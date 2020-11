Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans le grand catalogue de jeux exclusifs de Nintendo se trouve Nintendogs. Cette franchise a été développée par Shigeru Miyamoto et a également été l’une de celles qui ont le plus promu la Nintendo DS et ont réussi à vendre des millions d’unités. Cependant, au départ, il y avait tellement de doutes sur le succès de la proposition à tel point que plusieurs membres de Nintendo UK ont rejeté l’idée du jeu.

Dans une interview avec GamesIndustry.biz, l’ancien directeur général de Nintendo UK, David Yarnton, a eu l’occasion de parler de la façon dont certains employés de la société ont reçu le jeu avant de le tester et de son succès.

Selon le manager, il y avait des employés, qui étaient également des joueurs inconditionnels, qui dans un premier temps méprisaient l’idée sans même lui donner une chance, clairement influencés par le style décontracté du jeu. Cependant, le destin préparait une tournure intéressante, car alors cette indifférence des employés s’est transformée en amour du jeu.

“Je me souviens avoir vu une démo [de Nintendogs] au front office, de nombreux joueurs hardcore de notre équipe le méprisaient. J’ai dû rire, car des semaines plus tard, lorsque nous avons reçu des copies, on pouvait entendre des gens parler à leurs chiots partout dans le bureau – les hardcore étaient convertis », a commenté Yarnton.

Nintendogs était un jeu phare qui a dépassé les attentes de Nintendo

Non seulement Nintendogs est-il sorti des complexes des employés hardcore de Nintendo, mais il a également stimulé les ventes de la Nintendo DS en faisant appel au marché occasionnel et en dépassant de loin les attentes de la société. Yarnton, d’autre part, mentionne fièrement qu’il a toujours cru au jeu.

«J’avais des attentes tellement élevées pour Nintendogs et son potentiel que lorsque j’ai soumis nos prévisions et commandes au Japon, ils ne m’ont pas cru», se souvient Yarnton, mais rapporte qu’en fin de compte, les ventes ont dépassé ces estimations à plusieurs reprises.

Que pensez-vous de la réponse de Nintendogs? Avez-vous essayé ce jeu sur la Nintendo DS ou une version ultérieure de la série? Dites le nous dans les commentaires.

Nintendogs a fait ses débuts dans diverses versions et a eu plusieurs éditions ultérieures avec différentes races et il y avait même des versions qui incluaient des chats, Nintendogs + Cats. Les jeux de la série permettaient essentiellement au joueur d’interagir avec un animal de compagnie. Malheureusement, le dernier opus de la série est arrivé pour la Nintendo 3DS en 2011, et pour l’instant il n’est pas prévu de le ramener.

La seule façon dont la série a été en vigueur est par des apparitions sporadiques dans d’autres jeux Nintendo, tels que ceux de la série Super Smash Bros.et de Super Mario Odyssey.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source