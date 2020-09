Se lancer dans le développement de jeux peut être difficile, surtout si vous n’avez pas de mentors ou de ressources pour apprendre les bases. Microsoft cherche à vous aider à lancer la carrière des futurs développeurs avec des sessions virtuelles Xbox Academy gratuites, et vous pouvez vous inscrire pour en assister dès maintenant.

Se déroulant les 12 et 13 septembre dans deux plages horaires différentes chaque jour, l’atelier de développement de jeux Xbox Academy présentera aux participants les bases de la conception de jeux, ainsi que la façon d’utiliser le moteur de jeu immensément populaire Unity. Les sessions de 90 minutes vous chargeront de créer un petit jeu jouable en utilisant Unity et un fichier de ressources 3D. Vous devez avoir au moins 16 ans pour vous inscrire.

La productrice senior de Playground Games, Maria Lee, et le concepteur de jeux senior Ryan Green dirigeront le cours avec le directeur des jeux East London Arts and Music, Curtis Le Blance. Playground est surtout connu pour sa série Forza Horizon, et comme confirmé en juillet, il travaille également sur un nouveau jeu Fable pour Xbox Series X et PC.

En plus des sessions planifiées, Microsoft dispose d’une liste de diffusion pour en savoir plus sur les opportunités futures. Parce que les sessions sont présentées au Royaume-Uni, le créneau horaire de 5 h 00 HE pourrait être un peu tôt pour la plupart des Américains, mais celui de 9 h 00 est un peu plus facile à gérer. C’est peut-être ce qui révèle votre talent naturel pour la conception de jeux!

Fable: Xbox Series X Reveal Trailer | Vitrine des jeux Xbox 2020