La pandémie COVID-19 a mis fin à de nombreux plans cette année en termes d’événements de masse et si certains ont opté pour le format en ligne, d’autres ont préféré passer en attendant que la situation s’améliore. Par conséquent, les organisateurs sont déjà à la recherche de dates provisoires pour l’année prochaine et une bonne nouvelle a eu lieu aujourd’hui alors que PAX cherchera à revenir et avec le désir que leurs événements se déroulent en face à face.

Selon les informations de Game Informer, Penny Arcade et ReedPop, les organisateurs des Penny Arcade Expos (PAX), ont annoncé leurs projets d’événements l’année prochaine. En ce sens, les deux entités ont indiqué qu’elles chercheraient des dates à partir de juin 2021 pour célébrer leurs 3 événements en Amérique du Nord, de sorte que PAX East 2021 aurait lieu du 3 au 6 juin à Boston; PAX West 2021 du 3 au 6 septembre au Seattle Convention Center et PAX Unplugged 2021 du 10 au 12 décembre au Philadelphia Convention Center.

Bien que ces dates ne soient pas certaines, les organisateurs du PAX cherchent à apporter des certitudes sur ce qui pourrait se passer l’année prochaine, notamment après la confirmation que de nombreux vaccins contre le COVID-19 doivent être appliqués dans le monde: “bien que nous espérons présenter En 2021, nous sommes avant tout des membres des communautés locales de Boston, Philadelphie et Seattle, des endroits où nous vivons et nous nous soucions profondément de la santé et de la sécurité de nos incroyables participants et partenaires de l’industrie qui ont donné vie à PAX. Nous sommes prudemment optimistes quant à l’amélioration de la situation mondiale du COVID-19 l’année prochaine, mais nous surveillons attentivement la situation pour nous assurer que PAX ne se poursuivra que si cela est jugé sûr.

