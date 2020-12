Une requête a été déposée pour interdire la revente de produits via des robots d’achat automatisés.

Les lancements technologiques de l’automne dernier ont été marqués par pénurie d’unité et une forte demande. Nous parlons de produits tels que la PlayStation 5 et la Xbox Series X, ou les cartes graphiques Nvidia Series 30, qui sont non seulement rares dans les magasins, mais sont en proie à un problème très pressant: la revente par spéculateurs. Pages de vente saturées, associées à une utilisation généralisée de bots commerciaux automatisés, ont donné des ailes à ces pratiques néfastes qui veulent désormais mettre fin au Royaume-Uni.

Dans VGC, nous lisons que 6 membres du Parti national écossais ont proposé une motion au Royaume-Uni pour “rendre la revente illégale consoles et composants informatiques à des prix agréablement plus élevés au prix de vente recommandé. “En d’autres termes, pour mettre fin à la spéculation qui prévaut en période de rupture de stock, comme c’est le cas avec la PS5, la Xbox Series ou les nouveaux GPU. Et la proposition commence à gagner en force, puisque déjà a été signé par 15 parlementaires.

L’objectif, indiquez les responsables, est réglementer la revente de consoles et de composants de la même manière que la revente de billets au Royaume-Uni, exigeant la transparence des vendeurs et une preuve d’identité. Et surtout, il souligne mettre fin à l’utilisation des robots d’achat Des spéculateurs: “Les nouvelles versions de la console et des composants devraient être disponibles pour tous les acheteurs à pas plus que le prix recommandé par le fabricant “.

La motion vise également à mettre fin à l’utilisation des robots d’achat“Et ils ne devraient pas être acquis en masse par bots automatisés, qui évitent fréquemment les unités d’achat maximales imposées par les commerçants “, vous pouvez lire dans cette motion, où les responsables indiquent qu’ils interdisent les robots commerciaux”refusera les vendeurs peu scrupuleux l’opportunité de réaliser d’énormes profits au détriment des vrais joueurs et utilisateurs de PC, ainsi que dissuader les activités frauduleuses“.

Pour le moment, comme nous l’avons mentionné précédemment, la motion présentée lundi ajoute environ 15 signatures à la chambre basse du Parlement britannique, et compte tenu de sa pertinence, nous serons très conscients de son évolution. Ce n’est pas la première fois que les politiciens britanniques préconisent régulation sur le marché du jeu vidéo, et déjà en été, la Chambre des lords a demandé au gouvernement des mesures immédiates contre les coffres à butin. Mais revenons aux consoles, et si vous n’avez toujours pas pu les tester, voici notre analyse de PlayStation 5, et l’analyse de Xbox Series X et S.

En savoir plus: Royaume-Uni, PlayStation 5, Xbox Series X, Nvidia RTX et spéculation.

