Une Apple Watch Series 3, une Amazon Echo Dot Kids Edition, une réduction Resident Evil 3, une peluche électronique Baby Yoda, une figurine Bulma (de Dragon Ball), un abonnement Xbox Game Pass Ultimate de 3 mois, un pack de 4 germes -X et un autocuiseur de 8 litres mènent les meilleures offres de mardi.

Peut-être que votre ordinateur de bureau se sent un peu lent et que vous avez besoin d’un moyen plus portable pour démarrer votre jeu, ou vous voulez simplement un ordinateur suffisamment puissant pour passer votre journée de travail sans lésiner sur les graphiques rapides. Quoi qu’il en soit, un bon ordinateur portable de jeu a un écran agréable à regarder avec beaucoup d’espace pour travailler et jouer. L’ordinateur portable Lenovo Legion 5, qui peut atteindre 1 500 $ sur Amazon, contient 512 Go de stockage SSD, un écran FHD IPS 1080p de 15,6 po, 16 Go de RAM et un processeur à huit cœurs, peut répondre à vos besoins. 1000 $ sur Amazon, alors prenez-le pendant que vous le pouvez.

1,0 K $

L’Apple Watch Series 3 est la dernière que j’aie jamais possédée, vous savez donc que cela vient de l’expérience lorsque je dis que je regrette de m’en être débarrassé. Alors que les modèles plus récents et plus flashy sont livrés avec des lunettes plus minces et des écrans toujours allumés, je n’ai jamais eu l’impression de manquer cruellement de ces fonctionnalités. Vous pouvez toujours utiliser l’Apple Watch Series 3 pour suivre votre activité physique, écouter de la musique et vérifier votre rythme cardiaque. Maintenant 30 $ de rabais sur Amazon, ramenez à la maison le modèle GPS de 38 mm aujourd’hui.

169 $

D’Amazon

467 achetés par les lecteurs

169 $

D’Amazon

327 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en juin 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 8/09/2020.

Prêt à écouter toute votre musique à voix haute? L’Anker Soundcore Flare S + peut fournir de gros boum de son et peut se connecter à vos appareils via Bluetooth, ce qui facilite plus que jamais l’écoute du nouvel EP de Megan Thee Stallion. C’est 46% de réduction, ce qui ramène le prix à 80 USD, soit environ 60 USD de réduction sur le prix catalogue initial. Saisissez cette offre avant qu’elle ne disparaisse.

80 $

D’Amazon

45 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en avril 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 8/09/2020.

Je ne sais pas pour vous les gars, mais j’oublie souvent de brancher mon iPhone 8 Plus (un peu ancien) presque tous les deux soirs, même si le cordon se trouve juste sur ma table de chevet. Je suis sûr qu’il y a deux ou trois personnes qui font la même chose, et je suis ici pour vous dire que nous n’avons plus à souffrir. Le duo de socles de charge Anker PowerWave est regroupé dans un seul forfait pour 26 $, aucun code nécessaire.

Vous pouvez charger à la fois les iPhones et les androïdes à une assez bonne vitesse. La meilleure partie est que vous n’avez pas besoin de retirer votre coque de téléphone pour obtenir une bonne charge! Il peut fournir de l’énergie avec des boîtiers jusqu’à 5 mm d’épaisseur, alors ne vous inquiétez pas que votre téléphone tombe mystérieusement et se brise le dos sur le sol froid et dur. J’attraperais ce duo avant qu’il ne disparaisse!

26 $

D’Amazon

1336 achetés par les lecteurs

Cet article a été rédigé par Ignacia Fulcher le 29/06/20 et mis à jour avec de nouvelles informations le 08/09/20.

J’ai testé quelques paires d’écouteurs et d’écouteurs de Mpow au fil des ans et ils ont toujours été une excellente option économique par rapport aux autres produits du marché. Mais être moins cher ne signifie pas moins de qualité. Il en va de même pour ces écouteurs hybrides à réduction de bruit Mpow H21, qui sont actuellement 26% de réduction.

Si votre raison principale pour un nouvel ensemble d’écouteurs sans fil est une option de réduction du bruit, ce sont pour vous. Quand je voyageais, ma paire de Marshall va partout avec moi et ces Mpow sont également de premier ordre. Bloquez tout ce bruit supplémentaire pour vous détendre et écouter vos morceaux, podcast ou livre audio. Ceci est également utile si vous êtes un appelant mains libres. Attendez-vous à environ 65 heures de lecture avec une seule charge, ce qui est insensé pour des écouteurs comme celui-ci. Ceux-ci se couplent facilement et rapidement avec votre téléphone via Bluetooth et vous pouvez être jusqu’à trente-trois pieds hors de portée tout en vous attendant à un son de qualité. Plusieurs clients satisfaits ont évoqué le confort et, si je me souviens bien, les derniers écouteurs sans fil que j’ai testés étaient assez agréables à porter pendant quelques heures. Charge rapide et longue durée, exactement ce que vous recherchez avec une vie en mouvement.

Livraison gratuite en 1 jour sur cet article pour les membres Prime.

68 $

D’Amazon

7 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en août 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 8/09/2020.

Avec la plupart des enfants encore à la maison de l’école et beaucoup incapables de tuer des heures au parc en faisant des châteaux de sable fragiles avec des amis locaux, Alexa pourrait être l’alternative ultime. Si vous n’êtes pas étonné par vos tout-petits qui parlent à une voix robotique d’IA – ce que vous ne devriez pas faire s’ils ont déjà eu recours à leurs copains imaginaires – l’Amazon Echo Dot Kids Edition pourrait être le substitut parfait. Et maintenant, Amazon l’associe à l’Echo Glow, une simple lampe intelligente qui peut offrir des nuits amusantes. Le combo coûte 50 $, une réduction de 50% sur leurs PDSF combinés. Vous pouvez également obtenir l’Echo Dot seul pour 40 $.

40 $

D’Amazon

18 achetés par les lecteurs

50 $

L’Echo Dot Kids Edition est comme n’importe quel autre Echo Dot, vous donnant un accès mains libres à d’innombrables compétences Alexa. La différence ici est qu’il a une palette de couleurs funky et amusante, les compétences sont toutes adaptées aux enfants et le contrôle parental est suffisant pour vous donner la tranquillité d’esprit.

Les enfants peuvent demander à Alexa de leur lire une histoire au coucher ou de jouer de la musique, et avec un an de FreeTime Unlimited inclus avec chaque achat, ils ne seront jamais à court de choses à découvrir.

Et avec l’Amazon Echo Glow, vous pouvez configurer des routines d’éclairage personnalisées pour que la lampe RVB multicolore ajoute du plaisir et de l’ordre à la routine de vos enfants. Vous pouvez l’utiliser comme compte à rebours, heure du coucher ou signaleur «lève-toi le cul et habille-toi pour l’école», et même demander à Alexa de démarrer un spectacle de lumière pour des pauses dansantes à midi. Et personne ne dit que vous devez être un enfant pour l’utiliser. (Ne vous inquiétez pas, nous ne jugeons pas.)

