Comme vous le savez sans doute maintenant, Nintendo a lancé la semaine dernière une Nintendo Direct au rythme rapide et complet sur le thème de Mario pour partager ses projets pour le 35e anniversaire de notre plombier préféré. En vérité, cela avait été long à venir, avec des rumeurs de Super Mario 3D All-Stars et d’autres bits et bobs commencent à apparaître dès mars.

Maintenant, les fans ont découvert qu’une partie du site Web officiel de Nintendo – qui a depuis été supprimé – détaille un événement qui devait initialement avoir lieu à l’intérieur Super Mario Maker 2 le 14 avril, cinq mois avant les annonces du 35e anniversaire de la semaine dernière.

Une version archivée de la page peut toujours être trouvée ici, et nous avons pris une capture d’écran pour vous ci-dessous.

Voici à quoi ressemblait le site Web maintenant supprimé

Comme vous pouvez le voir, il mentionne un cours Ninji Speedrun, qui est probablement le même cours qui a été annoncé lors de Direct la semaine dernière. Si cette nouvelle était repoussée de cinq mois, les autres annonces plus importantes de Mario auraient-elles également été initialement prévues pour arriver bien plus tôt dans l’année?

Cela semble probable, et avec la pandémie de coronavirus affectant tous les horizons et obligeant des entreprises comme Nintendo à modifier leurs plans et leurs pratiques de travail, c’est également assez compréhensible.

Au moins, tout est là-bas maintenant.

Merci à tous ceux qui ont envoyé ceci.