez pré-commander l’édition limitée pour seulement 39 $. Agréable! L’édition limitée est livrée avec le livre dans un format relié, une housse pour éviter qu’il ne devienne poussiéreux et des cartes d’art exclusives. Pour moins de 40 $, c’est une très bonne affaire. Et n’oubliez pas: si vous précommandez maintenant et que le prix baisse, vous obtiendrez même automatiquement ce prix inférieur, alors verrouillez-le maintenant!

39 $

Il n’y a pas de zone grise en ce qui concerne les films Resident Evil. Soit vous les aimez, soit vous les détestez. Je suis dans l’ancien camp, alors mes yeux se sont ouverts lorsque j’ai vu l’opportunité de pré-commander une collection Blu-ray 4K de six films pour 72 $ (normalement 96 $). Voici tous les films que vous recevrez dans le package:

Resident EvilResident Evil: AfterlifeResident Evil: ApocalypseResident Evil: ExtinctionResident Evil: RetributionResident Evil: The Final Chapter

Suivez Alice dans toutes ses rencontres dangereuses contre Umbrella Corporation lorsque cette collection 4K éclate comme le virus T le 3 novembre 2020.

78 $Espace de rangementPuissance

l’audioCinéma maison

Ordinateurs et accessoires

Pièces PCAppareils mobiles La photographiePériphériques

PC Playstation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Jouets et jeux de société

Articles pour la maison

Maison intelligente

CuisineOutils & AutoVêtements

Beauté & ToilettageCamping et plein airAptitudeFilms et téléLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

Si vous recherchez des soins de la peau et des sérums abordables, vous devriez consulter la marque d’acide hyaluronique de The Ordinary avec des vitamines B5 ajoutées. Si vous ne savez pas ce qu’est l’acide hyaluronique, il aide essentiellement votre peau à hydrater et à ajouter une barrière à votre visage. Le B5 ajouté fait briller votre peau! C’est seulement 7 $, donc je ne sais vraiment pas comment vous pouvez le battre. Prenez-le avant qu’il ne soit parti!

Écoutez, peu importe à quel point les anti-masques ont une crise de colère, les masques vous protègent et protègent les autres du COVID-19. Nous vivons dans une pandémie et vous savez, cela demande un peu de préparation pour sortir en public. Ce pack de 40 masques KN95 coûte 39 $. Oui, les masques sont trop chers de nos jours, mais ces masques KN95 bloquent 95% des particules d’air jusqu’à des niveaux de 0,3 micron. Qu’est-ce que tu attends? Prenez une boîte et commencez à les utiliser!

Des chaussures! Oh mon dieu, chaussures … Par où commencer? Keen Footwear lance sa vente de la fête du Travail avec une offre s’étendant à «à peu près» tout. Bénéficiez de 25% de rabais sur les baskets montagnardes pour hommes, les hybrides pour enfants, les styles de retour au campus et plus encore. De la maternelle à la 12e année, quel que soit le niveau d’éducation que vous essayez de poursuivre, Keen vous épargnera la douleur de le faire sur des semelles inférieures. Et si vous voulez être cette personne, vous pouvez toujours porter des sandales Newport AUSSI QUE vous ne portez pas également de chaussettes. S’il te plaît et merci.

Si vous optez pour un look hippie audacieux, mesdames, les baskets Elsa IV ne manqueront pas d’être une source d’envie pour les bon marché, maintenant à 68 $. Messieurs, gardez-le chic et donc classique, avec le sneak highland sportif lowkey à 98 $. Et pour les enfants, vous ne pouvez pas vous tromper avec le bleu sur le noir, ou même le rose sur le bleu. Le Terradora II pour enfants est étanche et parfait pour la randonnée. Suivez maman et papa, ou passez à côté d’eux avec une chaussure de 53 $ avec laquelle votre enfant va absolument l’écraser.

La vente massive de la fête du Travail de JACHS NY est en cours, où vous pouvez économiser 87% sur pratiquement tout dans le magasin. C’est une vente formidable, mais il peut être difficile de savoir quoi choisir. Eh bien, rendons cela plus facile – que diriez-vous de certains Henley? Vous pouvez faire le plein de votre garde-robe Henley pendant une partie de cette vente, certains styles ne coûtant que 19 $. Aucun code nécessaire cette fois!

Personnellement, je lorgne ces Henleys à capuche en suédine, qui ont l’air bien légers pour le temps d’automne et faciles à superposer si vous vivez dans un climat froid. Ils ne coûtent que 29 $! Il y en a des doublés en polaire pour quelques dollars de plus, à 35 $, au cas où vous auriez besoin de cette chaleur supplémentaire.

Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ne réalisent pas que leurs chaussures doivent être remplacées jusqu’à ce que les choses se soient vraiment détériorées, ou peut-être que vous aimez simplement avoir une large gamme de chaussures pour correspondre à la tenue de votre choix. Quoi qu’il en soit, une bonne affaire sur une paire solide épargnera votre portefeuille tout en remplissant votre garde-robe. Si votre garde-robe ne dispose pas d’une bonne paire de chaussures en cuir, pensez à Wakeflex d’Astorflex, qui coûte actuellement 115 $ chez Huckberry, et vous pouvez choisir parmi trois couleurs différentes selon vos préférences.