Cet accord a été initialement publié par Quentyn Kennemer le 7/04/2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 8/09/2020.

Je serais perdu sans mon haut-parleur intelligent. Ce haut-parleur relativement petit (sept pouces de haut, cinq pouces de large) a beaucoup de puissance et les clients en ont été très satisfaits. Aujourd’hui, n’achetez cette enceinte intelligente Harman / Kardon que pour 61% de réduction et voyez pourquoi elle est classée plus de quatre étoiles.

Associez-le à un assistant Google et non seulement restez au courant de toutes les bases comme la météo et l’heure, mais demandez-lui de définir des rappels, de passer des appels et de lire vos chansons préférées. J’aime vraiment le fait qu’ils soient capables de multiroom et plusieurs critiques ont mentionné en avoir attrapé deux la dernière fois qu’ils étaient en vente. Il est compatible avec les appareils compatibles Bluetooth et se couple rapidement et facilement. Et les commandes vocales ne sont pas uniquement destinées aux mélodies, contrôlent les lumières partout dans votre maison ou même le thermostat. Comme mentionné, ce petit haut-parleur apporte tout à fait le son, probablement à cause de son woofer et de son tweeter. Les clients ont mentionné qu’il était un peu lourd du côté des basses mais qu’il jouait toujours à merveille. Seule la couleur noire est disponible dans cette vente, mais si vous êtes sur le marché, c’est une offre incroyable.

Ce haut-parleur est livré gratuitement et cette offre n'est valable que pour aujourd'hui.

Avec un SSD, vos jeux, fichiers et applications se chargeront aussi rapidement que possible, et vous n’avez pas besoin d’ouvrir votre PC ou ordinateur portable pour en ajouter un. Le disque SSD Firecuda externe de 1 To de Seagate vous offre désormais une réduction de 50 USD, ce qui porte votre total à 230 USD. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu. Si vous avez besoin de quelque chose d’un peu moins cher, vous pouvez trouver le même rabais sur le modèle 500 Go pour 150 $.

Ce SSD utilise la dernière interface NVMe et fonctionne sur une connexion USB 3.2 Gen 2, vous offrant une vitesse de transfert allant jusqu’à 2000 mégaoctets par seconde. Il est super élégant et léger grâce à son manque de pièces mobiles et à son éclairage RVB personnalisable. Vous n’avez même pas besoin d’alimentation externe, c’est donc un produit idéal si vous êtes toujours en déplacement.

230 $

Chez MorningSave, vous pouvez ajouter un support de chargement sans fil Belkin Qi à votre bureau pour 25 $. Il s’agit d’un chargeur de 10 W pour atteindre des vitesses maximales sur certains des derniers smartphones Android, tels que la famille Galaxy de Samsung. Les utilisateurs d’iPhone recevront également automatiquement leur vitesse de charge maximale de 7,5 W. Cette unité Belkin est dotée d’un revêtement antiadhésif sur la lèvre inférieure pour empêcher votre appareil de secouer la sonnerie pendant le chargement.

Êtes-vous l’ami qui demande constamment si quelqu’un a un chargeur? Ou avant la pandémie, demandiez-vous aux barmans si vous pouviez brancher votre téléphone quelque part? La deuxième option n’est probablement pas sur la table maintenant, alors quelle meilleure façon de résoudre le problème qu’en saisissant ces deux Power Banks pour 20 $.

J’ai déjà eu des produits Mophie et je les aime vraiment. Ce pack de deux est un excellent rapport qualité-prix, que ce soit vous qui en avez besoin ou un ami, personne ne devrait à nouveau être privé d’alimentation. Personnellement, j’aime en avoir un à tout moment et en échanger deux par jour, l’un se charge tandis que l’autre est en déplacement avec moi. Léger et disponible en trois couleurs, vous bénéficierez de plus de vingt heures de puissance supplémentaire lors de vos déplacements. Chargez jusqu’à deux appareils à la fois avec les ports USB-A et USB-C. Vous et votre ami pouvez recharger vos téléphones ou si vous avez besoin de recharger une tablette ou un casque sans fil, tout peut être fait en même temps. Ce pack est livré avec deux guides. Si vous en offrez un, le destinataire ne sera pas sans manuel.

Si vous avez déjà lu quelques-uns de nos articles sur Meh et que vous aimez ce que vous avez vu, ils offrent des frais mensuels de 5 $ pour bénéficier de la livraison gratuite sur toutes vos commandes, quel qu'en soit le nombre. Sinon, il s'agit d'un tarif fixe de 8 USD.

Le Fire Stick d’Amazon est un excellent petit dongle de streaming avec toute la puissance d’Alexa à sa disposition, et il est descendu à 30 $ sur Amazon. Cet appareil dispose de nombreuses applications pour regarder tous vos films et émissions préférés. Sans oublier que vous bénéficiez d’un abonnement d’un an à Food Network sans frais supplémentaires, ce qui signifie que vous pouvez apprendre de nouvelles recettes et améliorer vos compétences culinaires. Prenez-en un avant qu’ils ne soient partis!

30 $

D’Amazon

2710 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en juin 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 8/09/2020.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone avec un peu d’argent à dépenser, évitez les contrefaçons et les AirPods même les plus petits pour aller chercher quelque chose de mieux. Les AirPods Pro ont intensifié le jeu avec des embouts en caoutchouc, une suppression du bruit et une meilleure qualité audio globale, et vous pouvez économiser 29 $ sur une paire de vos propres chez Amazon, avec un étui de chargement sans fil.

220 $

D’Amazon

1552 achetés par les lecteurs

Cette histoire a été initialement publiée par Quentyn Kennemer le 01/05/2020 et mise à jour par Andrew Hayward avec de nouvelles informations le 07/09/2020.

Anker a fabriqué d’excellents appareils audio au cours des dernières années et la ligne Soundcore est non seulement un best-seller pour eux, mais aussi pour Amazon. Fabriqués avec de la technologie graphène, ces petits bourgeons sont plus forts et plus légers avec un son plus net. Aujourd’hui, vous pouvez prendre 7 $ de rabais et obtenir ce son immaculé où que vous alliez.

Ces Anker disposent également de la technologie BassUp, une exclusivité de la marque, car pourquoi simplement écouter de la musique alors que vous pouvez la sentir résonner dans votre corps? Ils se vantent également d’avoir une connexion constante grâce à l’antenne Bluetooth 5.0 et LDS. Vous ne perdrez jamais un rythme où que vous soyez. Vous obtiendrez un peu moins de quatre heures ou de temps de lecture, mais neuf heures supplémentaires de tuneage avec l’étui de chargement. C’est une très bonne affaire si vous recherchez une paire d’écouteurs supplémentaire pour vos entraînements.

Les membres Prime bénéficient d'une livraison gratuite en un jour.

33 $

D’Amazon

4405 achetés par les lecteurs

Best Buy propose aujourd’hui un prix avantageux sur l’un de ses téléviseurs Hisense avec une réduction de 120 $. Vous pouvez obtenir le modèle LED Hisense 4K de 55 pouces pour seulement 280 $.

