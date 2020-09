Par Stephany Nunneley,

Mardi 15 septembre 2020 19:26 GMT

Ubisoft a publié les spécifications PC de Watch Dogs: Legion avant sa sortie le 29 octobre.

Vous trouverez ci-dessous des options pour les paramètres 1080p bas, 1080p haut, 1440p haut et ultra 4K pour Watch Dogs: Légion.

Le jeu prendra en charge les réflexions par lancer de rayons et le mode DLSS Ultra Performance, conçu pour accélérer les jeux 8K.

Récemment, un nouvel ensemble GeForce RTX 30 Series a été annoncé dans lequel certains GPU et ordinateurs de bureau de jeu GeForce RTX 30 Series seront livrés avec une copie numérique du jeu sur PC. Le pack comprend également un abonnement d’un an au service de jeu en nuage Geforce Now de Nvidia.

Watch Dogs: Paramètres PC de Legion

1080p / Paramètres bas

Processeur: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 Go

Mémoire RAM: 8 Go

Espace de stockage: 45 Go

Système d’exploitation: Windows 10 (x64)

1080p / Paramètres élevés

Processeur: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 Go

RAM: 8 Go (configuration double canal)

Espace de stockage: 45 Go

Système d’exploitation: Windows 10 (x64)

1440p / Paramètres élevés

Processeur: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S ou AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8 Go

RAM: 16 Go (configuration double canal)

Espace de stockage: 45 Go

Système d’exploitation: Windows 10 (x64)

Paramètres 4K / Ultra

Processeur: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon VII

VRAM: 11 Go

RAM: 16 Go (configuration double canal)

Espace de stockage: 45 Go (+ Pack de textures HD 20 Go)

Système d’exploitation: Windows 10 (x64)

Ray Tracing activé – 1080p / Paramètres élevés

Processeur: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070

VRAM: 8 Go

RAM: 16 Go (configuration double canal)

Espace de stockage: 45 Go

Système d’exploitation: Windows 10 (x64)

Lancer de rayons activé – Paramètres 4K / Ultra

Processeur: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

VRAM: 11 Go

RAM: 16 Go (configuration double canal)

Espace de stockage: 45 Go (pack de textures HD +20 Go)

Système d’exploitation: Windows 10 (x64)

Watch Dogs: Legion sera également disponible sur Stadia, PS4 et Xbox One et arrive sur PS5 et Xbox Series X.

