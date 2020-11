Les meilleurs jeux pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en vente pour le Black Friday 2020

Nous avons sélectionné cinq des offres les plus intéressantes en matière de jeux vidéo au cours de la semaine du Black Friday.

Les jeux vidéo sont le carburant qui dynamise les différents systèmes qui peuplent l’environnement, ainsi que la nourriture qui nourrit les joueurs; sans aucun doute, la pièce la plus importante de tout le médium. Pour cette même raison, ils méritent un espace privilégié pendant ces jours de soldes; C’est l’un de ces espaces, dans lequel nous verrons certains des titres que nous pouvons trouver en vente au cours de cette semaine de Vendredi noir.

Jeux PlayStation 4 en vente ce Black Friday

PlayStation 5 est déjà avec nous, mais le catalogue PlayStation 4 est si vaste que nous constatons toujours un immense intérêt pour nombre de ses titres, exclusifs ou non; Par conséquent, nous avons préparé une liste avec certains de ceux qui sont en vente ces jours-ci:

Call of Duty Black Ops: Cold War pour 59,90 euros (Prix d’origine 64,90 euros). Le retour de la série Black Ops est toujours le bienvenu pour les fans de la célèbre saga de guerre, tout comme le retour d’une campagne individuelle gâtée et les nombreux contenus multijoueurs inclus dans le titre.

Marvel’s Avengers (Amazon Exclusive Edition) pour 39,99 euros (Prix d’origine 59,99 euros). Le titre d’action RPG récent basé sur l’une des plus grandes franchises du monde du divertissement d’aujourd’hui est en vente. Développé par Crystal Dynamics, le titre présente une large liste de héros qui plairont à ceux qui sont fans du genre, ou à ceux qui aiment son gameplay.

A Plague Tale: Innocence pour 19,99 euros (prix d’origine 49,99 euros). Ce titre indépendant d’Asobo Studio a gagné la sympathie de son public pour l’humain de son histoire et sa mise en scène incroyable; Ensemble, ces deux qualités en font un titre très agréable que nous pouvons désormais obtenir physiquement pour très peu.

Final Fantasy VII Remake pour 36,90 euros (prix d’origine 52,90 euros). Oui, nous avons récemment inclus FFVII Remake dans une liste précédente, mais le titre Square Enix a de nouveau baissé de prix après quelques fluctuations de son prix; Pour cette raison, nous voulons le souligner une fois de plus, pour ceux qui ne l’ont pas encore acquis et qui sont intéressés, voyez l’opportunité.

Red Dead Redemption 2 pour 24,99 euros (prix d’origine 69,99 euros). Le dernier grand lancement de Rockstar n’a pas non plus voulu rater son rendez-vous avec les soldes à ces dates, il réapparaît donc en stock à un prix très réduit.

Jeux Xbox en vente ce Black Friday

La marque Xbox vit actuellement un moment magique, avec ses nouvelles consoles ayant un bon départ sur le marché et ses joueurs avec la vision de nouveaux titres à l’horizon; Jusqu’à ce que ceux-ci arrivent, nous pouvons compléter les titres en attente ou ajouter à notre bibliothèque avec les offres suivantes:

FIFA 21 Standard Edition pour 42,90 euros (Prix d’origine 59,50 euros). Compatible avec Xbox One et Xbox Series, la dernière version de cette saga sportive bien connue revient sur son chemin habituel pour offrir une livraison qui ajoute plus à tout ce que ses prédécesseurs ont fait.

Mafia I: Definitive Edition pour 24,95 euros (Prix d’origine 39,95 euros). Le développement de ce bac à sable classique en monde ouvert a reçu de nombreux éloges de la part des nouveaux joueurs et des fans qui reviennent pour visiter à nouveau les rues de Lost Heaven.

Assetto Corsa Competizione pour 29,90 euros (Prix d’origine 39,90 euros). L’une des sagas de simulation les plus appréciées de ces derniers temps est en vente sur les consoles Microsoft. Ceux qui embrassent l’abri de la course loin de l’agitation des arcades trouveront dans ce titre un grand allié.

Star Wars: Squadrons pour 23,99 euros (prix d’origine 39,99 euros). Le titre récent de combat spatial situé dans l’univers Star Wars est en vente dans la boutique virtuelle de Microsoft à l’occasion de la récente collaboration entre Microsoft et EA; Si vous êtes un fan de la saga et que vous avez apprécié les précédents opus d’EA, il est fort probable que vous profitiez également de cette aventure, en multijoueur ou en solo.