Il s’agit d’un téléviseur Android intelligent, ce qui signifie que vous pouvez accéder facilement aux applications de streaming populaires telles que Netflix, Hulu et Prime Video directement à partir du téléviseur. Il n’est pas nécessaire de brancher un boîtier Roku, une console de jeu ou d’autres options de périphériques pour accéder à votre contenu.

La série Hisense H65 de 55 pouces est assez bien notée sur Best Buy, avec un score moyen de plus de 4 étoiles.

Peut-être que le moment n’est pas le meilleur moment pour se lancer dans des aventures dignes d’Instagram, mais j’espère que nous pourrons nous aventurer un peu bientôt. Une fois que nous l’avons fait, vous voudrez être prêt à capturer ces moments en plein air. La caméra d’action Osmo de DJI est tombée à 248 $ aujourd’hui, ce qui en fait une aubaine difficile à battre pour ce que l’on appelle une très bonne caméra mobile.

Vous pourrez également filmer de nombreuses vidéos 4K, car il est livré avec une carte SD de 128 Go et son écran frontal facilitera la prise de selfies environ cent fois plus que sans elle.

Cette offre a été initialement publiée le 26/05/2020 et mise à jour le 04/09/2020.

Depuis que Vava m’a époustouflé avec son projecteur de télévision intelligente laser à ultra-courte focale 4K au CES plus tôt cette année, j’ai eu des conversations dans les deux sens presque chaque semaine pour essayer de bénéficier d’une réduction pour les lecteurs de Kinja Deals. Aujourd’hui est le jour où cela s’est finalement produit. Comme la prophétie l’a prédit, vous pouvez réduire de 200 $ le projecteur à partir d’aujourd’hui sur le site Web de Vava en utilisant le code promotionnel LABORDAY200. Vous pouvez le commander dans une finition noire ou blanche directement auprès de l’entreprise.

Mais ne vous inquiétez pas de la création d'un nouveau compte. Vous pouvez vérifier avec PayPal pour accélérer le processus.

Si vous voulez faire entrer Shia Lebouf dans votre garde-robe, c’est-à-dire Nike, cette Apple Watch Series 5 spéciale a besoin d’une place sur votre poignet. Il est livré avec Nike Run Club pour les courses guidées, ainsi que des bracelets Nike exclusifs et des cadrans de montre. Le modèle 40 mm avec connectivité GPS + cellulaire se trouve généralement dans la boutique de Nike pour 500 $, mais il est descendu à 425 $ aujourd’hui. Vous pouvez trouver une réduction similaire pour le modèle 44 mm, ce qui porte le prix de 529 $ à 450 $.

Parfois, vous voulez simplement placer votre gros cul sur une chaise et faire de même avec votre téléphone. Si vous avez dépassé le câblage et l’enchevêtrement, ce chargeur iHome de SideDeal est là pour vous faire économiser avec un socle de chargement sans fil, trois ports USB prenant en charge des vitesses de charge de 2,4a et une lampe RVB qui alterne entre quatre modes de couleur différents pour agir comme votre lumière d’ambiance, le tout pour 39 $.

La vente de la fête du Travail de HP pourrait tout aussi bien s’appeler «Back to School Redux», car les parents détestent leur matériel d’apprentissage virtuel fourni par l’école. Si vous préférez créer votre propre centre de formation, HP vous offre la possibilité parfaite de le faire avec jusqu’à 60% de réduction

L’une des meilleures offres que vous trouverez est un ordinateur portable de jeu à 200 $ de réduction, vous offrant une GTX 1660 Ti qui peut propulser de nombreux jeux modernes jusqu’à la suprématie de 60 images. Il existe un ordinateur de bureau de jeu avec un matériel similaire et une remise identique, mais avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération mis à niveau par rapport à l’i5 de l’ordinateur portable. Vous trouverez également des imprimantes, des moniteurs et des périphériques de jeu bon marché.

Voici un avant-goût de tout ce qui est en vente, et assurez-vous de visiter notre grand aperçu des meilleures offres de la vente.

Je suis sûr que nous avons intégré de nouvelles routines dans nos vies grâce à la pandémie. Si vous vous lavez constamment les mains, désinfectez et essuyez tout, vous n’êtes pas seul. Mais n’oubliez pas votre téléphone lors de la stérilisation. On m’a dit que les désinfectants sont là où il en est pour un téléphone presque totalement exempt de germes. Pour le mois suivant, utilisez le code Q65ZGXQM au moment du départ et obtenez celui-ci pour 40% de réduction.

Ce n’est pas seulement votre téléphone que vous pouvez nettoyer à presque 100%: clés, bijoux, pinceaux de maquillage, masques et tout ce que vous pouvez intégrer ici honnêtement. Ce qui est cool avec ce désinfectant, c’est qu’il a un triple usage et est également un chargeur sans fil et fonctionne comme une machine d’aromathérapie. J’en ai un et j’aime vraiment ça, je fais mes clés, mes masques et mon iPhone en même temps. Je suggère d’utiliser la fonction d’aromathérapie car après tout le processus, les articles sentent un peu … zappé. Il s’adapte à la plupart des téléphones et l’ensemble du processus prend environ quinze minutes. Il nécessite un adaptateur (qui n’est pas inclus) pour faire fonctionner le désinfectant et le chargeur. Mais dans l’ensemble, c’est l’une des meilleures offres pour quelque chose que nous devrions tous posséder de nos jours.

Ce code est valable jusqu'au 30 septembre et les membres Prime peuvent profiter d'une livraison gratuite d'un jour.

24 $

Depuis amazonUtilisez le code Q65ZGXQM

499 achetés par les lecteurs

Préparez-vous à aller sur le canapé et à encourager votre équipe préférée, alors que le sport revient. Cet automne, le grand match revient, avec des téléviseurs encore plus grands de Samsung pour vous assurer que la soirée de match est tout aussi explosive pour vous que pour les joueurs qui se rendent sur le terrain. Assurez-vous que votre cinéma maison est en bon état pour sonner pendant la saison avec une large gamme d’écrans haute résolution, tous à prix réduit du 30 août à la fin du 27 septembre. Trouvez le téléviseur de la bonne taille pour vos besoins avec les fonctionnalités nécessaires pour compléter votre caverne de divertissement personnelle. Faites en sorte que toute la famille soit enthousiasmée par cette pièce explosive qu’elle vient de partager sur les réseaux sociaux … ou vous harcelez sans cesse.

Que vous soyez prêt à assister à des slam dunks ou à des danses de touché très cool et de bonne qualité, Best Buy vous a couvert avec notre promotion Retour aux sports. Découvrez les meilleurs choix de vente chaque semaine et trouvez le téléviseur parfait pour vous et votre équipe.

Il est temps de revoir The Mandalorian et de préparer votre esprit, votre corps et votre âme pour la deuxième saison. Nous avons une date officielle et nous retournerons dans la mêlée avec Din Djarin le 30 octobre. C’est donc le moment idéal pour pré-commander cette adorable peluche de The Child.

