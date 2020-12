Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/12/2020 03:13

La fin d’une époque est proche. De manière inattendue, 343 Industries a révélé que Les serveurs de jeux Halo Xbox 360 prendront fin en décembre 2021. Cela signifie que des fonctions telles que le multijoueur en ligne ne seront plus disponibles.

Grâce à une déclaration sur le blog des développeurs, il a été révélé que les serveurs de Halo Reach, Halo 3, Halo 4, Halo 3 ODST, Halo Wars et Halo Spartan Assault cesseront de fonctionner d’une certaine manière l’année prochaine. Voici ce que la société a commenté à ce sujet:

«Mois après mois, l’utilisation de ces services en ligne sur Xbox 360 continue de baisser, créant un plus grand déséquilibre entre le temps et le travail requis pour le maintenir par rapport à l’impact qu’il a sur la communauté Halo. Cela ne veut pas dire que nous ne valorisons pas tous ceux qui jouent à Halo – nous le faisons! Mais, comme pour de nombreuses entreprises, nos équipes doivent équilibrer les besoins et les ressources disponibles pour prioriser les domaines et les opportunités qui ont le plus d’impact. ”