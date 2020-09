La pandémie mondiale de coronavirus 2020 a mis la plupart des pays à l’arrêt, y compris les sports professionnels.

Pendant la majeure partie de l’année, de nombreuses ligues sportives professionnelles ont été suspendues pour atténuer la propagation du virus, mais un sport, en particulier, a grandement bénéficié de la situation…. esports. Alors que la plupart des ligues sportives mondiales ont été fermées depuis le début de l’année, les sports électroniques ont été les seuls jeux compétitifs sur lesquels parier, ce qui a porté l’économie mondiale des paris sportifs tout au long de l’année.

Pendant la pandémie, la popularité de l’e-sport a augmenté de façon exponentielle, car de nombreux parieurs sportifs ont commencé à transférer leurs paris sur le circuit du jeu vidéo électronique. L’esport a remplacé les paris sportifs pendant la majeure partie de l’année, mais à l’approche de la saison de football universitaire et professionnel, et que les saisons NBA et MLB battent déjà leur plein, les paris sportifs réguliers commencent à revenir dans le courant dominant et à prendre la place qui lui revient à le sommet de la colline de la popularité parmi les parieurs sportifs.

Même si les sports sportifs réguliers reprennent leur place au sommet du totem, l’esport a démontré qu’il est là pour rester et qu’il s’est taillé une part du gâteau pour rester même après la reprise complète des sports réguliers.

De nombreux parieurs sportifs et handicapés insistent encore sur le fait que l’e-sport est l’avenir et que cette situation de pandémie mondiale n’était qu’un échantillon de ce qui arrivera lorsque l’e-sport s’emparera finalement de la communauté des paris grand public. Alors que les États-Unis et de nombreux parieurs sportifs européens peuvent être pris au dépourvu par l’explosion de la popularité des paris esports, en Asie et en particulier au Japon, il existe déjà une énorme sous-culture de fans et de parieurs qui aiment le sport et le suivent de manière obsessionnelle. Certains le compareraient à la popularité du football américain aux États-Unis, créant un suivi presque occulte parmi ses participants.

Dans ce nouveau monde de distanciation sociale et de propagation potentielle de virus mortels, l’esport est exactement ce dont ce monde avait besoin pour traverser le coronavirus 2020 et nous aider à nous préparer à survivre au prochain virus de la santé mondiale. Alors que les sports sportifs réguliers reprennent lentement leur place en tant que choix de paris sportifs le plus populaire parmi les fans, l’e-sport a montré qu’il ne va nulle part de si tôt et qu’il a sa place dans l’avenir des paris sportifs.

