Nous sommes à quelques semaines de la fin un 2020 dont on se souviendra pour la pandémie qui a frappé la planète entière, épuisant de nombreuses industries telles que le cinéma, la musique et bien sûr les jeux vidéo. Dans ce dernier, heureusement, nous avons pu profiter du lancement des nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series X. Il y a également eu de la place pour de grandes sorties, des jeux essentiels qui ne devraient manquer sur aucune étagère.

Sur Nintendo Switch, le grand gagnant a été sans aucun doute Animal Crossing: Nouveaux horizons. Défini comme ‘le jeu du confinement‘, GranN a involontairement profité du confinement forcé dû au COVID-19, pour nous accrocher à ce simulateur virtuel devenu un phénomène. De plus en plus, New Horizos fait partie de ces simulateurs qui entrent par les yeux et vous attrapent pour son gameplay.

Le dernier d’entre nous: Partie 2 | Le chien méchant

Sony a jeté la maison par la fenêtre en 2020. Jusqu’à trois exclusivités de grands noms arrivaient sur PlayStation 4 il y a des mois, fermant une génération historique pour console vétéran. Final Fantasy Fantasy VII Remake et Ghost of Tsushima n’ont pas été mauvais du tout, mais la décoration le prend sans aucun doute Le dernier d’entre nous: partie 2. Un jeu aussi controversé que transgressif de par son récit, et qui représente un tournant dans la manière de raconter des histoires.

Microsoft a été beaucoup plus concis que le reste des entreprises en ce qui concerne le lancement de nouveaux jeux. Ori et la volonté des feux follets il devient non seulement l’un des titres incontournables de l’année, mais aussi le meilleur metroidvania à ce jour. Belle en termes de facture visuelle et hilarante une fois que nous prenons le relais. Mention spéciale pour Hive Crusher, la première extension de Gears 5 qui en a surpris beaucoup. En plus de rassembler une section technique de crise cardiaque, idéale pour les tout nouveaux Série Xbox, est l’un des paris les plus addictifs en coopérative.