Écoutez, peu importe à quel point les anti-masques ont une crise de colère, les masques vous protègent et protègent les autres du COVID-19. Nous vivons dans une pandémie et vous savez, cela demande un peu de préparation pour sortir en public. Ce paquet de 20 masques KN95 (et toute autre taille) coûte 48 $, et avec le code KINJASHIP, vous bénéficierez de la livraison gratuite afin que vous puissiez jeter les frais de livraison de 17 $ pour le paquet de 20 ou 50! Si vous avez un plus grand ménage, vous voudrez peut-être investir dans le pack de 50 pour 104 $, ou même le pack de 100 pour 160 $.

Comme je l’ai déjà dit, oui, les masques sont trop chers de nos jours, mais cette marque de masques KN95 est certifiée par le CDC pour bloquer 95% des particules d’air jusqu’à des niveaux de 0,3 micron. Ils sont aussi Masques approuvés à l’annexe A de la FDA. Qu’est-ce que tu attends? Prenez une boîte et commencez à les utiliser! Comme je le dis à la fin de tous ces messages masqués, ne politisons pas un virus, s’il vous plaît. Fais attention.

Vous savez ce dont vous avez besoin pour votre espace de travail DIY? Une vraie chaise. Non, une chaise de la table de la salle à manger ne la coupera pas – elle grattera simplement le sol et vous ne voulez pas qu’elle se salisse, n’est-ce pas? Au lieu de cela, faites-vous plaisir et obtenez ce siège à roulettes SATA, en vente pour 115 $. Ce bébé a des roues dessus, pour commencer. Les roues sont géniales. En outre, il y a des plateaux magnétiques sur le fond, de sorte que vous pouvez y mettre vos petits outils et fournitures et les avoir partout où vous vous déplacez. Oh, et le siège est également fait de caoutchouc pour qu’il résiste à l’huile et à d’autres déversements. Faites-vous plaisir et obtenez-en un aujourd’hui!

115 $

C’est la saison des ouragans, et apparemment cette année, les ouragans vont là où ils le souhaitent. Bien que vous ne soyez peut-être pas choqué par le fait que 2020 soit 2020 à ce stade, c’est une bonne idée de se préparer malgré tout aux urgences. Si vous êtes même vaguement dans une zone qui pourrait être touchée par un ouragan ou d’autres intempéries, saisir un générateur est un investissement rentable. Ne vous méprenez pas, c’est définitivement un investissement – même en solde, le générateur à onduleur Champion coûte 429 $ – mais si vous craignez de perdre de l’énergie pendant une période prolongée, un générateur peut maintenir les appareils essentiels en marche et la cellule téléphones chargés afin de rendre les pannes de courant un peu moins stressantes. L’expédition Prime est également un bon bonus. Il ne s’agit pas d’une expédition en deux jours, mais elle vous parviendra assez rapidement.

Et si vous n’en avez pas besoin pour une urgence, eh bien … vous pouvez garder tout ce dont vous avez besoin pour alimenter votre prochain voyage de camping. Un générateur est juste un objet très agréable à avoir!

429 $

Étant de retour avec mes parents en quarantaine depuis mars, mon lit me manque vraiment en Californie. Comparé au matelas de chambre d’amis à l’emporte-pièce dans lequel j’ai dormi, mon lit réel donne l’impression de dormir sur un nuage. Bien sûr, il est vieux et doit probablement être remplacé après avoir voyagé avec moi dans plusieurs États, mais obtenir un nouveau matelas coûte cher.

Un bon code de réduction peut cependant vous aider. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouveau matelas, que ce soit pour vous offrir une meilleure nuit de sommeil ou pour aider vos invités à se sentir un peu plus chez eux, les matelas Casper sont envoyés directement chez vous pour que vous n’ayez pas à vous inquiéter. de vous aventurer pendant une pandémie, et vous serez en mesure de l’essayer sans vous soucier d’être coincé avec elle. Le meilleur de tous? Utilisation du code promo CONFORT! vous pouvez obtenir 10% de réduction sur votre commande, ce qui ramène un matelas original de taille queen à un peu moins de 990 $.

J’attendais une réduction sur Link’s Awakening for the Switch depuis sa sortie … et honnêtement, je pense que j’ai raté quelques ventes en cours de route. Mais l’important est que je fais attention maintenant, et maintenant le remake du classique Game Boy et Game Boy Color coûte 50 $ chez Walmart. Si vous êtes un fan de Zelda, vous vous devez de jouer à ce petit bijou décalé! D’ailleurs, qui sait quand aura lieu la prochaine vente?

