L’un des moments les plus mémorables d’Uncharted 4 se produit tôt dans la partie. Après un dîner peu romantique, Nate et Elena décident de jouer l’original. Crash Bandicoot par PS1. Maintenant, Toys for Bob a décidé de rendre le clin d’œil à Nauhty Dog, grâce à une petite scène où Crash et Coco profitent de la dernière aventure de Drake.

Le compte officiel de Crash Bandicoot sur Twitter a publié une vidéo où nous pouvons voir Coco jouer la séquence de sonnerie dans Uncharted 4. Contrairement au clin d’oeil de 2016, cette fois nous ne pouvons pas jouer à cette section, ce qui est compréhensible, puisque Crash Bandicoot 4 est également disponible sur Xbox One.

C’est formidable de voir des amis aider des amis en cette période des fêtes! 😉 @Naughty_Dog @PlayStation pic.twitter.com/seihSOEEZR – Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) 30 novembre 2020

Bien que les droits du marsupial soient d’Activision, rappelez-vous que Naughty Dog était le studio en charge des quatre premiers opus de ce personnage, il y a donc toujours une sorte d’affection et de respect entre les développeurs et la propriété. C’est peut-être juste une courte vidéo, mais c’est un excellent geste que tous les fans aimeront.

Via: Crash Bandicoot