Il sera livré pendant la diffusion de la deuxième saison afin que vous ayez l’adorable bébé vert à blottir pendant la série. Cette version peluche électronique est livrée avec un bol de bouillon d’os et le célèbre crapaud du désert. Tandis que vous donnez à cet adorable amateur de pépites chicky un câlin, des sons authentiques de la série joueront. Maintenant, la rumeur dit que l’enfant sera un peu plus âgé au prochain tour, donc si vous voulez que «Baby Yoda» soit un tout-petit pour toujours, c’est pour vous. Doux, doux et précieux, il fera le cadeau parfait pour tout fan de Star Wars, gardez-le simplement à l’écart des boutons dangereux.

Livraison gratuite sur les commandes de plus de 79 $.

Je suggère de faire des recherches sur les prix des couches en vrac, car vous vous ferez probablement chier lors de la première rencontre avec Nemesis dans Resident Evil 3. Amazon a des copies jusqu’à 35 $ sur PlayStation 4 et Xbox One.

Sérieusement, procurez-vous aussi les couches.

43 $

D’Amazon

14 achetés par les lecteurs

35 $

D’Amazon

45 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié par Quentyn Kennemer en avril 2020 et mis à jour par Gabe Carey avec de nouvelles informations le 8/09/2020.

Je vois une tonne de personnages de Tamashii Nations au fil des ans et je suis toujours époustouflé par le détail et impressionné par la qualité. Leurs collaborations avec Bluefin et Bandai Namco ont produit de belles pièces. Ce S.H. Figuarts Bulma est désormais différente et économise 32% sur elle.

La dame la plus remarquable de Dragon Ball-dom, Bulma est non seulement adorable mais est livrée avec des accessoires. Comme pour beaucoup de figurines de cette ligne, elle a deux expressions optionnelles, deux mains optionnelles gauche et cinq droites, Dragon Radar, pistolet, étui et une Dragon Ball deux étoiles. Bulma est également parée de son rose classique qu’elle berce depuis 1986. Qui a dit que vous ne pouviez pas être un scientifique brillant à la mode?! Regardez-la manier ses gadgets et foncez vers la victoire dans toutes les batailles de Dragon Ball. Vegeta qui? Il devrait être appelé M. Bulma.

Livraison gratuite en un jour pour les membres Prime.

45 $

D’Amazon

2 achetés par les lecteurs

Un de mes jeux préférés ces dernières années en vente pour le Switch. Économisez 5 $ sur Night in the Woods aujourd’hui et jouez dans le monde étrange et merveilleux de Mae Borowski.

Night in the Woods est l’un des jeux les plus douloureusement beaux et les plus précis auxquels j’ai joué depuis des années. Je l’ai expérimenté pour la première fois sur PlayStation 4 lors de ses débuts, mais je suis absolument curieux de voir comment cela se traduit. Suivez Mae, une récente décrocheuse d’université, rentrant chez elle dans sa petite ville minière. Possum Springs a des personnages intéressants qui sont tout aussi à la dérive qu’elle est dans son état actuel. J’adore les jeux que vous pouvez simplement explorer et c’est celui-là construit comme ça. Je me souviens avoir passé beaucoup de temps à jouer à la basse et à casser des trucs. Les designs des personnages sont vibrants à tous points de vue et vous pouvez plonger aussi profondément dans l’étrangeté que vous le souhaitez. Il y a un côté sombre à explorer si vous êtes assez courageux, mais la construction du monde ici en vaut la peine. Magnifique à regarder, épanouissant à déballer et à résoudre des mystères effrayants.

Le code numérique est livré immédiatement.

Si vous n’avez pas encore joué à Persona 5, que faites-vous de votre vie? Achetez Persona 5 Royal pour 20 $ de rabais. Si vous avez déjà joué à Persona 5, que faites-vous de votre vie? Achetez Persona 5 Royal pour 20 $ de rabais. C’est le plus bas qu’il ait jamais été, alors que faites-vous de votre vie? Achetez Persona 5 Royal pour 20 $ de rabais.

Je pense que vous avez compris, mais juste au cas où: Achetez Persona 5 Royal sur PS4, maintenant 20 $ de réduction.

40 $

D’Amazon

162 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié en juin 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 8/09/2020.

Se sentir nostalgique? Vous pouvez nourrir ce vide 16 bits dans votre cœur avec une Sega Genesis Mini, une réincarnation de la console classique qui a aidé à sauver l’industrie du jeu. Pour 50 $, il est livré avec 42 jeux, y compris les favoris du public comme Sonic, Mega Man, Ecco the Dolphin, Earthworm Jim, Virtua Fighter, Shinobi III, Street Fighter 2, Toe Jam & Earl, Altered Beast, Gunstar Heroes … besoin de moi continue?

Ce n’est pas le prix le plus bas que nous ayons vu sur la Genesis Mini à ce jour, mais si vous avez raté les offres précédentes, cette économie de 30 $ est toujours très intéressante.

50 $

D’Amazon

2083 achetés par les lecteurs

Cet article a été initialement publié par Quentyn Kennemer le 18/05/2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 07/09/2020.

Si vous recherchez un casque de jeu, ce casque Razer vert vif est de 15 $ de réduction chez Target en ce moment, ce qui le ramène à 65 $.

En plus d’améliorer votre jeu en étant capable d’entendre et de communiquer plus clairement avec le casque Kraken, j’ai l’impression que vous ne le perdriez jamais car c’est une couleur néon si nette.

Graphique: Gabe Carey

Après avoir accueilli son premier direct passionnant dans ce qui semble des âges, il est devenu clair que, contrairement aux Jeux Olympiques de Tokyo, le héros de la classe ouvrière Mario pourra assister à son propre anniversaire cette année. C’est vrai, c’est le 35e anniversaire du plombier moustachu, alors bien sûr, Nintendo a eu quelques surprises dans ses manches, à savoir la collection Super Mario 3D 64 / Sunshine / Galaxy, qui devrait arriver plus tard ce mois-ci, le 18 septembre. .

En attendant, si vous ne pouvez pas en avoir assez, les autres aventures de Mario sont en vente pour 40 $, y compris: New Super Mario Bros.U Deluxe – un sidecroller 2D qui est apparu à l’origine sur la Wii U en 2012 – Mario Tennis Aces , et Super Mario Maker 2. Ce dernier, un créateur de niveau personnalisé semblable à LittleBigPlanet, est en vente chez Best Buy, tandis que les deux autres sont de 20 $ sur Amazon. En attendant de vous délecter de la nostalgie avec les favoris de l’ancien temps dans un forfait à durée limitée, pourquoi ne pas rencontrer votre bon ami Mario et voir comment il va ces derniers temps?

40 $

D’Amazon

1914 acheté par les lecteurs

40 $

D’Amazon

1004 achetés par les lecteurs

40 $

D’Amazon

1941 achetés par les lecteurs

Xbox Game Pass Ultimate est l’une des meilleures offres en matière de jeux. Même sans remises importantes comme trois mois pour 25 $ chez CDKeys (normalement 45 $), vous bénéficierez de tous les avantages du Xbox Live Gold et du Game Pass pour un prix modique. Cela signifie que vous bénéficierez d’un jeu en ligne, de jeux gratuits, de remises exclusives, d’avantages en jeu et bien plus encore, que vous soyez sur Xbox One, PC ou sur la Xbox Series X à venir.

