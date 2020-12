Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

À chaque lancement d’une nouvelle console ou d’un nouveau produit matériel, l’émergence de revendeurs est inévitable. Cependant, certains proposent les produits à un prix extrêmement élevé, comme dans le cas de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S. Cela est devenu un problème majeur dans de nombreux pays, empêchant de nombreux utilisateurs d’acheter ces produits. Pour cette raison, des initiatives visant à empêcher les revendeurs de s’en sortir commencent déjà à voir le jour.

Comme expliqué dans un rapport de Video Games Chronicle, plusieurs membres nationaux écossais ont récemment déposé une pétition pour générer des propositions législatives visant à «interdire la revente de consoles de jeux vidéo et de composants informatiques à des prix bien supérieurs au prix de détail suggéré».

Trouver: la revente hors de prix des consoles génère des millions sur eBay.

En outre, l’appel a également mentionné la possibilité que le gouvernement britannique considère la revente de biens achetés à l’aide de robots comme une activité illégale, qui est utilisée pour stocker automatiquement l’inventaire d’un produit dès qu’il est disponible, ne laissant aucune possibilité d’achat. unités à de vrais consommateurs.

“Les nouvelles versions de consoles de jeux vidéo et de composants informatiques devraient être disponibles pour tous les consommateurs à un prix ne dépassant pas celui recommandé par le fabricant et ne devraient pas être achetées en vrac avec l’utilisation de robots automatisés, qui échappent souvent à la quantité. achat maximum imposé par le magasin », lit-on dans la pétition.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les revendeurs ont utilisé ce bot pour stocker la Nintendo Switch dans son intégralité.

L’initiative chercherait à éliminer les profits excessifs que les thésauriseurs génèrent

Avec cela, les parlementaires cherchent à mettre en œuvre des mesures telles que celles qu’ils ont introduites pour la vente de billets d’occasion, qui ont apporté de la transparence sur leur identité et plus de détails. De cette façon, “[se denegaría] l’opportunité pour des spécialistes du marketing peu scrupuleux de générer de gros profits aux dépens des vrais joueurs et utilisateurs d’ordinateurs, tout en décourageant les activités cybercriminelles frauduleuses. “

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’une loi ou d’un projet de loi, mais d’un appel lancé par les parlementaires pour discuter d’une question d’intérêt, quelque chose qui peut devenir plus tard quelque chose de plus formel. À ce jour, cette proposition a été signée par 15 parlementaires.

Que pensez-vous de cette proposition? Pensez-vous que ce serait un grand pas en avant pour lutter contre les revendeurs qui profitent de la pénurie? Dites le nous dans les commentaires.

On profite du fait qu’on parle de revente de produits à des prix exorbitants pour vous dire qu’en plus des consoles et des cartes vidéo pour PC, les produits en édition limitée sont également gravement touchés, comme une récente édition de la collection Fire Emblem pour Nintendo Switch que l’on ne trouve qu’aujourd’hui sur les sites de revente à des prix élevés.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S en cliquant sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source