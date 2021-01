Le jeu People Can Fly et Square Enix arrivera quelques mois plus tard que prévu, mais il y aura une démo de pré-lancement.

Mauvaise nouvelle pour les fans des Outriders alors que l’un des premiers retards pour 2021 arrive. Le compte Twitter officiel du jeu a annoncé un retard dans sa date de sortie. Ce n’est pas le premier, car le jeu était prévu pour la fin de 2020; sa date a été déplacée à février mais, maintenant, nous devrons attendre encore quelques mois.

Outriders est retardé de quelques mois, mais aura une démo en févrierLe nouveau jeu de Les gens peuvent voler et Square Enix, un studio responsable de jeux comme Bulletstorm, sortira prochainement en magasin 1 avril 2021. Après plusieurs retards et cette nouvelle date, ils précisent que «ce n’est pas une blague», puisque ce jour-là est le «poisson d’avril» en territoire nord-américain. Bien sûr, malgré le report de sa publication, il y a aussi une bonne nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience l’aventure.

L’étude a confirmé que le 25 février, il y aura une démo gratuite d’Outriders pour donner aux utilisateurs la possibilité de tester le jeu avant sa sortie et de déterminer s’ils l’aiment ou non. La démonstration vous permettra de profiter des premières heures d’aventure, de pouvoir essayer les quatre touches disponibles et de jouer seul ou en coopérative. De plus, la progression peut être reportée à la version finale.

Si vous voulez en savoir plus à ce sujet RPG d’action sombre avec une approche coopérative, nous vous recommandons de jeter un œil à nos impressions sur les Outriders après avoir joué un bon moment.