Cet accord a été initialement publié le 9/1/2020 et mis à jour par Quentyn Kennemer avec de nouvelles informations le 9/4/2020.

Même après tout ce temps, Splatoon 2 est toujours l’une des meilleures expériences multijoueurs sur Switch. Il existe une communauté active et de nombreux modes différents à essayer. Alors pourquoi ne pas participer à ce festival éclaboussant de peinture aujourd’hui avec un exemplaire qui ne coûte que 40 $ chez Amazon? Cependant, vous devrez attendre environ une semaine pour qu’il soit expédié.

40 $

D’Amazon

2167 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié par Elizabeth Henges en juillet 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 04/09/2020.

Avouez-le, vous adorez le Baby Yoda. Parce que le bébé Yoda était concentré si méticuleusement groupé, il est difficile de nier l’attrait de l’enfant, même si vous voulez le manger. Et avec la saison 2 de The Mandalorian confirmée pour le 30 octobre, il est pratique qu’Amazon propose cette recréation Funko Pop des principaux protagonistes de la série à 24% de réduction, ce qui ramène le sous-total à 24 $ avant le paiement. Alors que la page de liste suggère que l’ornement est sorti plus tôt cette semaine, notre suivi de l’historique des prix remonte à début juin.

Quoi qu’il en soit, il est plus réaliste de 30 $ que le prix catalogue initial de 32 $, car c’est le plus élevé que nous ayons jamais vu. Pourtant, une réduction de 5 $ vaut mieux que rien, et on ne sait pas quand elle pourrait rebondir. Avec des remises plus modestes, vous pouvez trouver plus de variantes Baby Yoda Funko Pop, y compris une adorable manie de la Force, le super mignon Baby Yoda mangeant une grenouille (oopie) et le Baby Yoda Funko Pop original qui reste toujours le produit préféré de nos lecteurs de l’année jusqu’à présent, à un bon 18% de réduction. Tous moins chers que le moment mandalorien et enfant mais sans le suspense dramatique d’arrêt sur image. Pour plus de Funko Pops bon marché de vos histoires préférées, jetez un œil à nos meilleures offres.

24 $

D’Amazon

2 achetés par les lecteurs

22 $

8 $

D’Amazon

193 achetés par les lecteurs

9 $

D’Amazon

4463 achetés par les lecteurs

Si vos enfants ne retournent pas encore à l’école, voici un autre cycle d’enseignement à distance. Je suis sûr que garder leur intérêt ou leur attention est un défi en soi, surtout si vous essayez également de travailler à la maison. S’il existe un moyen de combiner apprentissage et plaisir, cela peut aider à soulager tout le monde. Prenez un après-midi pour faire preuve de créativité et fabriquer vos propres bonbons grâce à la magie de la science. Ce kit de chimie de bonbons est 19% de réduction aujourd’hui et pourrait être exactement cela.

Tout le monde aime les bonbons, ce pourrait donc être une excellente activité pour toute la famille. La cuisine est de la chimie et il n’est jamais trop tôt pour apprendre à préparer soi-même de la nourriture. Chaque délicieuse expérience aidera vos enfants à apprendre les principes importants des sciences physiques qui peuvent être appliqués à la vie quotidienne. Ce kit illustrera pourquoi le sucre cristallise et vous obtenez alors des bonbons de roche! Éclairez les tikes sur les phases de la matière en chauffant le chocolat et en le modelant. Je n’ai jamais été une conversion particulièrement bonne, mais si je faisais des mesures pour des oursons en gomme, je ne serais peut-être pas aussi merdique en maths maintenant. The kit comes with everything you need: plastic/metal molds, thermometer, spatula, dipping fork, foils, paper cups, sticks, and wrappers. Don’t worry, you will get a forty-eight-page manual full of ideas and instructions. You won’t turn your kid into the new Walter White but if they get an A in chemistry maybe it was worth it.

Free one-day shipping for Prime members.

$30

From amazon

4 purchased by readers

After a years-long wait, The Last of Us Part II finally launched earlier this year. It garnered a mixed critical reception mostly due to its content, but all in all, this is a game that every PlayStation 4 owner has to have on the radar, especially if you’re already invested in the story. Amazon has it for $10 off, which is the best post-launch discount we’ve seen to date.

In Part II, Ellie is on a revenge tour getting herself into all sorts of dangerous shenanigans she probably doesn’t belong in. The story is gripping and polarizing, so whether you come to hate it or love it, you’ll appreciate the ride.

49 $

From amazon

251 purchased by readers

Dorbz is the pint-sized cousin to the Funko fam. Most stand about three inches tall and the cutest of the companies vinyl figures. Entertainment Earth has a few X-Men ones marked all the way down to just $4. Add these petite mutants to your collection or gift one to your favorite student at Xavier’s School for Gifted Youngsters.

Cold doesn’t begin to encapsulated Emma Frost’s chilly demeanor but the Boston native does have the fun power of also being about to turn into basically diamonds. Toss in some telepathic abilities and she’s great at parties.

Here we have Sabretooth complete with fluffy hair and cat-like fangs. While Victor Creed may be technically stronger than his half-brother Logan he’s no less cute.

This raddest thing about Psylocke is her katana, let’s be real. Well, that and her ability to focus her telepathic energies into a solid psychic knife. In Betsy’s timeline, she now possesses telekinesis, telepathy, and empathy. All helpful if you want to battle against or with the X-Men.

Kid sister to Professor X, Mystique has been one of the most mesmerizing characters to watch transform, no literally. That’s her thing. She can actually change her cells to mimic the appearance and traits of other mutants, humans, and animals. Now, she can’t take on the powers of a mutant only look and sound like them which is still pretty awesome.

Free shipping on orders over $79.

If you’ve stocked up on a lot of Nintendo Switch Joy-Cons for some big family fun, a charging dock is almost mandatory. HyperX’s Chargeplay Quad offers you such a solution from a tried and true brand for 50% off the list price, bringing your final total down to $15. As the name implies, you can throw four Joy-Cons onto the thing. Combine that with the two that’ll charge when connected directly to your Switch, and your Mario Party sessions should never be derailed by the dreaded low battery warning.

$15

From amazon

283 purchased by readers

This deal was originally published in March 2020 and updated with new information on 8/31/2020.

As I expressed in an earlier Co-op, I’m on the prowl for my first cordless vacuum. So while I can’t vouch for the Dyson V7 Origin myself, hearsay suggests it’s one of the better options out there (let me know what you think in the comments), and Dyson generally makes high-quality products which makes this deal hard to ignore: Newegg is selling the Dyson V7 Fluffy Cordless Vacuum for $200.

This deal was originally published by Gabe Carey on 6/10/2020 and updated by Jordan McMahon with new information on 9/8/2020.

