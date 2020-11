Les meilleurs mobiles de jeu de 2020 en vente pour le Black Friday

Nous avons sélectionné certains des téléphones les plus performants avec lesquels jouer.

Nous continuons notre voyage personnel au cours de la semaine précédant Vendredi noir. Cette fois, et avec le grand soutien de ce que des demi-frères comme Xataka ont déjà fait, nous allons passer en revue certains des smartphones qui sont en vente cette semaine; mais avec notre touche particulière: la recherche de ces modèles que nous considérons comme les meilleurs pour jouer.

Les smartphones seront mis en vente la semaine précédant le Black Friday

Avec quoi un bon smartphone joue-t-il? Une question aussi complexe ne trouvera pas de réponse dans les quelques lignes que couvre ce paragraphe; Mais, dans le but de donner quelques indications sur les raisons pour lesquelles nous avons choisi ces modèles parmi tous ceux disponibles actuellement, nous dirons qu’un bon smartphone pour jouer est celui qui a assez de puissance pour faire face aux titres disponibles dans le large catalogue. du Google Play Store et de l’Appstore iOS, alors qu’ils sont en mesure d’offrir une expérience utilisateur adéquate dans le reste des sections d’un smartphone; de préférence avec un bon rapport qualité-prix. Ce sont nos maximes, et ce sont les six modèles qui nous ont le plus plu et qui répondent à ces exigences:

Xiaomi POCO X3 (128 Go) pour 229 euros (ancien prix 237,80 euros). Une petite réduction pour ce qui est l’un des meilleurs terminaux qualité-prix du marché actuel. En tant que tel, le modèle Xiaomi fonctionne très bien dans les jeux; et une partie de la faute en est son écran FHD +, avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, et son processeur Snapdragon 732G, qui sans être haut de gamme possède de très bonnes capacités.

Apple iPhone SE (128 Go) pour 489 euros (ancien prix 539 euros). En tant que l’une des entrées les plus abordables de l’écosystème d’Apple, de ses services et, bien sûr, de ses jeux, nous avons cette régression vers le format que nous avons perdu avec l’iPhone X, qui a une taille compacte, un écran modeste en taille et en fonctionnalités – bien que avec de très bonnes couleurs et tout ce que le processeur Apple A13 peut nous offrir, à un prix un peu inférieur à celui que nous trouvons habituellement.

Motorola Moto G8 Power (64 Go) pour 159 euros (ancien prix 249,01 euros). La proposition la plus abordable de cette liste est ce Moto G8 Power, un terminal clairsemé en termes de puissance, mais qui a de bonnes performances pour son prix, et une batterie immense par rapport à sa puissance, ce qui en fait un mobile durable.

Asus Rog Phone 3 Strix pour 699 euros (ancien prix 799 euros). En tant que seul terminal “conçu pour jouer” sur notre liste, l’Asus Rog Phone est également l’un des mieux préparés pour cela sur le marché; Un exemple clair de ceci est son écran 144 hertz avec synchronisation automatique, ou son DAC interne avec un égaliseur ajusté pour les jeux. Le terminal comprend également un petit module de ventilation pour profiter des performances maximales possibles pendant toute la durée de vie de la batterie de l’appareil.

Xiaomi Mi 10T Lite pour 299 euros (ancien prix 329 euros). Comme d’habitude Xiaomi, nous sommes confrontés à un terminal avec un excellent rapport qualité-prix, avec un panneau avec un taux de rafraîchissement élevé – d’environ 144 hertz adaptable – et un processeur Snapdragon 865+ capable de presser pratiquement tous les titres exigeants de la plateforme .

Samsung Galaxy Note 20 5G (256 Go) pour 699 euros (ancien prix 779 euros). Le dernier des terminaux de cette liste est également le plus cher, car c’est aussi l’un des appareils les plus récents. Il dispose d’un écran AMOLED haute résolution et de bonne taille, d’un processeur Exynos 990 de la société avec une puissance énorme et, en général, de fonctionnalités haut de gamme que nous pouvons exploiter librement en jouant dessus.

