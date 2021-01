Le site Web japonais de Nintendo avait répertorié le jeu, mais Warhorse nie sa véracité.

Au cours des dernières heures, la rumeur sur l’arrivée possible de Kingdom Come: Deliverance pour Nintendo Switch s’est fortement répandue. L’Action-RPG de Studios Warhorse Il est arrivé en 2018 pour PS4, Xbox One et PC, mais une liste sur le site Web japonais de Nintendo a marqué l’aventure parmi les prochaines versions de la console hybride. En outre, il a été fait référence à Édition royale, qui comprend tous les DLC publiés à ce jour. L’arrivée était donc plus que possible.

Mais depuis l’étude, ils n’ont pas tardé à répondre à la rumeur, la cataloguant comme fausse. A été Tobi Stolz-Zwilling, Warhorse relations publiques, qui a publié un tweet pour démentir la rumeur qui a retenti et qui a été reprise par divers médias.

Le site Web japonais de Nintendo avait divulgué l’existence du jeu“Même si j’aimerais beaucoup une version de Kingdom Come Deliverance pour Switch, malheureusement rien n’est prévu pour le moment. Nous recherchons qui a été si ambitieux de penser différemment, mais pour l’instant meh meh meh. Désolé les gars », a déclaré Stolz-Zwilling sur son compte Twitter, accompagnant le texte d’un GIF d’un bébé faisant des grimaces tristes.

De cette façon, les utilisateurs de Switch devront attendre pour goûter l’un des RPG les mieux notés de la génération. Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse de Kingdom Come Deliverance.

En savoir plus: Kingdom Come: Deliverance et Warhorse Studios.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');