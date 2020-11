CD Projekt RED note que les semaines supplémentaires leur ont permis de peaufiner complètement leurs versions.

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de toute la génération, ne parlons pas de cette année. Initialement annoncé pour avril 2020, des retards tout au long de l’année ont poussé sa première à 10 décembre, malgré le fait que la version de lancement du jeu soit déjà finalisée et prête à être distribuée. Ceci, comme expliqué CD Projekt RED à l’époque, cela était dû au besoin de plus de temps pour terminer ce patch Day 1 du jeu avec des améliorations de performances dans ses différentes versions.

Et, compte tenu des propos de l’entreprise suite à la présentation de ses résultats financiers, il apparaît que le temps supplémentaire a porté ses fruits. Ces dernières semaines, un gameplay du jeu a été montré sur Xbox One X, et un autre gameplay plus tard sur PS4 Pro. C’est pourquoi un actionnaire (via Seeking Alpha) a demandé à l’entreprise quelles étaient les performances de Cyberpunk 2077 sur une PS4 et Xbox One standard. À cela, le président Adam Kicinski a répondu comme suit: “C’est un peu inférieur au ‘Pro’, bien sûr, mais je dirais c’est étonnamment bon pour un si grand monde. “

Sa performance est étonnamment bonne pour un si grand monde Adam Kicinski“Alors, un peu inférieur, mais très bon. Telle est la réponse », précise le responsable de CD Projekt. À cet égard, un autre investisseur avait fait écho à certaines rumeurs sur les performances de Cyberpunk 2077 sur PS4, qui a parlé de problèmes sur cette plate-forme particulière. Un sujet sur lequel Kicinski commente ce qui suit: “A partir de PS4, nous avons publié hier un gameplay sur PS4 et PS5, donc vous pouvez les comparer. Et dans les deux … je veux dire, [el juego] sur PS5 c’est super, sur PS4 c’est toujours assez bon“.

“On a eu ces trois semaines supplémentaires, et nous avons accompli beaucoup de choses dans ce sprint final. Nous pensons donc que le jeu fonctionne très bien sur toutes les plateformes. Bien sûr, selon les capacités de chaque plate-forme », déclare le président de CD Projekt. Quelques mots qui rassureront sûrement ceux qui n’ont pas su faire le saut de la génération, et performances de jeu sur vos consoles actuelles.

Dans tous les cas, nous vous rappelons que il ne reste plus que deux semaines pour la première de Cyberpunk 2077, qui sera disponible le 10 décembre. Pour alléger cette dernière attente, CD Projekt RED a publié la semaine dernière une nouvelle bande-annonce de gameplay du jeu en espagnol pleine de détails sur le monde et l’histoire du jeu, ainsi que sur le personnage Johnny Silverhand joué par Keanu Reeves. D’ici là, si vous voulez savoir ce que c’est que d’être aux commandes de cette aventure, nous vous laissons nos impressions sur Cyberpunk 2077.

