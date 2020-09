ESTNN jette un coup d’œil à certains des meilleurs trios à l’approche du chapitre 2 de la FNCS – saison 4!

La saison sur le thème Marvel de Fortnite est bien engagée après sa sortie jeudi. Les fans de la compétition générale semblent ravis de cette saison pour une multitude de raisons. D’une part, le Pump Shotgun est de retour dans la réserve de butin après avoir sauté le chapitre 2 – Saison 3. De plus, il semble que, du moins pour le moment, les objets mythiques surpuissants n’aient pas pris le dessus sur le jeu. Peut-être l’aspect le plus excitant de cette saison pour les joueurs compétitifs est que les trios seront le format principal des tournois pour la première fois depuis la saison X.

Les joueurs ont déjà commencé à se former en trios imparables. Bien que nous n’ayons pas le plaisir d’assister à nouveau à la domination de benjyfishy, ​​Mongraal et mitr0, chaque région a un éventail de talents qui cherchent à capturer l’insaisissable championnat FNCS. Plongeons dans les résultats des récentes compétitions en trio pour voir qui sera souvent en lice dans le chapitre 2 – Saison 4.

BBG Kreo, BBG Bucke et TSM Khanada

Kreo, Khanada et Bucke ont émergé comme l’un des meilleurs trios du chapitre 2 – saison 3. Ces trois concurrents de NA Est ont débuté la saison avec une victoire dans la Coupe EmadGG, où ils ont terminé dix points d’avance sur la deuxième place. Kreo, Khanada et Bucke se sont ensuite classés parmi les dix premiers de sept tournois de la Trio Cash Cup. Deux de ces dix ont eu lieu sur des serveurs NA West. Leur cohérence et leur chimie leur ont valu des milliers de dollars en Cash Cups. On ne sait pas ce que ces trois joueurs exceptionnels accompliront avec des millions en jeu dans la série Fortnite Champion de cette saison.

NRG benjyfishy, ​​100T MrSavage et ATL LeTsHe

Vous ne trouverez peut-être pas de meilleur trio dans toutes les régions compétitives de Fortnite que benjyfishy, ​​MrSavage et LeTsHe. Cette combinaison de deux joueurs de clavier et de souris mélangés à l’un des meilleurs joueurs de contrôleur est vraiment un spectacle à voir. Ces trois dominent presque tous les tournois auxquels ils sont entrés. Benjy, Savage et LeTsHe a lancé le chapitre 2 – Saison 3 avec une victoire dans la Coupe Amar Trios, où ils ont empoché 4K $.

Ces trois derniers ont remporté le premier et le dernier tournoi de la Trio Cash Cup de la saison. De plus, ils ont pris la première place dans une série de Coupes Daily Trio. On ne sait pas de quoi Benjy, Savage et LeTsHe sont capables dans le chapitre 2 – Saison 4.

NRG Zayt, TSM Saf et Liquid STRETCH

Zayt et Saf sont sans aucun doute deux des meilleurs joueurs de l’histoire compétitive de Fortnite. Leur succès s’étend sur plusieurs saisons et tournois. Plus récemment, ces deux-là ont remporté le chapitre 2 de la FNCS – saison 2. Ajoutez STRETCH à l’équation et vous avez sans doute le meilleur trio de la région NA East. Zayt, Saf et STRETCH ont remporté la Trio Cup de Lachy pour ouvrir la saison et ont ensuite remporté un tournoi de la Trio Cash Cup.

Ce trio s’est également classé parmi les trois premiers de deux autres Cash Cups. Le butin de Catty Corner a certainement joué dans leur jeu exceptionnel la saison dernière, mais ces trois-là sont capables de choisir un point de chute et de dominer quiconque les conteste. Attendez-vous à ce que Zayt, Saf et STRETCH se disputent plusieurs victoires au chapitre 2 – Saison 4.

BL Anas, Wave Flikk et Th0masHD

Un autre trio exceptionnel qui a émergé dans le chapitre 2 – La saison 3 a combiné BL Anas, Wave Flikk et Th0masHD en une force imparable. Ces trois joueurs ne se sont formés que lors de la deuxième semaine des Trio Cash Cups. Après une 34e place sous la normale lors de leur première Cash Cup ensemble, Anas, Flikk et Th0masHD ont rebondi avec une victoire. Ces trois ont atteint 179 points au cours de la troisième semaine, ce qui a créé un précédent pour ce qui a suivi.

Après avoir remporté la EU Cash Cup lors de la troisième semaine, Anasm Flikk et Th0masHD ont remporté la troisième semaine de la NA East Trio Cash Cup avec un ping très élevé. Ils ont remporté le bris d’égalité face aux joueurs de NA East Bucke, Kreo et Khanada. Anas, Flikk et Th0masHD sont là au sommet de la région européenne.

Reet, Favs et EP ondulé

Reet et les favs sont deux des joueurs les plus sous-estimés de Fortnite compétitif. En compétition hors de la région NA West, Reet est devenu l’un des meilleurs joueurs de contrôleur au monde. Rejoindre un autre contrôleur pour jouer au EP wavyjacob et aux favoris des joueurs de clavier et de souris est l’une des meilleures décisions de carrière de Reet. Ce trio a concouru pour la première fois ensemble dans la troisième semaine du Chapitre 2 – Saison 3. Reet, favs et wavy ont remporté leur premier Trio Cash Cup ensemble de près de 20 points. Une troisième place a suivi la quatrième semaine.

Reet, favs et wavy ont ensuite clôturé la saison avec une victoire lors de leur dernier tournoi Trio Cash Cup. La région NA Ouest du Chapitre 2 – Saison 4 peut être l’histoire de deux trios qui se battront pour la position. Cependant, Reet, favs et wavy ont fait leurs preuves la saison dernière de manière percutante.

100T rehx, 100T Arkhram, NRG EpikWhale

Le deuxième trio notable qui est sorti du chapitre 2 – Saison 3 présente trois des meilleurs joueurs de l’histoire de Fortnite. Arkhram of 100 Thieves a été l’un des meilleurs joueurs au cours des deux dernières saisons. Il a remporté le FNCS Invitational dans le chapitre 2 – saison 2 et a suivi avec une deuxième place dans le chapitre 2 de la FNCS – saison 3. Il a rejoint un autre membre du 100T rehx et NRG EpikWhale pour compléter un trio insensé la saison dernière. Ce qui a suivi, nous ne pouvons le décrire que comme une domination.

Ce trio de NA West a remporté la première Trio Cash Cup pour l’Asie, puis a remporté la deuxième Trio Cash Cup de sa région. Arkhram, rehx et EpikWhale qui ont décroché deux classements parmi les cinq premiers et ont ensuite complété la saison avec une 13e place. On a l’impression que toute la région de NA West se bat pour la troisième place alors qu’Akrhram et Reet cherchent à mener leurs équipes vers un championnat.

Quels autres trios avez-vous hâte de regarder cette saison? Faites-nous savoir sur Twitter @ESTNN. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!