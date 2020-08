Le contrôle s’est d’abord présenté à moi comme un mystère. C’était un nouveau jeu de Remedy, la maison de développement préférée de ceux d’entre nous qui étaient anormalement attachés à Alan Wake et Max Payne, et il s’est déroulé dans une sorte d’installation gouvernementale sombre. Je suis resté gracieusement intact et mal informé jusqu’à ce que je lance le jeu, et un an plus tard, contre toute attente, le jeu n’est pas moins mystérieux. C’est ce qui lui permet de rester spécial.

Dans le livre de fond de Mark Frost pour l’émission Twin Peaks, nommé à juste titre The Secret History of Twin Peaks, il distingue les mystères des secrets. Un secret, explique l’un de ses personnages, n’est un secret que tant que vous le gardez. Une fois qu’il est dit, ce n’est qu’une autre information. En revanche, un mystère ne peut pas être entièrement résolu – «il est toujours hors de portée, comme une lumière dans un coin».

La plupart des jeux ont des mondes construits à partir de secrets. Il y a des clowns maléfiques avec des complots diaboliques pour détruire le monde, ou il y a des civilisations souterraines avec des plans pour prendre le monde de surface une fois pour toutes. L’expérience de l’intrigue dans ces jeux consiste à apprendre ces plans afin de les vivre ou de les déjouer. Dans certains de nos jeux les plus appréciés, des complications surviennent en raison de secrets détenus par des alliés ou des ennemis. Il pourrait y avoir plusieurs factions ennemies sans objectifs clairs, ou notre propre gouvernement humain pourrait mener une guerre de l’ombre contre l’assemblée multiculturelle galactique. C’est une pratique courante pour les mondes des jeux d’être cartographiés à leurs bords, avec des motivations aussi claires que des vues de fer. Tout est conçu pour être révélé, que ce soit dans une cinématique ou un journal audio ou un fichier texte ou un roman lié construit par un grand de la science-fiction.

Une partie de la brillance de Control est la façon dont il joue avec la forme narrative du jeu vidéo. Nous entrons dans le Federal Bureau of Control sous le nom de Jesse Faden, l’un parmi une longue lignée de personnages de jeux vidéo qui existent pour que l’exposition puisse être livrée aux joueurs. C’est une femme en fuite, mais aussi avec une mission. Comme nous, elle ne sait rien de l’agence. Elle est dirigée de but en objectif par une entité appelée Polaris, et nous suivons. Elle se glisse dans le monde paranormal du FBC via des moments étranges, et son rôle se solidifie lorsque des entités d’une autre dimension, le plan astral, la choisissent pour être la directrice de l’agence. Elle a donné une arme à feu et a pointé le but suivant sans beaucoup de contexte, tout comme mille protagonistes de jeux vidéo avant elle. Pour les personnes qui jouent à des jeux, c’est un territoire très tracé.

G / O Media peut obtenir une commission

L’écart que Control éloigne du chemin emprunté par d’autres jeux est qu’il ne nous permet pas de tout comprendre. Alors que Jesse Faden monte de niveau et nettoie de plus en plus la base d’opérations du FBC, The Oldest House, elle obtient une certaine confiance qui se reflète dans le joueur. Elle sait comment les couloirs se rejoignent et elle peut vaincre l’envahisseur et le destructeur Hiss avec une certaine régularité. Elle peut fournir un soutien pour les autres personnes qui travaillent dans l’agence, et elle commence à reconstituer les relations et les liens entre l’ancien directeur Trench, le chercheur Dr Darling, chef des opérations Marshall, et tous les autres.

L’intrigue générale, bien sûr, est entièrement cartographiable. Le projecteur de diapositives qui a consumé la ville natale de Jesse, quand elle et son frère étaient enfants, a été pris par le FBC et a fait l’objet d’expériences. Les chercheurs ont créé des portails vers d’autres mondes, et ils ont ramené le Hiss avec eux. Il s’est mis au travail en corrompant tout ce qu’il pouvait, y compris le directeur Trench et Dylan Faden, le frère de Jesse, qui a été emmené au Bureau après la tragédie à Ordinary. Toutes ces années, Jesse a couru partout dans le monde et Dylan a été piégé dans la plus ancienne maison, prêt à être le prochain réalisateur. Au lieu de cela, il est devenu le porte-parole clé du Hiss, et le travail de Control nettoie le gâchis qui a déjà été fait tout en empêchant Dylan d’infecter la carte octroyant le pouvoir qui vit dans le plan astral. Et c’est la mission que Jesse accomplit à la fin du jeu de base.

