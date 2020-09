CD Projekt RED a récemment publié de nouvelles images pour le jeu très attendu, Cyberpunk 2077. Ils incluent le troisième épisode de Night City Wire, une nouvelle vidéo de Cartes postales de Night City, une featurette sur les Gangs of Night City, et plus encore. Vous pouvez consulter ces nouveaux clips présentant certains des nouveaux lieux, des personnalités et une tranche de savoir sur Cyberpunk 2077 ci-dessous.

Suite à un récent retard, Cyberpunk 2077 devrait être abandonné le 19 novembre pour Windows PC, Xbox One et PlayStation 4, la version pour Google Stadia devant être lancée plus tard cette année. Le jeu sera également jouable sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5 lorsqu’elles seront disponibles. De plus, à une date ultérieure, il y aura une mise à niveau gratuite vers Cyberpunk 2077, tirant pleinement parti du matériel de nouvelle génération, pour les propriétaires du jeu sur les versions Xbox One et PlayStation 4 respectivement. Voici une description officielle:

Cyberpunk 2077 est une histoire d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, le glamour et les modifications corporelles. Vous incarnez V, un hors-la-loi mercenaire qui s’attaque à un implant unique en son genre qui est la clé de l’immortalité. Vous pouvez personnaliser le cyberware, les compétences et le style de jeu de votre personnage et explorer une vaste ville où les choix que vous faites façonnent l’histoire et le monde qui vous entoure.