Make cooking 10 times easier with an 8-quart Instant Pot. It’s only $100, which is $40 off the original list price. It has 48 customizable presets for anything you’d wanna cook including rice, ribs, soups, and more. Why guesstimate when this baby does it for you? The Instant Pot is also dishwasher-safe and can cook for up to eight people. Upgrade your cooking game and get one.

100 $

From amazon

8 purchased by readers

Need a battery that can jump start your car as easily as it can your phone? Pick up Gooloo’s 4000A Peak SuperSafe Car Jump Starter for $84 at Amazon using the promo code 2ZHLDVZO.

While most people need a portable charger you can stuff in a bag or jacket pocket, this battery packs enough power to jump start your car in a pinch, too. With two USB-A charging ports, and one USB-C charging port, you’ll be able to keep all your gear charged up on your road trips without worrying about killing your car’s battery.

$86

From amazonUse code 9PE2OWT7

388 purchased by readers

This article was originally published by Jordan McMahon on 4/28/2020 and updated by Quentyn Kennemer with new information on 9/8/2020.

I’m sure we’ve become a bit more conscious of our eating habits over the months of shelter in place. Maybe you got a bit snacktastic and want to try something new. I’m very much a fan of dehydrated fruits especially as a munchies option on the go. If you’ve been interested in trying your hand at dehydrated foods Nesco’s Gardenmaster Digital Pro is what you’ve been dreaming of and it’s 29% off.

Dehydrated foods are great because they are all-natural and in their raw form. All the vitamins and minerals are left intact just making your food a bit more portable. The Gardenmaster makes it easy to dehydrate a number of foods. The Converga-Flow drying system allows for a faster process without tampering with any of the flavors. There are four drying trays that will get even drying with no mixing of flavors. It’s easy to use and the temperature adjusts without a fuss. And you if you get stuck it comes with a fifty-two-page instruction and recipe book. If you’re on the more carnivorous side of dining try out making your own delicious homemade jerky. Your palate will be pleased.

This item will ship for free.

For $129, snap up 10 pieces of Cuisinart’s stainless steel cookware at MorningSave. I make it sound like a bucket of fried chicken, but these aluminum-encapsulated cook items heat up quickly and evenly. Here’s everything you’ll find in the box:

1x 1.5 Quart Saucepan with Cover1x 2.5 Quart Saucepan with Cover1x 3 Quart Saute Pan with Cover1x 6 Quart Stockpot with Cover1x 18cm Steamer Insert (fits 2.5 Quart Saucepan)

Grab yours at MorningSave before they sell out.

This deal was originally published by Quentyn Kennemer on 7/13/2020 and updated with new information on 9/4/2020.

My cottagecore babies now is your time to shine. Fall means cozy fires, big sweaters, warm hues, and pumpkin spice. Put a pumpkin on it all! Well, everything in Wayfair’s Fall Decor Sale is pretty much that.

Temperatures are starting to trickle down and that makes me so very happy, along with all the beautiful autumn tones popping up. The best thing about all these decorations is that you leave them out until December. I’m loving the soft cottage aesthetic of this Cotton 22″ Iron Wire Wreath ($49). I’d actually leave this organic cotton bolls wreath out all year, so delicate and pretty. It’s time to get basic, and I mean that in the best way possible. ‘Tis the season where pumpkin is literally in everything including lumbar pillows. This Happy Pumpkin Season Cotton Plaid Pillow ($33) has major country cottage vibes and will elevate your harvest decor wherever you place it. This Fall Crow on Pumpkin ($32) caught my eye because it looks like it was designed only to exist in Wallace and Gromit’s village. I’ve noticed a lot of these decorations are selling out quickly so if there’s something you like grab it now. Plus you get to enjoy it that much longer.

All orders over $35 ship free.

Winter, for many reasons, sucks all the way to hell and back, but there are things to make it less bearable. Especially when it comes to dry air — you really don’t have to deal with that kind of negativity for months at a time. That’s where the TaoTronics humidifier comes in handy, at $25 with a combination of a promo code as well as a clipped coupon, you can deliver a bunch of moisture in your bedroom so you can sleep comfortably. The humidifier has a large capacity and can work up to 50 hours without stopping. It even has a cool mist function for when it gets a bit hot and the last thing you need is hot air making you…hotter. And not in a good way! Just use code 18AH024 at checkout to get the full savings.

It doesn’t take a lot to give a pop of color or revamp a room to breathe new life into it. And it certainly shouldn’t break the bank. Wayfair is known for its insane sales helping you do just that. With their Home Renovation Sale take over 50% off select items across an array of categories. Take September to make little upgrades here and there, plenty of time even with this deal ending on the 29th.

Take $149 off of this beautiful Knighten 24″ Single Bathroom Vanity Set. Now all four colors of this model are on sale but the white is the best option both in value and blending with your current decor. Glossy white and made of ceramic and manufactured wood this two-door cabinet gives you extra storage for your bathroom what-nots. This is also discounted this deeply today only.

I’ve got my eye on this Cubeicals Shoe Storage Bench as an option to store my records in my room with a spot to place my turntable, so it doesn’t have to be just for shoes. Although, this would look rather fetching in a hallway, and if you’ve got little ones it could be a nice solution to get them to put their kicks in one place. Easy to assemble and made of manufactured wood the espresso and white colors are currently on sale.

Free shipping on all orders over $35

If you’re looking to stock up on hand sanitizer before the fall comes, you should give Germ-X a try. Only $18, you’ll get a four-pack that you’ll be able to use now et later. Keep those hands clean!

$18

From amazon

11 purchased by readers

If quarantine’s left you antsy, maybe you’ve spent some time cleaning out your closet. If you’ve realized that most of your wardrobe is filled with stuff you’re never gonna actually wear, perhaps it’s time to give some new threads a try. Don’t splurge too much, though, a good sale’s worth waiting for. Right now, you can get up to 87% off at JACHS NY on pieces like this bird print Chambray shirt for $12, these zig-zag chino shorts for $12, or this fleece hooded henley for $35 if you’re getting an early start on your winter attire.

If you’re looking for women’s clothing, JACHS has a pretty sparse selection, with only 25 items, and the discounts aren’t nearly as steep as on men’s clothing, but it’s still worth a look if you want to save $20 on a piece or two.

Perfecting the matte lip requires a bit of patience and a steady hand— if you’re like me you have neither of those things. So if you’re going to still go for the velvety matte effect, why not go with a Korean beauty favorite that’s on sale so you at least don’t waste too much money as you try to perfect the pouty look?

The Pony Effect lipsticks are 25% off with coupon at Amazon— make sure to click the coupon box before adding to your cart. The Pony Effect Matte Lipstick comes in six different shades. I personally go by how charming the name is when I can’t decide on a color, and the rich red ‘Don’t Speak’ is giving me No Doubt vibes. Weekend look? Sorted.

$21

Wanting to be sustainable and stylish is all the rage because it means you care about the planet and that’s dope. Everlane is definitely at the forefront of those tenets. Their new fully recyclable Forever Sneaker combines all that. Marrying comfortable eco-conscious materials and classic style is what they do best.