C’est la principale préoccupation, mais Control refuse obstinément de se limiter à ce noyau. Au lieu de cela, quand je pense à Control, je pense au maelström d’autres questions et idées disparates qui tourbillonnent autour de lui. Quel est le statut de l’ancien directeur qui sert désormais de centrale électrique à la plus ancienne maison? Où est la carrière de Black Rock dans l’univers et comment sa géologie striée et anti-paranormale se recoupe-t-elle avec notre histoire? Quelle est la nature de The Oldest House? Des objets de pouvoir sont-ils restés quand quelque chose s’est éloigné de notre monde, ou y a-t-il quelque chose qui y est injecté, comme un poison? Peut-être un remède? Il y a d’autres questions que j’ai, bien sûr, mais Control a aussi peu d’intérêt à y répondre qu’à ces autres.

Je m’inquiétais des deux extensions de Control avant de les jouer. Le premier, The Foundation, nous a dit qu’il allait nous plonger dans l’histoire de The Oldest House à la fois narrativement et spatialement. Du point de vue du gameplay, cela signifiait les énormes grottes sous l’installation et leurs interactions de fromage suisse avec d’autres mondes. Nous apprenons que le FBC a précédé The Oldest House, et qu’un ancien directeur a fonctionnellement conclu un accord avec le diable qu’est le Conseil. Nous reconnaissons cet accord comme une sorte de négociation pour le pouvoir, mais à mon grand plaisir, le DLC n’a rien expliqué. Cela nous en a dit plus, et cela nous a donné des origines, mais les journaux audio et texte de l’extension ont montré très clairement que nous n’allions pas obtenir de réponses définitives sur le fonctionnement de The Oldest House ou pourquoi l’Astral Plane se trouve en dehors de notre monde. Là où la plupart des extensions et du contenu des suites dans les jeux recèlent le monde avec plus de connexions et d’explications, la Fondation a simplement fait proliférer des mystères.

La même chose peut être dite pour la plus récente extension AWE. Prévu avec une référence Alan Wake (AWE signifie Altered World Event in Control, mais beaucoup de gens ont plaisanté en disant que cela signifiait Alan Wake Expansion ici), je pensais que cela allait être une plongée profonde dans le tissu conjonctif déjà posé entre Control et 2010’s Alan Wake. Encore une fois, j’étais ravi de me tromper. L’extension nous prépare évidemment pour un deuxième jeu d’Alan Wake, et Wake est en vedette, mais il est tellement plus thématiquement axé sur le désir du FBC de capturer le monde. L’expansion nous emmène à travers le défunt Bureau of Investigation, dont l’objectif principal semblait être de recréer les sites AWE, puis de capturer et d’interroger les survivants et les victimes. Plutôt que de nous donner un aperçu approfondi du fonctionnement de l’agence dans le monde, AWE peint simplement ce que nous savons déjà avec un pinceau différent, nous donnant une perspective sur la façon dont le FBC déforme le monde à leur image afin d’exercer une force sur tout le monde. .

Pour moi, passer l’année écoulée avec Control, jouer au jeu de base plusieurs fois, puis passer par les extensions, a vraiment été une longue leçon de conception narrative et thématique, avec un peu de tour de magie ajouté. Vous pensez que vous ‘ vous obtenez des réponses, mais en fait vous ne faites que proliférer des mystères. Vous comprenez comment les personnes, les lieux et les pouvoirs s’articulent, mais vous ne savez pas pourquoi ils existent, ni comment ils ont été créés, ni comment ils peuvent exercer une telle force sur l’univers. C’est un mystère, et cela me procure de la joie comme aucun autre jeu vidéo ne l’a fait depuis longtemps.