Bien qu’officiellement, le studio a seulement dit qu’il s’agirait d’un jeu en monde ouvert avec une charge narrative élevée.

Jeux Lucasfilm a sorti un label testant les fondements de l’industrie du jeu vidéo avec les annonces de ses nouveaux projets. Vous connaissez déjà, d’une part un jeu Indiana Jones de MachineGames et Bethesda et, d’autre part, une nouvelle aventure basée sur l’univers Star Wars par Ubisoft Massive.

Justement, à partir de ce dernier jeu, nous avons pu gratter l’actualité grâce aux offres d’emploi chez Ubisoft Massive, où nous avons également vu que le jeu Avatar est toujours vivant. Sur ce site, nous trouvons plusieurs articles que le studio suédois recherche pour son jeu basé sur la saga intergalactique; parmi les profils dont ils ont besoin se trouvent des artistes, animateurs, producteurs et experts en design, entre autres postes.

Ils pointent vers un système de progression avec des éléments RPGDans les descriptions, nous pouvons avoir une idée des informations relatives au jeu qui, pour l’instant, n’ont pas été officialisées. Pour le moment, nous savons que le jeu sera une aventure centrée sur la narration et développée dans un monde ouvert. Mais dans certaines des offres de design, nous voyons que parmi les exigences du poste, ils demandent “la passion pour jouer et faire des jeux, en particulier Action aventure RPG“De plus, ils demandent également” une expérience de travail avec des systèmes de progression et d’équilibre “, une ligne qui pourrait être similaire à celle de The Division 2, le dernier jeu du studio.

Nous devrons attendre de nouveaux détails, mais grâce à ceux-ci offres d’emplois nous pouvons avoir une meilleure idée de ce que vise le jeu Star Wars d’Ubisoft Massive. Si vous voulez en savoir plus, dans ce rapport, nous vous disons tout ce que nous savons jusqu’à présent.