Made from recycled cotton canvas and rubber these shoe very essence lives on in their name, they get to live another life. Surprisingly lightweight and durable even though the materials are sustainably sourced. You can toss these in the washer and pair them with almost anything. Their design is made for versatility so there’s isn’t a whole lot this timeless design won’t go with. They come in five basic colors and are available in both men’s and women’s sizes. They may not actually last forever but if you fall in love another pair won’t break the bank.

All orders over $75 ship free.

Bellesa is so good to us. They just know how to make us happy, oh so happy. To celebrate the holiday weekend take up to 25% off the entire site with the code LABORDAY.

Bellesa’s claim to fame is some of the most beautiful, efficient, and sexy vibrators. But I want to spotlight their t-shirt line too. The company mantra, and honestly it should be all ours, ‘No Fake Orgasms’ ($24) is probably one of my favorites they have to offer. This is something everyone should thrive by.

As mentioned, Bellesa actually designs their own toys which is phenomenal. My personal favorite is the Nirvana Wand ($95). It’s actually a magical wand and easily became my go-to. It’s already on sale so with the additional deal you’ll save $64. That’s a steal for such an incredible toy.

Playtime can be super fun with a partner too. We want couples in on the action too. Sex tech is dope and wearable/remote vibrators are very much apart of that. The Unite ($80) can be worn safely and snuggly during sex. The user-friendly remote can be controlled by you or your partner. But why not let your S.O. do the driving, they can still press your button from three meters away.

Free shipping on all orders over $29 and this deal looks to run through Monday.

While I’m admittedly not familiar with Sunski as a brand, our friends at Huckberry are and they’ve never let me down before. Founded by a guy named Tom Stewart who traveled to Australia like 10 years ago and got inspired by a retro pair of sunglasses from the ‘80s or something, Sunski originated as a crowdfunding campaign on Kickstarter.

Now they’ve got a wide selection of discounted frames to choose from at Huckberry, including their signature Dipseas blue light glasses, which’ll safeguard your eyes from the dangers of your devices and currently run $44. In the shades department, the Huckberry-exclusive polarized Yubas come in two distinct flavors: pick between see-through or a black/brown gradient colorway. There’s a whole lot more on offer, but lastly, for the sake of time, we need to talk about the $67 Treelines Premium Collection. When equipped, these bad boys will make you look like some combination of Johnny Depp’s Willy Wonka and Hunter S. Thompson, and I sincerely mean that as a compliment.

No matter how much y’all gripe and groan on here, COVID-19 is still out there, killing people. Not to sound morbid, but it’s true. Face shields can be a great way to increase protection from the virus, especially when used with a mask. They’re also handy if you’re around folks all day for your job. MQDirect has a deal on a 10-pack of face shields for only $15 with the exclusive code KINJASHIELDS! That’s 50% off the original price of $30. So protect yourself and other folks from germs. Qu’est-ce que tu attends?

Ella Paradis is kicking off Sexual Health Awareness Month in style. They aren’t shy about giving us all good deals with these gems are no different. Starting today get up to 60% off and free shipping with the code LABOR on your next purchase. It’ll work until September 10. But that’s not all, of course, they’ve got more! Bountiful bundles, gift to gratify all month long. Come for the deals, stay for the toys.

First up is the Sexual Health Bundle ($50). Valued at $160 it’s got the Pixie Wand Massager, Dona Oil, Lelo Toy Cleaner, and a large satin bag to put them all in. This is an excellent starter kit. That’s a 69% discount on all this, nice.

The Goddess Vibes Bundle ($44) is all about embracing your inner Aphrodite. This bundle also has the Better Love Pixie Wand Vibrator plus a Queen of Hearts Couples Vibrator. But my favorite in this bundle is the deck of Kheper Games Sex Fortunes Tarot Cards. Fortune favors the bold. This pack is 78% so it won’t last!

The Sona #StaySafe Bundle ($70) is all about staying in and indulging in some self-care. Engage in some solo sexy time with the best selling Lelo Sona clitoral stimulator. You’ll also get Lelo’s Toy Cleaner, so please take care of them too. Plus you get the large satin bag to keep your new bestie safe and sound. This deal is 52% off the original price.

And finally the Clitorally Amazing Bundle ($65) the best in batch. If this isn’t a treat yo’ self pack then I don’t know what is. It’s all about showing your double clicker the love it deserves. Take your pick from the Butterfly Clitoral Stimulator, Better Love Blowfish, and Mini Zip. This is a crazy deal and you’re saving 76% on some of the best-reviewed products.

Free shipping on all orders and the code works until next Thursday.

Our pals at Honey Adult Play know you work hard so while you’re relaxing today play hard too. From now until the end of September 8 buy one toy and get one free of equal or lesser value. All you need to do is add PLAYHARD to your cart and the rest is magic.

There’s something for everyone to unwind with after a tough day or challenging week. And given 2020, we can all use a little more self-care. Honey Adult Play has a great line of toys to meet your self-love needs. We talk about vibrators a lot here at Kinja, I know because it’s usually me. But I wanted to make sure you guys were covered too. There’s an array of Male Masturbators available in this deal. The Taboo ($48) is their number one and we can see why with its smooth silicone, streamline inner cavity, and highly realistic structure. You’ll fall in love with it too.

This is a great time to grab the company’s best selling vibrator the Jubilee ($69). It’s a 3-in-1 toy that is a clitoris and G spot vibe with the function of licking, sucking, and vibrating. It’s silky soft silicone and feels pretty darn great. The ten different licking and nine different vibrating modes will get to where you want to go in no time.

Free shipping on all orders over $59 and this deal runs until Tuesday night.

Now here’s a perfect way to spend your Labor Day: reading scads of awesome Black Panther comics without dropping a cent. To commemorate the shocking death of actor Chadwick Boseman last month, Comixology has made more than 200 Black Panther digital comics new and old free to download and keep.

Comixology hasn’t promoted the deal, which started over the weekend, so we’re not exactly sure when it will end. However, we do know that there’s loads of great stuff in there, including Ta-Nehisi Coates’ recent Black Panther run that helped point the way for the version that Boseman portrayed in the movies.

There’s also Rise of the Black Panther, a revitalized origin story for King T’Challa, as well as the kid-centric Marvel Action: Black Panther and the Shuri and Killmonger mini-series. That’s just the tip of the iceberg, too, so hit the link below and browse the scads of single issues that you can claim and keep forever until the promo expires!

I haven’t had the chance to play Remedy’s Control yet, but I know for a fact that it’s a beautiful and eerie looking game. Basically, the perfect candidate for an art book! The Art and Making of Control is set to release this holiday season, and you can pre-order the limited edition for just $39. Agréable! The limited edition comes with the book in a hardcover format, a slipcover to prevent it from getting dusty, and some exclusive art cards. For under $40, it’s a damn good deal. And remember—if you pre-order now and the price drops lower, you’ll even get that lower price automatically, so lock it in now!

Short-sleeve button-up shirts have the best of both worlds: You look polished but you can also stay cool in the remaining summery nights ahead. Now you can really feel fresh and presentable with 80% off all of the men’s short sleeve shirts at JACHS NY. This brings several selections down to just $12 and even more to $16 and $19.

