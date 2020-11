La PS5 est déjà sur le marché, et bien que ce soit une odyssée de l’acheter si vous n’aviez pas de réservation pour le lancement, la vérité est que la console Sony répond à toutes les attentes des utilisateurs et une excellente machine pour entrer dans la nouvelle génération . Par conséquent, nous avons voulu faire une liste des meilleurs accessoires PS5 essentiels pour l’accompagner, à la fois de Sony lui-même et de tiers, pour tirer le meilleur parti des consoles.

Stockage et disques durs

Le stockage interne de la PS5 est quelque peu limité, comme nous l’avons souligné dans notre revue, mais les jeux rétrocompatibles peuvent être installés et exécutés sur des disques durs externes, donc si vous jouez toujours à des jeux PS4 ou si vous avez une grande bibliothèque, vous souhaitez conserver PS5, vous devez accompagner la console Sony d’un disque dur USB pour stocker tous les jeux PS5 et laissant ainsi le disque interne pour les jeux de nouvelle génération, ils en ont besoin. Nous avons sélectionné les plus intéressants pour PS5, en tenant compte du fait qu’ils doivent être USB 3 et avoir une grande capacité pour suffisamment de jeux pour entrer, l’un des meilleurs accessoires PS5:

Les éléments WD 3 To (ou option 4 To) avec USB 3.0 sont l’un des plus largement utilisés. Ce disque de grande capacité et petit ne manquera jamais de stockage sur votre PS5 pour stocker des jeux PS4, l’une des meilleures alternatives car il n’a pas besoin d’alimentation externe et peut également être connecté au port arrière de la PS5 et être bien caché.

Achetez un disque dur externe portable WD Elements 3 To avec USB 3.0 en Espagne. Acheter Disque dur externe portable WD Elements 4 To avec USB 3.0 au Mexique.

Si cela ne vous dérange pas qu’il soit plus gros ou qu’il ait besoin d’une alimentation externe, vous avez actuellement 8 To, également WD en vente sur Amazon.

Commandes et chargeurs

Le DualSense est l’une des options les plus révolutionnaires de la console, mais comme d’habitude, la PS5 il vient uniquement avec une télécommande, donc si vous voulez jouer à une coopérative locale avec des amis ou de la famille, vous devez en obtenir une. Malheureusement, le DualSense n’est pas en vente, mais son stock comme la PS5 est limité, donc si vous envisagez de jouer avec des amis, nous vous recommandons de l’acheter le plus tôt possible car c’est l’un des meilleurs accessoires PS5, un indispensable:

Acheter DualSense en Espagne Acheter DualSense au Mexique

Maintenant que vous avez deux contrôleurs, il peut également être une bonne idée d’obtenir la base de chargement officielle Sony pour le DualSense, elle correspond au conception de la console et a les mêmes matériauxOui, c’est donc un accessoire impressionnant. Vous pouvez l’acheter directement ici.

Si l’officiel ne vous convainc pas, il existe aussi des compatibles avec un bon design, par exemple vous pouvez acheter le YUANHOT dual compatible sur Amazon Mexico ou une base de chargement rapide en Espagne à la moitié du prix de l’officiel.

Écouteurs

Apprécier meilleur son sur PS5, vous devez mettre la main sur leur PULSE 3D, Les écouteurs officiels de Sony qui tirent pleinement parti des options de la console et sont l’un des meilleurs accessoires sur PS5. Ils sont disponibles (avec un stock très limité) en Amazonie Espagne et en Amazonie Mexique avec une option d’importation.

Si les officiels ne vous convainquent pas, nous vous laissons une série d’options, à la fois premium et bon marché compatibles avec PS5:

Astro A50 sans fil, le casque par excellence pour streamers et youtubers, est en vente en Espagne et au Mexique et est compatible avec la PS5. Logitech G432, fonctionne à la fois avec câble et USB et est l’une des meilleures options, maintenant réduite de près de la moitié du prix en Espagne. et très bon marché en Amazonie Mexique Une autre option bon marché mais de haute qualité est le Turtle Beach Recon 200, qui sont également amplifiés et à un prix avantageux en Amazonie Espagne et Amazon Mexique

Bonus: les meilleurs jeux

Pour lancer la nouvelle génération, nous vous recommandons également les meilleurs jeux pour tirer le meilleur parti de la PS5:

Assassin’s Creed Valhalla: acheter en Espagne ou au Mexique. Watch Dogs Legion: acheter en Espagne ou au Mexique. Demon’s Souls: acheter en Espagne ou au Mexique. Spider-Man: Miles Morales: acheter en Espagne ou au Mexique. Dirt 5: acheter en Espagne. NBA 2K21: acheter en Espagne ou au Mexique. Call of Duty: Black Ops Cold War: achetez en Espagne ou au Mexique.

L’article Les meilleurs accessoires PS5 pour tirer le meilleur parti de la console a été publié dans Hypertext.