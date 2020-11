Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 26/11/2020 09:50

Bien que cela n’ait pas été spécifiquement mentionné, il semble que le dernier retard qu’il a subi Cyberpunk 2077 c’était une conséquence d’une mauvaise optimisation des versions PS4 et Xbox One du jeu. Maintenant, à quelques semaines du lancement de ce titre, Adam Kicinski, président de CD Projekt Red, a mentionné que les performances de ces versions sont “étonnamment bonnes”.

Lors d’une récente réunion d’investisseurs concernant le troisième trimestre de l’année, Kicinski a été interrogé sur les versions standard de la PS4 et de la Xbox One de Cyberpunk 2077. Le président a noté que celles-ci ne sont pas aussi puissantes que la PS4 Pro et la Xbox One X, mais beaucoup de travail a été fait compte tenu de la taille du jeu. Voici ce qu’il a commenté:

«C’est un peu inférieur au ‘Pro’, bien sûr, mais je dirais que c’est étonnamment bon pour un si grand monde. Donc, un peu inférieur, mais très bon. Voilà la réponse. Nous avons eu ces trois semaines supplémentaires et nous avons accompli beaucoup de choses dans cette finition serrée. Nous pensons donc que le jeu fonctionne très bien sur toutes les plateformes. Bien entendu, selon les capacités de chaque plateforme ».

Cela donnera sans aucun doute un certain soulagement à tous ceux qui étaient préoccupés par ces versions du jeu. Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 arrive sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version PS5 et Xbox Series X | S pour l’avenir.

Sur les questions connexes, CD Projekt Red garantit que le jeu sera mis en vente le mois prochain. De même, Cyberpunk 2077 dure près de 200 heures, précise un membre de l’entreprise.