Collection Anniversaire d’Arkane pour 29,99 euros (Prix d’origine 99,99 euros). Dans certaines Hunting Bargains, cette compilation est apparue, qui apporte avec elle les deux Dishonored et la dernière Prey pour un prix aussi excellent que chacun des jeux que ce pack comprend; raison pour laquelle nous voulions souligner la même chose ici encore une fois.

Jeux pour Nintendo Switch en vente ce Black Friday

Nintendo Switch a connu une bonne année grâce au lancement de titres exclusifs et à des collaborations avec des tiers avec leurs propres sagas; C’est peut-être pourquoi nous voyons certains de ces lancements en vente ces jours de soldes. Nous en avons inclus quelques-uns ici.

Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm pour 49,90 euros (Prix d’origine 59,99 euros). Le récent musou basé sur l’univers de The Legend of Zelda Breath of the Wild nous raconte ce qui s’est passé avant l’ère où nous vivons dans ce titre, et cela avec un gameplay dont les fans des précédents Hyrule Warriors se souviendront avec tendresse.

Pikmin 3 Deluxe pour 49,90 euros (Prix d’origine 59,99 euros). Ce titre d’énigmes spatiales à résoudre grâce à nos compagnons d’aventure sauvages est sorti à l’origine sur WiiU, mais vu la qualité du titre et la faible popularité de la console, elle vit une seconde vie sur Switch.

Zelda Link’s Awakening Remake pour 45,90 euros (prix d’origine 59,99 euros). Cette réinvention de l’un des plus excentriques jamais créés par Zelda recrée tout ce qui a rendu l’original Game Boy génial à partir de zéro, ajoutant un peu plus de contenu dans le processus.

Spyro Reignited Trilogy pour 26,90 euros (Prix d’origine 39,99 euros). Cette mise en forme de la trilogie originale du dragon violet adapte l’apparence de ses trois titres principaux pour les rapprocher des standards actuels tout en conservant leur gameplay, ce que les fans des originaux apprécieront grandement, tout en ouvrant les portes à de nouveaux joueurs pour découvrir les aventures. par Spyro.

Deadly Premonition Origins + Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise pour 54,95 euros (Prix d’origine 79,99 euros). À la fois titres cultes pour leurs raretés et leur génie, on dit que l’œuvre de Hidetaka Suehiro ne peut être détestée ou aimée qu’inconditionnellement, même si pour la découvrir, nous devrons les saisir irrémédiablement. Heureusement, les deux titres sont en vente dans un double pack pour Nintendo Switch.

Jeux PC en vente ce Black Friday

Parmi les multiples plates-formes d’achat que nous trouvons dans le PC, le Humble Store est celui qui semble être le plus actif de nos jours, c’est pourquoi nous en trouvons d’autres offres parmi nos points forts.

Titanfall 2 pour 9,89 euros (prix d’origine 29,99 euros). Nous avons trouvé ce fantastique jeu de tir en dehors de la plate-forme d’achat d’EA qui était sa maison jusqu’à présent. Il a l’une des campagnes les plus intéressantes du genre ces dernières années, ainsi qu’un excellent jeu de tir et une navigation, ce qui est toujours très bon dans le genre aujourd’hui.

Carrion pour 15 euros (prix d’origine 19,99 euros). Carrion est l’un des indépendants nominés pour les jeux indépendants de l’année aux Game Awards, et ce en raison de son concept innovant et de son gameplay amusant. Si nous voulons l’ajouter à notre propre bibliothèque, c’est l’une des options les plus abordables.

DOOM Eternal Deluxe Edition pour 29,60 euros (Prix d’origine 89,99 euros). C’est la version la plus complète que nous puissions acheter à l’un des grands nominés pour le jeu de l’année aux Game Awards, et maintenant c’est à un prix fantastique dans le Humble Store.

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition pour 38,99 euros (prix d’origine 59,99 euros). Et en parlant de jeu de l’année, le gagnant précédent est également en vente au Humble Store à un prix très attractif.

Satisfaisant (accès anticipé) pour 23,99 euros (prix d’origine 29,99 euros). Ne vous laissez pas berner par l’étiquette d’accès anticipé de ce titre, Satisfactory est l’un des jeux de simulation et de gestion les plus intéressants que nous ayons vus ces dernières années sur PC, mêlant les particularités de la navigation 3D à travers un monde vivant avec les particularités d’une œuvre qui boit de titres comme Factorio de manière très solvable, même dans son état actuel.

