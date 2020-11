Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 15h04

Les Game Awards ne seront pas les seuls récompenses à être décernés le mois suivant. Il a récemment été révélé que PlayStation Partner Awards 2020 Japon Asie, auparavant simplement connu sous le nom de Récompenses PlayStation, Ils auront lieu le 3 décembre.

Cet événement aura lieu jeudi prochain, 3 décembre à 4h00 (heure de Mexico). Contrairement à d’autres cérémonies de ce type, les PlayStation Partner Awards 2020 Japan Asian prennent en compte les chiffres de vente. La diffusion peut être appréciée sur la chaîne officielle PlayStation Japon sur YouTube. Bien que la présentation se déroule en japonais, le flux comportera des sous-titres en anglais.

Les prix de cette année ont non seulement changé de nom, mais comportent également des modifications aux catégories et critères de prix. A cette occasion, trois Grands Prix seront décernés à des titres développés par des entreprises japonaises et asiatiques qui se sont classées parmi les 3 premières positions des ventes mondiales d’octobre 2019 à septembre 2020. Le Partner Award sera décerné aux jeux japonais / asiatiques Quoi ils ont affiché des ventes élevées dans le monde entier et ont obtenu des résultats remarquables tels que le nombre de joueurs.

D’autre part, deux prix spéciaux seront décernés à deux titres avec des critères différents pour chacun. L’un sera attribué à un jeu développé par une société non japonaise / asiatique qui a enregistré les ventes les plus élevées au Japon et en Asie d’octobre 2019 à septembre 2020. L’autre sera pour une version développée au Japon ou en Asie en collaboration avec SIE Worldwide Studios avec la majorité des ventes mondiales au cours de la même période.

Les PlayStation Partner Awards 2020 Japan Asia auront lieu le 3 décembre à 04h00. (Heure de Mexico). Sur des sujets connexes, les membres PS Plus ont reçu près de 800 $ de jeux cette année. De même, PlayStation interdit les personnes qui vendent des jeux de la collection PS Plus.

Via: PlayStation

