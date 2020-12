Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 15/12/2020 14:57

Avez-vous eu du mal à obtenir un Xbox Series X ou PlayStation 5? Eh bien, vous n’êtes pas le seul. Non seulement il y a une énorme demande pour les deux consoles, mais grâce à l’utilisation de bots et de plates-formes automatisées, les revendeurs ont réussi à se procurer de nombreuses unités, qui sont vendues sur le marché gris à des prix bien supérieurs aux prix suggérés.

Face à cette situation, un groupe d’hommes politiques Royaume-Uni cherche à interdire la vente de consoles par l’intermédiaire de revendeurs avec une nouvelle législation qui changera le mode de distribution. Comme signalé VGC, Six Parti national écossais souhaite interdire la revente des consoles à des prix bien plus élevés que la normale, ainsi que l’utilisation de bots et de plateformes automatisées pour les obtenir:

«Les nouvelles versions de consoles de jeux vidéo et de composants informatiques devraient être disponibles pour tous les clients à un prix maximum suggéré par les entreprises, et ne pas être achetées en gros grâce à l’utilisation de robots automatisés qui évitent souvent la limite d’achat imposée par les entreprises. magasins. “

Le débat sur cette nouvelle législation devrait avoir lieu dans un proche avenir, et honnêtement, ce serait une excellente initiative pour lutter contre cette crise des revendeurs et des robots. Il a été récemment révélé que ces revendeurs auraient déjà généré plus de 10 millions de dollars grâce à la distribution des nouvelles consoles.

La source: VGC

