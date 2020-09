En tant que fans de la sortie à l’ancienne de SEGA, nous avons eu de vrais joyaux à apprécier sur Switch – principalement sous la forme de la série SEGA Ages qui a récemment terminé avec l’excellent Herzog Zwei. Les fans de combats se sont croisés les doigts sur le fait que les experts en émulation M2 pourraient porter leur attention sur la série Virtua Fighter à un moment donné, bien que rien n’indique que le jeu d’arcade de 1993 soit lié à Switch.

Eh bien, nous pouvons confirmer que les personnages du combattant polygonal séminal arrivent enfin sur la console de Nintendo! … bien que peut-être pas sous la forme attendue ou espérée par les fans.

Le compte Twitter officiel japonais du jeu de combat de groupe Guerrier Goonya a révélé que les personnages de Virtua Fighter apparaîtront via un crossover SEGA:

忘 れ も し な い 1993 年

街 中 の 若 者 が ゲ ー ム セ ン タ ー で 格 闘 ゲ ー ム の 革命 を 目 の 当 た り に し た の じ ゃ !!

そ の 伝 説 の ゲ ー ム の 名 は 「バ ー チ ャ フ ァ イ タ ー」 今 こ そ お 世 話 に な っ た 伝 説 の ゲ ー ム に 恩 返 し た い! そ ん な 思 い が 届 き 、

な ん と # バ ー チ ャ フ ァ イ タ ー が # グ ー ニ ャ フ ァ イ タ ー に 参 戦 な の じ ゃ ー ー っ !! pic.twitter.com/jyGnftJ8lE – グ ー ニ ャ フ ァ イ タ ー (Goonya Fighter) (@GoonyaFighterJP) 3 septembre 2020

Si vous l’avez manqué, Goonya Fighter est un combattant à quatre boutons sorti pour Switch en juillet 2019 et une visite superficielle de l’eShop montre que le développeur Mutan a beaucoup d’éléments DLC et d’add-ons de personnage pour le jeu. En regardant l’image ci-dessus, il semble qu’Akira Yuki, Pai Chan, Lau Chan, Sarah Bryant et Wolf Hawkfield de la série SEGA seront tous disponibles à l’avenir (vraisemblablement dans un seul pack de personnage, bien que les détails exacts et le calendrier de cette version sont inconnus à l’heure actuelle).

Bien que ce ne soit peut-être pas la série d’annonces Virtua Fighter qu’espéraient les fans, cette collaboration ressemble à un crossover amusant. La ligne SEGA Ages a pris fin sur Switch, mais le développeur M2 est toujours désireux de collaborer avec SEGA, donc peut-être que l’espoir d’obtenir cette série sur Switch n’est pas encore mort dans l’eau. Après le boulot que l’équipe a fait avec Virtua Racing, nous sauterions sur l’occasion de mettre la main sur plus de classiques SEGA sur Switch.

Avez-vous joué à Goonya Fighters? Nous avons peur qu’il ne nous soit passé dans le déluge de versions de Switch eShop l’année dernière, mais faites-nous savoir si nous manquons un joyau ci-dessous.