Les Royal Ravens de Londres rejoignent les Seattle Surge et les Los Angeles Guerrillas pour libérer tous les joueurs sauf un de leur alignement à l’approche de la saison 2021

Toutes les équipes devant retirer un joueur de leur alignement de départ avant la saison 2021 de la Call of Duty League, Londres devient la deuxième à libérer tous les joueurs sauf un de leur alignement. Hier, nous avons vu les Los Angeles Guerrillas libérer toute leur équipe à l’exception de Reece « Vivid » Drost et il y a quelques jours, le Seattle Surge a fait de même en laissant Sam « Octane » Larew dans l’équipe.

À partir de la saison 2021, Dylan, Skrapz, Wuskin, Zer0, MadCat, Nastie et Rated seront tous des agents libres sans restriction.

Thomas «Dylan» Henderson

Dylan a commencé sa carrière dans Call of Duty lors de la saison 2018 de la Seconde Guerre mondiale. Alors que ses performances ont commencé lentement, il a rejoint Team Reciprocity à la moitié de la saison 2019 de Black Ops 4 et a impressionné tout le monde avec son gameplay rapide.

Matthew «Skrapz» Marshall

Skrapz a commencé à participer à la saison 2016 de Call of Duty: Black Ops 3. Il a joué pour de nombreuses équipes de renom telles que Fnatic et FaZe Clan tout en faisant équipe avec son frère jumeau Wuskin à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

Bradley «Wuskin» Marshall

Wuskin a commencé à concourir un peu moins d’un an après que son frère ne disputait que deux compétitions Black Ops 3. Cependant, il a rejoint son frère sur Fnatic pour la saison 2017 Infinite Warfare et sa carrière n’a fait qu’augmenter depuis, ayant une saison statistique meilleure en carrière cette année.

Trei «Zer0» Morris

Zer0 a commencé sa carrière lors de la saison 2015 de Call of Duty: Advanced Warfare et a joué pour de nombreuses organisations de premier plan au cours de sa carrière, notamment Excel, Splyce, FaZe Clan et plus récemment les New York Subliners et London Royal Ravens. Gagnant des éliminatoires de la Pro League 2017, Zer0 est également l’un des seuls champions du monde européens.

Dylan «MadCat» Daly

MadCat a commencé sa carrière lors de la saison 2012 de Call of Duty: Black Ops 2 et a concouru pour certaines des plus grandes organisations au monde, notamment Team Dignitas, Team Kaliber, Vitality, Splyce et Lightning Pandas. Toujours dans l’équipe Splyce 2017, MadCat est un autre des rares champions du monde européens.

Byron «Nastie» Plumridge

Nastie a eu sa première année en 2019 lors de la saison Call of Duty: Black Ops 4, débutant sa carrière sur Lighting Pandas. Son classement le plus élevé dans la CWL est venu sous la forme d’une victoire à la finale amateur de la CWL 2019 sous les Bhoys.

Prix ​​«évalué» de Rhys

Rated a commencé sa carrière dans Call of Duty lors de la saison 2014 de Call of Duty Ghosts. Noté a failli devenir champion du monde en 2016, mais a échoué et s’est classé deuxième aux Championnats du monde 2016 sous Splyce.

Les Royal Ravens de Londres formeront désormais une nouvelle équipe autour de Sean «Seany» O’Connor ou il pourrait revenir à un poste de remplaçant et une nouvelle liste de 4 joueurs pourrait être formée.