Le géant des services et des logiciels, Keywords, a fait une autre acquisition, cette fois-ci le studio de travail contre rémunération Heavy Iron.

Keywords a acheté le développeur basé à Los Angeles pour 13,3 millions de dollars. Fondé en 1999 et racheté à THQ en 2009 par son PDG actuel Lyle Hall, le studio a travaillé sur des titres tels que Marvel’s Avengers récemment lancé de Square Enix, Call of Duty d’Activision et Disney Infinity.

« Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe extrêmement expérimentée et talentueuse de Heavy Iron dans la famille Keywords », a déclaré Andrew Day (photo), le patron de Keywords.

« L’ajout de Heavy Iron au Groupe renforce et étend davantage notre gamme de services de développement de jeux. En apportant une nouvelle base sur la côte ouest, il donnera accès à de nombreuses sociétés de jeux de premier plan au monde et au vivier de talents locaux d’où nous pouvons étendre nos activités dans la région et tirer parti de notre présence existante dans le domaine de l’audio et de la localisation. « » Désormais notre plus grande gamme de services, Game Development continue de croître fortement avec le recrutement de tous nos studios. Nous attendons avec impatience que Lyle et sa formidable équipe nous rejoignent et soutiennent La croissance continue de Heavy Iron à partir de sa position forte.

« Il s’agit de notre troisième acquisition depuis notre récent placement, et nous disposons d’un solide pipeline d’opportunités d’acquisition que nous examinons et développons activement. »

Le PDG de Heavy Iron, Lyle Hall, a ajouté: « Nous sommes ravis de rejoindre la famille Keywords Studios et nous souhaitons une croissance soutenue. La position de leader de Keywords dans l’industrie des jeux vidéo, l’étendue de ses services et sa portée géographique renforceront notre capacité à continuer à fournir Un service et un soutien exceptionnels à nos partenaires. Nous sommes également impatients de collaborer avec d’autres membres du Groupe pour offrir des capacités plus étendues à tous nos clients. «

