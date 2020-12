Qui a dit que vous aviez besoin d’une console pour profiter des jeux vidéo? Ces dernières années, des entreprises ont mis les batteries pour offrir des services aussi intéressants que le jeu en streaming, nous permettant de jouer depuis un mobile, par exemple. Mais même si vous ne disposez pas d’un service d’abonnement pour PlayStation maintenant ou Xbox Game Pass vous pouvez continuer à jouer, vous n’avez besoin que d’un seul outil: le moteur de recherche Google.

Le navigateur le plus utilisé au monde cache quelques astuces qui nous permettent de profiter de jeux emblématiques de manière totalement gratuite. Nous avons commencé avec un vétéran, Breakout. Si nous Google ‘Atari Breakout‘et cliquez sur le premier lien pour jouer à quelques jeux de ce classique sorti en 1976.

Un autre de ces jeux qui ne se démodent jamais est le premier Sonic. Bien que nous ayons déjà pu y jouer sur des téléphones mobiles, des consoles ou des ordinateurs, un navigateur est également un bon endroit pour le hérisson le plus célèbre des jeux vidéo. Essayez d’écrire Zone de Green Hill, le niveau le plus connu de la saga, et cliquez sur le sprite Sonic à droite. Vous verrez quelle surprise vous obtenez.

Pac-Man | Atari

Pac-Man est de loin l’un des jeux vidéo les plus connus de l’histoire. Un jalon des années 80, celui également connu sous le nom de “ tétine ”, peut être joué sur Google si on écrit Pac-ManIl est important de se souvenir du trait d’union entre le «C» et le «M». Cette fois, il s’agit d’une édition spéciale pour commémorer le 30e anniversaire du jeu vidéo en 2010.

Enfin, nous avons une surprise. Si vous pensez que les sagas Nintendo ne pourraient pas être disponibles sur Google, vous vous trompez. Bien que ce ne soit pas un jeu du plombier le plus célèbre du monde en soi, du moins tel que nous le connaissons, si vous tapez Google ‘Super mario frères‘et cliquez sur le bloc à droite, vous vous retrouverez dans une agréable surprise.