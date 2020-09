Image: Microsoft

Apple a apporté quelques modifications à ses directives sur l’App Store concernant les services de streaming de jeux comme xCloud et Stadia. Les nouvelles règles autorisent la diffusion de jeux en continu, mais avec des restrictions et des mises en garde qui continueront probablement à empêcher ces services de se connecter aux produits Apple dans un avenir prévisible.

Auparavant, les services de streaming de jeux comme xCloud et Stadia n’étaient pas autorisés sur l’App Store car Apple ne pouvait pas examiner chaque jeu individuellement. Aujourd’hui, avant le lancement d’iOS 14, Apple a mis à jour ses directives App Store. Selon CNBC, les services de streaming de jeux comme Stadia et xCloud sont désormais autorisés sur l’App Store, mais il existe des restrictions. Apple demande à toute entreprise souhaitant diffuser des jeux sur un iPhone de fournir une application distincte pour chaque jeu individuel sur l’App Store, qui devra passer par le processus d’examen d’Apple. Les développeurs seront autorisés à créer des « applications de catalogue » permettant aux joueurs de trouver rapidement ces applications de streaming de jeux distinctes, mais ce catalogue ne fournirait pas un accès direct aux jeux eux-mêmes.

Il existe de nombreux problèmes avec cette configuration. Pour commencer, l’un des principaux arguments de vente de services comme Stadia est l’accès instantané à tous les jeux du service. Le téléchargement des applications pour chaque jeu, plutôt que de simplement les diffuser, rompt fondamentalement l’idée derrière des services tels que xCloud et Stadia. De plus, chaque jeu individuel devrait passer par le processus d’examen de l’App Store et être soumis à la réduction actuelle de 30% d’Apple, cette dernière étant une source de surveillance ces dernières semaines depuis que Fortnite s’est rebellé contre les politiques de paiement d’Apple en publiant son propre mode de paiement sur le Magasin d’applications. Plutôt que d’être une solution, les nouvelles consignes semblent être une solution de contournement compliquée qui ne permet pas réellement à ces services de fonctionner sur les appareils iOS.

Kotaku a contacté Microsoft et Google au sujet des récents changements apportés aux directives Apple. Google a refusé de commenter.

Mise à jour: 16h47: Dans une déclaration à Kotaku, Microsoft a répondu aux nouvelles règles:

«Cela reste une mauvaise expérience pour les clients. Les joueurs veulent se lancer directement dans un jeu à partir de leur catalogue organisé dans une seule application, comme ils le font avec des films ou des chansons, et ne pas être obligés de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels à partir du cloud. Nous nous engageons à placer les joueurs au centre de tout ce que nous faisons, et offrir une expérience formidable est au cœur de cette mission. «

Au début du mois dernier, Apple a expliqué qu’il n’autoriserait pas xCloud ou Stadia sur l’App Store, déclarant: «Nos clients apprécient les excellentes applications et jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l’App Store tant qu’ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen, et apparaissant dans les graphiques et la recherche. » Ces nouvelles règles semblent être davantage un doublement des règles d’Apple, plutôt que des allocations pour les services de streaming. Microsoft a répondu en août à propos du blocage de xCloud de l’App Store, déclarant à Seth Schiesel de Protocol: «Apple est la seule plate-forme polyvalente à refuser aux consommateurs des services de jeux en nuage et d’abonnement à des jeux comme le Xbox Game Pass.»

La lutte entre les services de streaming de jeux et Apple continuera probablement, car ces nouvelles règles semblent encore trop restrictives pour permettre à Stadia ou xCloud d’être enfin disponibles sur les appareils iOS. Compte tenu des antécédents d’Apple auprès des sociétés de jeux qui souhaitent permettre aux joueurs de diffuser des jeux sur leurs iPhones, il semble qu’Apple apportera des changements radicaux à leurs règles dans un proche avenir.