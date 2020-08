F.A.N.G est le Rodney Dangerfield de Street Fighter V. Capture d’écran: Capcom

Les responsables de la série de tournois en ligne de r / StreetFighter sont fiers de fournir des flux qui vont au-delà des récitations par cœur des sponsors et des connaissances sur les matchs. Mais cette approche de laisser-faire des commentaires les a récemment mordus dans le cul quand ils ont décidé de parsemer leur émission de pets plutôt que de conversations perspicaces.

Lors du tournoi d’hier soir, la finale des vainqueurs s’est déroulée à deux joueurs: Dee Ancer et FGC Jesus. Tous deux jouent F.A.N.G, un nouveau venu de Street Fighter V dont les mouvements farfelus ne se traduisent pas toujours par des victoires dans une compétition sérieuse. Le personnage est si technique que même les meilleurs joueurs ont du mal à le faire travailler, donc cela aurait dû être un moment amusant de voir deux utilisateurs de F.A.N.G se rencontrer si près de la grande finale.

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Au lieu de cela, les commentateurs ont décidé que jouer des sons de pet pendant le match serait mieux que de profiter de ce qui se passait à l’écran.

La communauté des jeux de combat a un problème avec le respect des styles de jeu ou des matchs qu’elle ne trouve pas légitimes ou excitants. Cette mentalité fait le plus souvent défaut lorsqu’un personnage de zonage – c’est-à-dire un personnage qui compte sur une utilisation intensive de la boule de feu et des tactiques de délit de fuite – donne le ton d’un match, car cela signifie souvent que les spectateurs sont dans un combat lent. avec peu d’engagement. F.A.N.G n’est peut-être pas un pur personnage éloigné, mais son kit encourage suffisamment de ces tactiques pour en faire un spectacle digne de gémissements pour certains joueurs de jeux de combat.

G / O Media peut obtenir une commission

Ce comportement n’a pas bien plu à FGC Jesus, qui a juré de quitter les tournois du sous-reddit après avoir écouté les commentaires remplis de pet en direct pendant le match.

«Je n’aime pas être traité de cette façon», a écrit FGC Jesus sur Twitter. «Je ne suis pas différent de quiconque travaille dur dans ce jeu. Désolé, mon personnage est ennuyeux à jouer et vous ne savez pas comment il fonctionne. Mais comme, je suis arrivé aux finales des vainqueurs. J’étais fier de moi. Je comprends que c’était une blague et des trucs. Je vous pardonne les gars, je viens de me faire frapper là où ça me fait mal. »

L’organisateur de r / StreetFighter, Joe Munday, a immédiatement contacté FGC Jesus et s’est excusé publiquement, disant que les décisions prises pendant le commentaire étaient les siennes et reconnaissant que les deux joueurs avaient été traités de manière irrespectueuse.

J’ai toujours aimé que la communauté des jeux de combat ne prenne pas les choses trop au sérieux. Nous jouons à des jeux vidéo, après tout, alors pourquoi imiter le sport à tel point que tout est désinfecté? Mais parfois, une blague peut être poussée un peu trop loin et finir par décourager quelqu’un qui mérite d’être reconnu. Je suis heureux que, dans ce cas du moins, les gens aient été disposés à examiner leurs flatulences inappropriées et à s’excuser de faire en sorte qu’un autre joueur se sente moins que.