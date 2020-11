La console 16 bits développée par Sega Non seulement ce fut un succès commercial en Occident, mais il donna également lieu à diverses productions et faits curieux qui gardent une place particulière dans l’âge d’or des années 90. De même, l’entreprise japonaise s’est caractérisée par la mise en œuvre de grandes innovations en avance sur son temps et certaines d’entre elles persistent à ce jour.

Le troisième produit: Parfois, il est lié à Genèse de Sega comme deuxième plate-forme de cette entreprise après le Master System, cependant, il y avait le SG-1000 Il est sorti au Japon le même jour que la Nintendo Famicom, mais il n’a jamais vu le jour sur le marché américain.

Guerre de console: Les campagnes marketing agressives de Sega sur le sol américain, ils ont déclenché une concurrence féroce qui a pris Nintendo par surprise. Grâce à cette dispute, l’idée du livre “The Console Wars” est née.

Différents noms: Alors que la console était doublée Mega lecteur dans les terres japonaises et européennes, en Amérique, ils ont opté pour Genèse de Sega, pour faire allusion à une nouvelle naissance dans l’industrie du jeu vidéo. En Corée, en raison de problèmes de distribution, il a été baptisé Super Gam * Boy.

Commandes sans fil et capteur de mouvement: Sega innové avec des commandes sans fil, qui pour les progrès technologiques de l’époque, fonctionnaient plutôt bien. Pour sa part, Activateur Sega il reconnaissait les mouvements par rayons infrarouges.

Le début de la maison en ligne:Le service Mégane Il a permis aux joueurs du Japon et du Brésil de se connecter au réseau via un modem téléphonique, de télécharger divers titres et de jouer à certains d’entre eux en mode compétitif. L’Amérique et l’Europe n’ont pas subi le même sort car l’adoption d’Internet à cette époque n’en était qu’à ses débuts.

Ports d’arcade:Les machines d’arcade développées par Sega, ils étaient garantis pour être diffusés sur votre système domestique et conservaient le contenu original aussi bien que possible.

Japon vs. Amérique: Sur le continent américain, le Genèse de SegaC’était toute une révolution et dans divers pays, il a réussi à dépasser ou égaler les ventes de Super Nintendo. Le succès est dû à la vision commerciale du président de la division, Tom Kalinske, cependant, ses idées révolutionnaires ne concordaient pas avec la vision traditionnelle de ses homologues d’Asie.

Les cartouches à 100 $: Si à tout moment vous vous sentez frustré par l’essor des jeux de nouvelle génération au début des années 90, des jeux comme Phantasy Star II Oui Virtua Racing Ils ont été vendus au prix de 99,99 $ US, car ils incorporaient une technologie similaire à la puce Super Nintendo FX.

Dates de lancement spécifiques: Au cours de la génération 8 bits, on ne savait pas exactement quand les produits arriveraient en magasin. Avec les débuts de Sonic le hérisson 2 une date de sortie a été fixée (mardi 24 novembre 1992), faisant appel à une campagne marketing anticipée sous le concept “Sonic 2sday”.

Electronic Arts et son antagonisme: Le géant technologique des séries sportives telles que Madden et FIFA, a généré ses propres kits de développement, se séparant des outils de création de Sega, donc leurs cartouches avaient un format différent. Des années plus tard, EA reviendrait pour jouer le rôle de bourreau, ne voulant pas soutenir le Sega Dreamcast.

Système de classification par âge: Sega Genesis et Sega CD se caractérisaient par l’hébergement de ce qui était considéré comme les jeux les plus violents de l’histoire à l’époque: Combat mortel Oui Piège de nuit. Face aux critiques, ils ont choisi de développer un système d’âge interne, mis en place avant la création du Entertainment Software Rating Board (ESRB).

Malgré que Sega n’a pas eu la meilleure des chances dans la production de consoles, il n’est pas possible d’imaginer les avancées technologiques de l’industrie sans leurs contributions, en plus des millions de fans qui attendent toujours avec impatience le retour de leurs sagas les plus emblématiques, adaptées à les temps actuels.

*** En plus de ma participation hebdomadaire à Atomix, je vous invite à écouter chaque mercredi à 21h00, un nouvel épisode de JC Gaming sur Instagram Live (@iamjosecelorio), pour parler d’anecdotes de la communauté des joueurs, nouvelles de l’industrie, et bien sûr montrer quelques jeux ***