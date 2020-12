Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/12/2020 15:18

Comme déjà noté, la pandémie COVID-19 était responsable de l’industrie alimentaire jeux video ont une augmentation des revenus et de la popularité comme cela n’a jamais été le cas dans le passé. Or, une étude du NPD Group, responsable de la collecte d’informations financières sur les jeux vidéo aux États-Unis, indique que Au cours des six derniers mois, il y a eu une augmentation des dépenses dans le secteur des personnes de plus de 45 ans.

Selon l’étude, quatre consommateurs américains sur cinq ont joué à des jeux vidéo au moins une fois au cours du dernier semestre, 79% du total, six points de plus que les mêmes données de l’année précédente. Le nombre d’heures consacrées au secteur a augmenté de 26%, tandis que les dépenses ont augmenté à 33%. Bien que cette croissance soit visible sur toutes les plateformes, c’est sur le marché mobile que l’on trouve les plus grands bénéfices.

D’autre part, il est mentionné que plusieurs secteurs ont accru leur intérêt pour les jeux vidéo. Plus précisément, un augmentation de plus de deux chiffres du temps de jeu et des dépenses des personnes âgées de 45 à 54 ans, de 55 à 64 ans et de 65 ans et plus. Matt Piscatella, membre du NPD Group, a mentionné que cela était dû à la pandémie. Voici ce qu’il a commenté:

«Cela peut simplement refléter une accélération des tendances qui étaient en place avant la pandémie. Si tel est le cas, le marché ne connaîtra pas de recul après la fin de la pandémie. Sinon, nous pourrions voir une vallée post-pandémique avant de repousser ».

Pour le moment, il n’y a aucune information relative à la nouvelle génération, bien qu’il soit probable que Le NPD Group fournira dans les prochains jours des chiffres sur les ventes de la PS5 et de la Xbox Series X | S aux États-Unis.

Via: NPD Group