There are also a ton of different prints to pick from, so now might be a good time to stock up so you have plenty of options.

If you’ve been searching for affordable skincare and serums, you should check out The Ordinary’s brand of Hyaluronic Acid with added B5 vitamins. If you don’t know what hyaluronic acid is, it basically aids your skin in providing moisture and adding barrier support to your face. The added B5 makes your skin glow! It’s only $7, so I really don’t know how you can beat it. Grab it before its gone!

Listen, no matter how loud the anti-maskers have a temper tantrum, masks protect yourself and others from COVID-19. We’re living in a pandemic and you know, it requires a bit of preparation for going out in public. This 40-Pack of KN95 masks is $39. Yes, masks are overpriced these days, but these KN95 masks block 95% of air particles up to .3-micron levels. Qu’est-ce que tu attends? Grab a box and start using them!

Shoes! Oh my god, shoes … Where do I begin? Keen Footwear is kicking off its Labor Day sale with an offer extending to “just about” everything. Get 25% off men’s highland sneakers, kids’ hybrids, back-to-campus styles, and more. From K-12 to postgrad, no matter what level of education you’re trying to pursue, Keen will spare your feet the pain of doing such on inferior insoles. And if you want to be that person, you can always wear Newport sandals AS LONG AS you’re not also wearing socks. Please and thank you.

If you’re going for a bold hippie look, ladies, the Elsa IV sneakers are bound to be a source of envy on the cheap, now $68. Gents, keep it classy and thereby classic, with the lowkey sporty $98 highland sneak. And for the kids, you can’t go wrong with blue on black, or even pink on blue. The children’s Terradora II is waterproof and perfect for hiking. Keep up with mom and dad, or pass by them in stride with a $53 shoe your kid will absolutely crush it with.

JACHS NY’s massive Labor Day Sale is underway, where you can save 87% on practically anything in the store. It’s an awesome sale, but it can be overwhelming to figure out what to pick. Well, let’s make that easier—how about some Henleys? You can stock up on your Henley wardrobe during a part of this sale, with select styles being just $19. No code needed this time!

I’m personally eyeing these Sueded Hooded Henleys, which look properly lightweight for Autumn weather and easy to layer if you live in a cold climate. They’re only $29! There are fleece-lined ones for just a few dollars more, at $35, in case you need that extra warmth.

Maybe you’re one of those people who doesn’t realize their shoes need replaced until things have gotten really bad, or maybe you just like having a wide array of shoes to match any outfit you choose. Either way, a good deal on a solid pair will spare your wallet while still filling out your wardrobe. If your closet’s lacking a good pair of leather shoes, consider Astorflex’s Wakeflex, which are down to $115 at Huckberry right now, and you can pick from three different colors to fit your preference.

Listen, no matter how loud the anti-maskers have a temper tantrum, masks protect yourself and others from COVID-19. We’re living in a pandemic and you know, it requires a bit of preparation for going out in public. This 20-Pack of KN95 masks (and any other size) are $48, and with the code KINJASHIP, you’ll get free shipping so you can throw out that $17 shipping fee for the 20- or 50-pack! If you have a bigger household, you might want to invest in the 50-pack for $104, or even the 100-pack for $160.

Like I said before, yes, masks are overpriced these days, but this brand of KN95 masks is certified by the CDC to block 95% of air particles up to .3-micron levels. They’re also FDA Appendix A approved masks. Qu’est-ce que tu attends? Grab a box and start using them! Like I say at the end of all these mask posts, let’s not politicize a virus, please. Be safe.

You know what you need for your DIY work area? A proper chair. No, a chair from the dining room table isn’t going to cut it—it’ll just scrape on the floor, and you don’t want it to get dirty, do you? Instead, treat yourself and get this SATA roller seat, on sale for $114. This baby has wheels on it, for starters. Wheels are awesome. Also, there are magnetic trays on the bottom, so you can put your smaller tools and supplies there and have them wherever you’re scooting to next. Oh, and the seat’s made out of rubber too so it resists oil and other spills. Treat yourself and get one today!

$114

It’s hurricane season, and apparently this year hurricanes go where they damn well please. While maybe you’re not shocked about 2020 being 2020 at this point, it’s a good idea to prepare for emergencies regardless. If you’re even vaguely in an area that might get hit by a hurricane or other bad weather, grabbing a generator is a worthwhile investment. Don’t get me wrong, it’s definitely an investment—even on sale, the Champion Inverter Generator is $429—but if you’re worried about losing power for an extended period of time, a generator can keep the essential appliances running and the cell phones charged in order to make power outages just a little less stressful. The Prime shipping is a nice bonus, too. It’s not two-day shipping, but it’ll get to you relatively quickly.

And if you happen to not need it for an emergency, well… you can keep everything you need to be powered up on your next camping trip. A generator’s just a pretty nice item to have around!

$429

Anyone that’s at the computer all day knows the value of an actually good mouse pad. Sure, you can buy a $1 mouse pad anywhere, but that sucker is going to start tearing and fraying within a month and it’s going to be a pain. Honestly, it’s easier to spend a little extra up front for a nice, huge, nice quality mouse pad and not have to worry about a replacement for quite a while. Seriously, mine has been going strong for years at this point. So, why not grab the Corsair mouse pad for $22 and not worry about it anymore?

Not only is this made out of anti-fray cloth, but it’s big. I love having my keyboard, mouse, and whatever else sitting on my desk on a big mouse pad. My keyboard never shuffles around, and in the case of a spill it’s easier to spray down the mousepad and clean it up than removing everything from the desk in a rush before it gets on the floor. I’m clumsy, okay? Regardless, this is a purchase you won’t regret.

$22

From amazon

2554 purchased by readers

Whether you’re returning to work or school, everyone needs a computer to get their assignments done. This holds especially true in 2020, where most of us are stuck working from home, and some organizations are unable or unwilling to provide those essential productivity tools free of charge. Among the next best things is Lenovo’s Labor Day Doorbuster Sale, in which some of the company’s finest desktops and laptops are assimilated and marked down up to 65%.

Because Lenovo is known for providing hardware to educational facilities and enterprise customers, you’ll feel right at home with a $950 ThinkPad X1 Carbon (down from $2,629; promo code HOTNANODEAL) under your fingers. To maximize your savings, however, I’d pick up the ThinkCentre M90n, a mini PC comparable to the Mac mini, albeit modular. But while a Mac mini would set you back $799, the ThinkCentre is almost half the price—for a limited time only—at $449. Talk about savings! Tablets are still cool though, right? Because if you’re willing to spend a bit more, the Nvidia-clad Yoga C940 doubles as a touchscreen slate for $1,290, saving you 24% with the promo code KICKOFFSALE2020.

No matter your computing preference, this sale has everything you need to snap back to reality (oop, there goes gravity!) and start crunching numbers or writing essays, or simply playing Fortnite again while no one’s looking. You can’t put a price on procrastination, and these bargains will help you slack off on the cheap.