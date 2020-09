À quelques semaines des Mondiaux 2020, nous savons maintenant quelles équipes seront dans quels groupes pour l’événement à venir.

Scène de play-ins

La première étape est la phase des Play-ins, qui se déroule du 25 au 30 septembre. Cette étape est composée de deux groupes de cinq équipes. Chacun de ces groupes jouera un seul cycle de tournoi à la ronde. Les équipes de la première place passeront à la phase de groupes, les équipes de la dernière place étant éliminées.

Les équipes des troisième et quatrième places de chaque groupe joueront une série au meilleur des cinq, le perdant étant éliminé et le vainqueur progressant vers une série au meilleur des cinq contre l’équipe deuxième de l’autre groupe. Le vainqueur de ce best-of-cinq passera ensuite à la phase de groupes.

Vous pouvez voir le tirage au sort complet de l’étape Play-ins ci-dessous:

Phase de groupes

La prochaine étape est la phase de groupes. Se déroulant du 3 au 6 et 8 au 11 octobre. Cette étape verra 16 équipes réparties en quatre groupes. 12 de ces équipes proviennent directement de ligues régionales, les quatre autres des Play-ins ci-dessus. Chaque groupe joue un double round robin, une série best-of-one. Les deux équipes les mieux classées de chaque groupe passeront à la dernière étape du tournoi, la phase à élimination directe.

La phase de groupe complète se trouve ci-dessous:

Une fois la phase de groupes terminée, les équipes passent à la phase éliminatoire (15-18 octobre), quarts de finale (24-25 octobre), demi-finales et grande finale (31 octobre). Les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront à ce stade alors que les matchs passeront du meilleur d’un au meilleur des cinq. Chaque match en rondes après la phase de groupes sera décidé par un tirage au sort sur scène, les équipes de la 1ère place étant tirées contre les équipes de la 2ème place.

Récapitulation des play-ins UE et NA

De Play-ins, nous avons commencé avec un match épicé UE / NA dès le départ. L’équipe Liquid étant tirée contre la recrue du LEC, les MAD Lions. Team Liquid ne se serait pas attendu à ce stade après une solide année Summer Split, et MAD Lions pourrait ne pas être l’équipe contre laquelle ils voulaient jouer. Ce qui est essentiel pour les équipes de l’UE et des États-Unis est qu’elles ne font pas match nul face à la LGD de la LPL, même si elles devront les affronter si l’une d’elles ne termine pas son groupe en premier.

UOL sera également un premier choix à regarder lors des Play-ins, n’ayant perdu que deux matchs dans leur propre région. Ils affronteront LGD et ce sera un excellent test pour eux. UOL pourrait aussi facilement affronter n’importe quel camp du groupe A, ce qui signifie que pour TL et MAD, ils ne voudront pas finir dans une position qui pourrait les affronter contre UOL.

Récapitulation de la phase de groupes UE et NA

G2 a pris un départ difficile avec la 3e place de la LPL, Suning Gaming. Bien qu’il soit intéressant de noter que les deux équipes de tête de série ne seront jamais faciles, même si la 1ère place de la LEC contre la 3ème place de la LPL devrait être acceptable pour G2. Le groupe a été complété par Machi Esports.

TSM et Fnatic ont débuté ensemble. Bien que cela supprime la possibilité d’un affrontement hyped-up TSM v Rogue, TSM v Fnatic verra la première tête de série NA affronter la deuxième tête de série de l’UE. Le groupe C est complété par LCK 3e place côté Gen.G, ce qui en fait un groupe épicé. Cela signifie également qu’en supposant que le LGD soit qualifié, le groupe C est le seul groupe auquel ils peuvent prétendre. Cela signifie que nous verrons un groupe LCS, LEC, LCK et LPL.

Rogue obtient un groupe presque impossible alors qu’il se bat contre DAMWON et JDG. Bien que vous ne puissiez pas gagner des Mondiaux sans battre les meilleurs, Rogue devra le faire beaucoup plus tôt que de nombreuses autres équipes.

FlyQuest s’est retrouvé entraîné dans le groupe D, ce qui semble être une course difficile aux côtés de Top Esports et DRX. FlyQuest est toujours un bon côté, et peut-être dans un format best-of-one, ils peuvent surprendre.