Le week-end du 28 au 30 août a vu les plus gros résultats au box-office de tous les week-ends depuis la pandémie de COVID-19 qui a fermé les cinémas en mars, les nouveaux mutants menant un week-end qui, bien qu’extrêmement calme par rapport aux normes pré-COVID, était important pour 2020.

Variety rapporte que The New Mutants a gagné environ 7 millions de dollars pour le week-end, à la suite d’une prise de 750 000 dollars des aperçus de jeudi. C’est bien au-dessus des 4 millions de dollars Unhinged gagnés le week-end précédent. Selon Box Office Mojo, les cinémas aux États-Unis ont gagné environ 11 millions de dollars ce week-end.

C’est une drôle de fin à la longue et étrange route de The New Mutants vers une sortie au cinéma – le film s’est terminé en 2017 et était initialement prévu pour une sortie en 2018. Il s’est finalement installé dans une date de sortie en avril 2020 après de nombreux retards – mais a ensuite dû être repoussé.

Variety a une citation de Cathleen Taff, la présidente de la distribution mondiale de Disney, à propos du week-end d’ouverture du film. «Nous sommes encouragés par les résultats», dit-elle, notant qu’il y a «clairement un appétit» pour aller au cinéma. «Nous devons rester fluides et travailler avec le cadre de cette nouvelle réalité», note-t-elle.

Voici le top 5 complet du week-end.

28-30 août Top 5 au box-office américain

The New Mutants: 7 millions de dollars Unhinged: 2,6 millions de dollars Le film SpongeBob: Sponge on the Run: 604 000 $ L’histoire personnelle de David Copperfield: 520 000 $ Mots sur les murs de la salle de bain: 453 000 $

Les nouveaux mutants ont reçu un 6/10 dans la critique de GameSpot et concluent essentiellement la franchise de films X-Men de longue date après l’achat de Fox par Disney – les X-Men seront probablement intégrés dans l’univers cinématographique Marvel à l’avenir.

Le week-end prochain verra la sortie limitée du Tenet de Christopher Nolan, qui a déjà rapporté 53 millions de dollars sur les marchés internationaux. Cela en fait le neuvième film le plus rentable de 2020 avant sa sortie aux États-Unis; il sera intéressant de voir jusqu’où cela va.

Dans une grande partie du monde, bien sûr, il est toujours extrêmement dangereux de se rendre au cinéma – si vous prévoyez un voyage, soyez prudent et évitez complètement les cinémas s’il y a un risque d’infection par transmission communautaire.

