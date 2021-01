Le catalogue de jeux sur abonnement a atteint 18 millions d’abonnés au cours du dernier trimestre.

Alors que le mois de janvier touche à sa fin, les grandes entreprises du monde numérique commencent à publier leurs rapports financiers respectifs pour la période d’octobre à décembre. C’est le cas de Microsoft, dont le rapport du deuxième trimestre de son exercice 2021 (juillet 2020 – juin 2021) reflète croissance très positive pour Xbox, sa branche des jeux vidéo. Et c’est que la division dirigée par Phil Spencer a augmenté ses revenus de 51%, tirés par des services comme le Xbox Game Pass, et le lancement de nouvelles consoles.

Xbox a rapporté 5 milliards de dollars au cours du trimestreRappelons que la Xbox Series X et la Xbox Series S sont arrivées sur le marché en novembre 2020. Comme la société de Redmond y est habituée, Microsoft n’a pas détaillé le nombre spécifique de consoles Xbox Series vendues, bien qu’il ait souligné quelques détails curieux sur ce lancement. Lors d’un entretien avec des investisseurs, le PDG Satya Nadella rappelle qu’il s’agissait du plus grand lancement de console Xbox à ce jour en termes de nombre de consoles distribuées. Et en outre, le rapport souligne que revenus des ventes de la console Xbox a grandi sur 86% au cours du dernier trimestre, par conséquent.

Xbox Game Pass dépasse les 18 millions d’abonnésÉgalement, revenus provenant du contenu et des services Xbox a grandi sur 40% au cours du trimestre, «portés par la force des jeux tiers, des abonnements Xbox Game Pass et des jeux propriétaires», disent-ils dans le rapport. Tout cela représente un total qui dépasse 5 milliards de dollars de revenus générés par Xbox, précise Nadella, qui a également mis à jour le nombre d’utilisateurs de ses services. Xbox Game Pass a déjà plus de 18 millions d’abonnés, ajoutant encore 3 millions à ses chiffres du trimestre. Et Xbox Live atteint le chiffre de 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

Reflétant cette croissance, l’analyste Daniel Ahmad ajoute dans son compte personnel que les revenus des services et contenus ont été plus élevés que le revenu total Xbox au cours du même trimestre de l’année précédente, il affiche sa croissance avec Game Pass. Nous vous rappelons que Microsoft a annoncé récemment une augmentation du prix du Xbox Live, mais qu’ils ont reculé un jour plus tard et l’ont annulée, en plus d’annoncer que la ligne sera gratuite dans les jeux gratuits. De même, ceux de Redmond ont également publié ce mois-ci une liste de 30 jeux qui arriveront exclusivement sur Xbox en 2021.

Plus d’informations sur: Xbox, Xbox Game Pass, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X | S, Microsoft et Tax Results.

