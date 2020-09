En temps de guerre, tout ne réfléchit pas à la façon de vaincre votre ennemi, vous devez également prendre en compte la façon dont vos soldats rentreront chez eux en toute sécurité. C’est l’idée de Soldats volants, le nouveau titre du studio valencien WildSphere, un jeu où nous commanderons une escouade particulière d’oiseaux que nous devrons emmener en parfait état jusqu’à la fin du champ de bataille. Pour atteindre notre objectif, un plan très méticuleux devra être établi pour chacun des 45 niveaux qui composent le jeu, en tenant compte à la fois des compétences de nos trois types d’adorables petits soldats et des pièges que l’on peut trouver en cours de route, tels que des pointes, des clôtures électriques ou des anneaux de feu, entre autres. Nous pouvons aider notre équipe en plaçant divers obstacles sur le chemin qui les forcent à emprunter un itinéraire sûr ou qui les aident à surmonter un obstacle ou à obtenir un objet de collection.

Des soldats volants arrivent sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC via Steam 17 septembre prochain avec un prix de 14,99 € / 17,99 $ selon la région où vous l’achetez. Il aura des textes en espagnol et sur Nintendo Switch, il pèsera 1,3 Go. Que pensez-vous de la proposition pour ce titre de puzzle et de stratégie? Vous ne trouvez pas les membres de votre équipe adorables? Pour finir, nous vous laissons la bande-annonce de présentation du titre, afin que vous puissiez voir sa proposition jouable en mouvement. Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. A bientôt sur le champ de bataille!

Bande-annonce de présentation des soldats volants

