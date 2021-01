Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Lorsque la communauté des joueurs se rassemble, de grandes choses peuvent être accomplies. Un exemple clair, nous l’avons dans Awesome Games Done Quick 2021, un événement de speedrunning qui a réussi à collecter plus de 2,7 millions de dollars pour la lutte contre le cancer.

Après 1 semaine de sensations fortes, de moments épiques et de tonnes de jeux terminés en un clin d’œil, Awesome Games Done Quick 2021 a pris fin. Grâce au soutien de 25 636 personnes, l’événement de speedrunning a permis de récolter un total de 2 762 252,03 $ US.

“Nous espérons que vous avez passé un merveilleux moment à regarder tous les matchs et les joueurs talentueux, nous voulons remercier toutes les personnes impliquées dans l’événement, tous ceux qui ont fait un don et, bien sûr, tous ceux qui nous ont rejoints!” Compte officiel Awesome Games Done Quick 2021.

Comme vous pouvez le voir, le compte Twitter Awesome Games Done Quick 2021 indique que la collecte de fonds finale s’élevait à 2 758 847 USD. C’était le chiffre obtenu à la fin de l’événement et celui que nous avons partagé avec vous auparavant était le montant qui a été ajouté avec les dons ultérieurs.

Notre total final # AGDQ2021 est de 2 758 847 $ pour @preventcancer! Nous espérons que vous avez passé un merveilleux moment à regarder toutes les pistes et les coureurs talentueux, et nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans l’événement, tous ceux qui ont fait un don et, bien sûr, vous tous d’être ici avec nous! pic.twitter.com/nBShMysTxR – Games Done Quick (@GamesDoneQuick) 10 janvier 2021

Où ira l’argent de Awesome Games Done Quick 2021?

Maintenant, ce que beaucoup se demandent, c’est où ira l’argent de Awesome Games Done Quick 2021? Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est de l’argent qui a été amassé pour la lutte contre le cancer. C’est pourquoi il sera attribué à la Fondation Prevent Cancer.

Comme nous vous l’avons dit, Prevent Cancer Foundation est une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre le cancer. Cela facilite sa prévention et sa détection précoce qui permet de sauver plusieurs vies.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de Awesome Games Done Quick 2021? Quel a été votre moment préféré de l’événement de speedrunning? Dites le nous dans les commentaires.

