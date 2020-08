Le nouveau titre de Bacronym nous met dans la peau d’un passager sur un vol d’avion.

Avec la sortie récente du spectaculaire Microsoft Flight Simulator, le simulateurs de vol ils sont sur toutes les lèvres. Le jeu de Studio Asobo est un succès pour diverses raisons, mais cela peut effrayer certains joueurs qui ne sont pas familiers avec ce type de jeu vidéo et pensent que conduire un avion peut être Trop compliqué. Si c’est votre cas, mais que vous souhaitez quand même voler, cela vous intéresse.

Le studio indépendant Bacronyme lancera plus tard cette année Mode avion, un jeu curieux dans lequel nous jouons un passager d’un avion. Dans le titre, nous pouvons profiter d’un vol commercial de six heures, de New York à Reykjavik. Bien entendu, la durée du voyage sera en temps réel et comprendra l’ensemble du processus, du décollage à l’atterrissage.

Si vous n’avez pas le temps de vivre une telle aventure, un mode a récemment été annoncé plus court, qui nous mènera de New York à Halifax. Ce vol durera environ deux heures et demie. Les créateurs semblent prendre leur propre travail avec une certaine dérision et sur Steam on peut voir comment ils prétendent que le jeu est la « simulation de vol plus réaliste jamais créé ».

Les joueurs passeront les heures à faire le cours de Activités que nous ferions lors d’un vrai voyage, et en plus, nous aurons un accès complet au contenu de nos bagages à main (y compris un livre et un téléphone portable). L’ensemble comprend également événements aléatoires comme les turbulences, les pleurs des bébés, les retards d’atterrissage et divers troubles de la tranquillité.

Si vous avez voulu voler et que vous n’avez pas le dernier lancement de MicrosoftN’oubliez pas que les quatre premiers simulateurs de vol peuvent être joués gratuitement à partir de votre navigateur.

En savoir plus: PC, simulateurs de vie, vol, bacronym et mode avion.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["none"]).setTargeting("publisher", [""]).setTargeting("genre", [""]).setTargeting("game", [""]).setTargeting("url_sha1", "ebb07902941ab05a3dbfffa30b392a4b088d366d");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');