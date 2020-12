De manière inattendue, il a été révélé que Casey Hudson, directeur général de BioWare, Y Mark Darrah, producteur exécutif du prochain Dragon Age, ils ont quitté l’étude. Pour le moment, les futurs projets d’EA et de BioWare, tels que Mass Effect: The Legendary Edition et Anthem 2.0, sont toujours en cours.

Grâce à une déclaration, il a été révélé que les changements significatifs seront ceux de Christian Dailey, qui remplacera Darrah, et sera désormais le producteur exécutif du prochain Dragon Agetandis que Matthew Goldman restera directeur créatif du projet. De même, BioWare continue de chercher un directeur général, mais entre-temps Gary McKay, directeur principal des opérations de développement, a pris ce poste. D’autre part, Samantha Ryan continuera à superviser BioWare et Mike Gamble restera en charge de la collection remasterisée de Mass Effect.

Voici ce que Hudson avait à dire à propos de son départ de BioWare:

«Ce n’est pas une décision facile à prendre et de grands changements comme celui-ci s’accompagnent toujours d’un certain degré de tristesse. Je vais manquer de pouvoir travailler avec nos développeurs chaque jour sur les projets les plus grands et les plus passionnants que l’on puisse imaginer. Mais je sais aussi que c’est le bon moment pour un changement, tant pour moi que pour BioWare. Il est profond et émouvant de revenir sur une carrière de plusieurs décennies et de réfléchir aux choses que nous avons accomplies ensemble. Il est difficile de prendre la décision de passer à autre chose, mais je suis enthousiasmé par la suite, pour nous tous. “

De son côté, Darrah a émis le message suivant à ce sujet:

«Cela a été une décision très difficile pour moi. L’équipe de développeurs incroyables de Dragon Age rend ma vie plus complète et meilleure. Ils m’ont beaucoup appris. Mais c’est aussi la force de l’équipe qui le rend possible. Je sais que Dragon Age ne survivra pas seulement sans moi, il prospérera. Christian Dailey est un leader fort et offrira une excellente perspective au reste des leaders de l’ère du dragon qui restent. Il s’agit d’une équipe qui comprend des personnes ayant des décennies d’expérience BioWare. Je suis sûr qu’ensemble, c’est l’équipe qui peut faire de ce Dragon Age le meilleur à ce jour. “

Sans aucun doute, c’est un mouvement assez incroyable. Considérant que des projets tels que la restructuration d’Anthem, un nouvel Dragon Age, la remasterisation de Mass Effect, ainsi qu’un nouveau jeu de la série sont en développement, Cela semble être un moment étrange pour deux personnalités importantes du studio de quitter leurs postes..

D’un autre côté, on ne sait actuellement pas quelle sera la prochaine étape pour Hudson et Darrah, mais nous en entendrons sûrement plus parler à l’avenir, qu’ils rejoignent un studio existant ou qu’ils forment leur propre équipe. Sur des questions connexes, deux vétérans de Bend Studios ont quitté le studio derrière Days Gone.

Via: BioWare