Vous savez ce dont vous avez besoin dans votre vie? Plus de boutons. Toujours plus de boutons. Razer organise une vente sur Amazon pour une variété de ses produits, y compris le clavier de jeu Pro. Le clavier dispose de 32 touches programmables supplémentaires, de sorte que vous pouvez avoir toutes vos macros et émoticônes prêtes à l’emploi. Impressionnant! Le clavier noir coûte 80 $, tandis que le clavier blanc est un peu plus cher à 90 $.

80 $

D’Amazon

11 achetés par les lecteurs

90 $

D’Amazon

3 achetés par les lecteurs

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai très envie d’un nouveau jeu de course et ni Gran Turismo 7 ni Forza Motorsport 8 ne pourront venir assez tôt. Et après les innombrables heures que j’ai investies dans Forza Horizon 4 (gratuit sur Xbox Game Pass), je ne me gratte plus. Entrez Project Cars 3 pour PS4 et Xbox One. Alors que l’approche de simulation est certes un départ massif de mes propres goûts (plus dans les jeux de course d’arcade comme le FH4 susmentionné et Burnout Paradise personnellement), je peux toujours apprécier quand un développeur gère bien le genre. De plus, les jolis graphismes compensent mes préoccupations en matière de gameplay. Après tout, je ne suis rien sinon mauvais dans les jeux vidéo.

Néanmoins, je suis toujours tenté de choisir Project Cars 3, d’autant plus qu’il est de 10 $ de réduction sur Amazon en ce moment, ce qui fait de votre sous-total pré-paiement seulement 50 $ par rapport aux 60 $ qu’il était hier. Prenez-le avant que ce prix ne revienne au PDSF. Pas dans les jeux de course? Dans ce cas, je ne sais pas pourquoi vous lisez ceci, mais Wasteland 3 sort également cette semaine, un RPG au tour par tour dans lequel vous jouez en tant que zone désertique en Arizona. Cela semble cool aussi, et c’est également une réduction de 10 $ au moment de la rédaction de cet article, sur PS4 et Xbox One.

50 $

50 $

Quiconque est à l’ordinateur toute la journée connaît la valeur d’un bon tapis de souris. Bien sûr, vous pouvez acheter un tapis de souris à 1 $ n’importe où, mais cette ventouse va commencer à se déchirer et à s’effilocher dans un mois et ce sera pénible. Honnêtement, il est plus facile de dépenser un peu plus à l’avance pour un tapis de souris beau, énorme et de bonne qualité et de ne pas avoir à se soucier d’un remplacement pendant un bon moment. Sérieusement, le mien va fort depuis des années à ce stade. Alors, pourquoi ne pas prendre le tapis de souris Corsair pour 22 $ et ne plus vous en soucier?

Non seulement il est fait de tissu anti-effilochage, mais il est grand. J’adore avoir mon clavier, ma souris et tout le reste assis sur mon bureau sur un grand tapis de souris. Mon clavier ne se déplace jamais, et en cas de déversement, il est plus facile de vaporiser le tapis de souris et de le nettoyer que de tout retirer du bureau à la hâte avant qu’il ne touche le sol. Je suis maladroit, d’accord? Quoi qu’il en soit, c’est un achat que vous ne regretterez pas.

22 $

D’Amazon

2554 achetés par les lecteurs

Que vous retourniez au travail ou à l’école, tout le monde a besoin d’un ordinateur pour faire ses devoirs. Cela est particulièrement vrai en 2020, où la plupart d’entre nous sont bloqués à travailler à domicile, et certaines organisations ne peuvent ou ne veulent pas fournir ces outils de productivité essentiels gratuitement. Parmi les autres meilleures choses, citons la vente de porte-à-porte de la fête du travail de Lenovo, dans laquelle certains des meilleurs ordinateurs de bureau et portables de la société sont assimilés et réduits à 65%.

Parce que Lenovo est connu pour fournir du matériel aux établissements d’enseignement et aux entreprises, vous vous sentirez comme chez vous avec un ThinkPad X1 Carbon à 950 $ (au lieu de 2629 $; code promotionnel HOTNANODEAL) sous vos doigts. Pour maximiser vos économies, cependant, je choisirais le ThinkCentre M90n, un mini PC comparable au Mac mini, bien que modulaire. Mais alors qu’un Mac mini vous coûterait 799 $, le ThinkCentre est presque la moitié du prix – pour un temps limité seulement – à 449 $. Parlez d’économies! Les comprimés sont toujours cool, non? Parce que si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, le Yoga C940 revêtu de Nvidia se double d’une ardoise à écran tactile pour 1290 $, ce qui vous permet d’économiser 24% avec le code promotionnel KICKOFFSALE2020.

Quelle que soit votre préférence informatique, cette vente a tout ce dont vous avez besoin pour revenir à la réalité (oop, il y a de la gravité!) Et commencer à calculer des chiffres ou à écrire des essais, ou simplement à jouer à nouveau à Fortnite sans que personne ne regarde. Vous ne pouvez pas mettre un prix sur la procrastination, et ces bonnes affaires vous aideront à vous relâcher à bon marché.