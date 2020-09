Il y a une brillance dans la façon dont le gameplay de Rocket League organise naturellement la complexité de la simplicité. Le jeu est incroyablement accessible dans sa facilité de compréhension, mais le plafond de compétences du jeu est ridiculement élevé, permettant aux joueurs qui veulent ce défi supplémentaire de le trouver. Je ne peux pas expliquer comment cela fonctionne, à part cela, cela me fait dire: « D’accord, encore un match », pour la 20e fois consécutive à 3 heures du matin, et j’ai définitivement du travail le lendemain.

D’une certaine manière, c’est précisément pour cette raison que Rocket League fonctionne comme un jeu de sport. Ce n’est pas seulement un jeu de football. C’est que c’est un jeu où le tutoriel vous apprend les bases élémentaires, et à partir de là, chaque joueur développe son propre style. Mon colocataire s’est formé sans cesse à sauter, accélérer, arrêter, retourner, voler, tourner, dériver et reculer lorsqu’il s’agit de défendre le but. C’est un gardien de but incroyable qui a pris tous les aspects de Rocket League et les a appliqués pour devenir un meilleur défenseur.

Je sais comment faire tout ce qu’il fait. Pourtant, je ne peux pas le faire comme lui parce que je me suis entraîné à sauter, accélérer, arrêter, retourner, voler, tourner, dériver et inverser quand il s’agit de voler dans les airs, voir où sont les défenseurs. positionné et piquer le ballon de manière à ce qu’il entre dans le but de l’adversaire. Mon colocataire et moi avons les mêmes compétences – le jeu nous a appris les mêmes choses – mais nous avons découvert ce que nous étions bons au début et la façon dont nous jouons maintenant est éclairée par cette décision précoce, tout comme les athlètes. Quand je défends, je défends en essayant de repousser le tir d’un adversaire, et cela, à son tour, fait de moi un gardien de but sous-par.

Même les joueurs avec les mêmes compétences évoluent différemment. Un ami avec qui je joue parfois est un excellent spiker comme moi, mais il trouve plus facile de le faire avec de courts vols horizontaux avec sa voiture à l’envers. Je pique toujours en volant pour rencontrer la balle à l’apogée de son arc, et je suis toujours à l’endroit. La plupart des jeux de sport vous font jouer en tant qu’athlètes confirmés ou vous permettent de créer votre athlète idéal, mais quelles que soient ces statistiques, assurez-vous que vous jouez d’une certaine manière en fonction de qui vous contrôlez. Dans Rocket League, il n’y a pas de statistiques à personnaliser. Vous grandirez à votre manière et, de cette manière, le jeu récompense naturellement les compétences. Vous n’arrivez pas à maîtriser les forces et les faiblesses d’un athlète; vous êtes l’athlète qui arrive sur le terrain pour vous entraîner et découvrir dans quoi vous êtes bon et où vous devez vous améliorer. Et c’est pourquoi Rocket League est le meilleur jeu de sport de cette génération de consoles. – Jordan Ramée