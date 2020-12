Début octobre, un Call of Duty: bug de la zone de guerre Cela a généré beaucoup de controverses en raison du grand nombre d’acteurs qui en profitaient. La décision consistait en devenir immortel dans la tempête, permettant ainsi d’attaquer les rivaux depuis l’endroit le moins attendu. Eh bien, il s’avère que le problème est de retour, et cela fait partie du lancement mouvementé de la première saison aux côtés de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il «Infinite Stim Glitch», comme ce bogue est connu, permet d’obtenir stimulants infinis. De telle manière que vous pouvez toujours régénérer votre santé dans la tempête de gaz toxique. Il est à noter que le bogue avait déjà causé des maux de tête dans Call of Duty: Warzone début octobre. Il a été corrigé grâce à une mise à jour, ou c’est ce que nous pensions. Pendant le week-end, les rapports de personnes en profitant ont augmenté; vous pouvez le voir dans la vidéo suivante:

Au moment d’écrire ces lignes, Activision et Raven Software n’offrent toujours pas de solution au format. Bien sûr, nous sommes avant un bug qui peut changer le cours du jeu en faveur de ceux qui l’utilisent, d’où l’urgence qu’elle soit corrigée au plus vite. Et bien sûr, il est surprenant qu’il soit de retour alors qu’ils l’avaient apparemment déjà résolu il y a près de trois mois. Nous espérons que les développeurs en charge de Warzone y travaillent déjà.

Les bugs de ‘Warzone’ ne s’arrêtent pas

Si pour quelque chose dont nous nous souviendrons cette saison au-delà d’être le premier à être connecté à Call of Duty: Black Ops Cold War, c’est à cause des bugs qui hantaient la bataille royale. C’est la deuxième fois en moins d’une semaine que nous vous informons de la nature d’une erreur nuire à l’expérience du joueur.

C’était vendredi dernier quand on vous a parlé bug d’invisibilité, qui a nécessité la réalisation d’un hélicoptère d’attaque. En fait, la solution rapide de Raven Software était de retirer l’avion pendant qu’ils enquêtaient sur le bogue. Attention, devenir invisible était infiniment plus ennuyeux que d’être immortel dans la tempête. Et c’est qu’il est devenu courant que vous soyez attaqué sans pouvoir observer l’emplacement de votre ennemi.

L’article Les problèmes continuent dans ‘Call of Duty: Warzone’: le bogue d’immortalité est de retour a été publié dans Hypertext.