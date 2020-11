Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 12h33

Peut-être n’êtes-vous pas fan de tous les jeux ajoutés à Playstation plus dans le cadre de votre offre mensuelle d’expériences gratuites, mais il ne fait aucun doute qu’elle offre un excellent rapport qualité-prix. Outre les services en ligne, par exemple le stockage dans le cloud, et les remises exclusives, le service d’abonnement donne accès à des dizaines de jeux chaque année, et 2020 n’a pas été différent. Tous ces titres ajoutent une grande valeur à PS Plus et nous savons déjà exactement combien il a offert Sony.

Alors, quelle est la valeur totale des jeux PS Plus 2020? Selon une analyse de Pousser carré, les utilisateurs du service ont reçu environ 789 $ dollars cette année. Pour un abonnement qui vous coûte 60 $ par an, l’offre n’est pas mal du tout. L’année dernière, le total était légèrement plus élevé, en particulier autour de 900 dollars.

Certains des titres les plus notables de cette année sont Uncharted 4: A Thief’s End, BioShock: The Collection, Shadow of the Colossus et bien sûr, Les gars de l’automne. Bugsnax pour PS5, et le mois suivant, Worms Rumble.

La source: PushSquare

Rumeur: un nouveau jeu Mario Sports arrive sur Switch en 2021

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.