La meilleure façon de vérifier par nous-mêmes toutes les nouvelles fonctionnalités du DualSense sera à travers Salle de jeux d’Astro, titre qui viendra pré-installé sur chaque PlayStation 5. Comme on nous l’a dit depuis son annonce, ce nouveau contrôleur comprend des déclencheurs adaptatifs ainsi qu’un retour haptique, promettant une expérience d’immersion sans précédent.

Cependant, beaucoup en viennent à croire que ces fonctionnalités ne seront pas plus qu’un “ gadget ”, c’est-à-dire quelque chose qui ne sera pas utilisé en permanence et que nous ne le verrons que lors des premiers jeux de la PS5, comme ce qui s’est passé avec le pavé tactile. du DualShock 4. Mais selon Nicolas Doucet, Directeur de Salle de jeux d’Astro, Ces fonctionnalités sont là pour rester et seront une constante dans le développement de nouvelles expériences:

«Il est vrai que les gens pensent que ce sera un gadget. Il existe de nombreux exemples de choses similaires, mais dans le cas du DualSense, il y a deux raisons pour lesquelles je pense que ce sera une constante; La rétroaction haptique, lorsqu’elle est mise en œuvre, est un processus très similaire à, par exemple, l’animation, l’intelligence artificielle. Il a une très légère courbe d’apprentissage et n’est pas aussi compliqué que vous pourriez le penser. En fait, je l’ai éteint une fois et j’avais l’impression qu’il manquait quelque chose. Plus qu’un nouveau type de vibration, c’est en fait plus comme une autre dimension. Au moins pour le retour haptique, je pense que nous y reviendrons dans quelques années et penserons “ wow, ce que nous faisions était très primitif. En ce qui concerne les déclencheurs adaptatifs, c’est quelque chose de beaucoup plus simple à appliquer et il ne faut pas beaucoup de connaissances pour l’implémenter dans un genre existant. Par exemple, dans un jeu de tir, vous pouvez attribuer à chaque arme un type d’expression différent, qui sera reflété dans les déclencheurs. Je pense que cela nous donne un niveau d’immersion totalement différent. Dans l’ensemble, je pense que les deux fonctionnalités sont là pour rester. “

Salle de jeux d’Astro sera disponible gratuitement la prochaine fois 12 novembre avec la PlayStation 5.

La source: Atomix

