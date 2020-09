Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Alors que Sony a mentionné que la période de prévente pour la PlayStation 5 commencerait le 17 septembre, les fans désireux de sauver les leurs n’ont pas eu à attendre aussi longtemps pour le faire, car plusieurs magasins sont apparus qui acceptaient déjà les précommandes. L’un d’eux était Amazon et même Amazon Mexico a ouvert des préventes pour cette région. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui veulent essayer la console à sa première, car peu de temps après les préventes ont commencé à s’épuiser.

L’un des premiers magasins à activer la prévente aux États-Unis a été Walmart et ils se sont rapidement épuisés. Le Mexique est l’un des pays dans lesquels la console ferait ses débuts le 12 novembre, il était donc prévu que les préventes dans cette région ouvriraient bientôt. C’était ainsi et à travers certaines boutiques en ligne, plusieurs joueurs ont commencé à mettre de côté à la fois l’édition lecteur et la compatibilité numérique.

Eh bien, la période de pré-vente s’est avérée très fructueuse, car quelques heures après avoir été disponibles sur la page officielle Sony Store Mexico, les deux produits sont épuisés et il n’y a pas eu de nouvelle période de pré-vente. Quelque chose de similaire s’est produit dans Gameplanet, l’une des chaînes de magasins les plus importantes de la région, car peu de temps après l’activation des précommandes des deux systèmes (standard, numérique), elles étaient éphémères et au moment de la rédaction de la note, il n’y en avait que Disponible en prévente de nouveaux accessoires, comme le Dual Sense.

Dans le cas où vous l’avez manqué: c’est le prix officiel des 2 modèles de la PlayStation 5 au Mexique.

La PlayStation 5 s’est vendue rapidement (Sony Store Mexico)

Vous pouvez toujours mettre votre console PlayStation 5 de côté

De même, quelques heures après l’activation, les préventes de la version la plus chère de PlayStation 5 s’étaient épuisées sur Amazon Mexico, alors que la version entièrement numérique était toujours disponible. Heureusement, peu avant minuit le 16 septembre, l’édition standard est revenue avec un réapprovisionnement et des précommandes arrivent pour les deux systèmes, mais compte tenu de la durée des préventes précédentes, nous sommes convaincus qu’elles seront à nouveau terminées rapidement.

Édition standard PlayStation 5 – disponible sur Amazon Mexique

Édition numérique PlayStation 5 – disponible sur Amazon Mexique

Il est important de dire que jusqu’à présent, on ne sait pas comment les périodes de prévente fonctionneront. Comme nous l’avons mentionné, dans presque tous les magasins dont nous parlons, les préventes ont été épuisées et il n’y a plus d’unités disponibles, sauf pour Amazon Mexico, il est donc possible que la même chose se produise avec d’autres magasins.

Cependant, il n’est pas certain qu’il y ait une nouvelle période de pré-vente avant le lancement de la console, on ne sait pas non plus s’il y aura suffisamment d’unités le jour du lancement, nous vous recommandons donc de mettre votre console de côté sur Amazon Mexico, le seul endroit où elle sera disponible à ce jour.

Comment recevez-vous ces informations? Vous attendiez-vous à ce que la console de Sony connaisse ce succès avant de faire ses débuts? Dites le nous dans les commentaires.

Sony a confirmé aujourd’hui le prix des jeux qui seront en vente pour son nouveau système au Mexique, de la même manière, il a été confirmé quel sera le prix des accessoires.

La PlayStation 5 fera ses débuts le jeudi 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions d’Amérique et une semaine plus tard, elle atteindra le reste du monde. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant cette page.

